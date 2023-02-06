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Проблема

Вырезали дверь болгаркой. Ипотечную квартиру с мобилизованным созаемщиком банк продал за долги — что было дальше

Реальным покупателем жилья оказался владелец известного бара, но он не знал о дерзких действиях своих риелторов

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Хозяйку квартиры Ольгу Виноградову произошедшее чуть не довело до инсульта

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Наша реальность подкидывает иногда истории, по которым впору снимать кино. Жительница Новосибирска Ольга Виноградова неожиданно узнала, что ее ипотечная квартира продана с торгов из-за долга перед банком. При этом жилье изначально она покупала совместно с мужем, который осенью был мобилизован на СВО. Новые владельцы появились быстро: выпилили в квартиру дверь и сняли электрический счетчик. Видимо, чтобы старые собственники быстрее съехали. Корреспондент НГС Илья Калинин начал разбираться в этой истории и выяснил, что реальными покупателями квартиры были не те, кто приезжал выламывать дверь, а владелец известного в городе бара. После этого сюжет принял еще более неожиданный поворот.

Ипотечная трешка с мобилизованным мужем

Ольга Виноградова (по бывшему мужу — Буслаева) живет в трехкомнатной квартире в «Чистой слободе», которую брала в ипотеку вместе с мужем в 2012 году в «Газпромбанке». Платить еще десять лет. С 2018 года женщина в разводе, но с мужем имущество не делили. В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали для участия в СВО, где он находится по сей день. В квартире Ольга живет с сестрой-инвалидом, продолжает что-то платить по ипотеке, хотя просроченных платежей, признаётся честно, накопилось много.

— Платили ипотеку то я, то муж. Во время коронавируса осталась без работы и какое-то время не платила. Потом устроилась сразу на несколько работ и платила частями. Сейчас работаю, неплохо зарабатываю, поэтому стала платить серьезными суммами. В октябре, например, заплатила 50 тысяч, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Виноградова.

Особых претензий, сообщает женщина, банк к ней не предъявлял. Но в ноябре 2022 года она неожиданно узнала, что ее квартира выставлена на торги. Информация пришла через «Госуслуги». Тогда Ольга со справкой, что созаемщик по кредитному договору — мобилизованный мужчина, обратилась к судебным приставам, но это на ситуацию не повлияло. Виноградова надеялась, что помогут ипотечные послабления для мобилизованных, о которых сообщалось последнее время.

— Я пошла к судебным приставам, чтобы приостановить исполнительное производство. Но мне сказали, что не я же мобилизованная… В кредитном договоре мы [с бывшим мужем] вдвоем, залогодатель я одна, — пояснила женщина.

Квартира ушла с молотка


Газпромбанк, узнала позже Ольга Виноградова, расторг кредитный договор в начале 2022 года. Тогда прошло судебное заседание, разрешившее банку выставить квартиру на публичные торги в счет погашения накопившихся долгов. Ольгу о суде не уведомили.

В конце 2022 года, узнав о торгах на свою квартиру, женщина обратилась в Заельцовский районный суд — туда же, где проходил и первый суд, разрешивший продажу жилья. Всё это случилось уже после того, как квартиру официально продали с молотка. И второй суд неожиданно принимает решение в пользу прежней владелицы жилья.

— В итоге суд 24 января 2023 года принял решение отменить предыдущее заочное судебное решение, о котором меня не уведомляли, и я не присутствовала на нем. 8 февраля решение должно вступить в законную силу. Теперь, получается, мы вернемся к первоначальному судебному этапу, — рассуждает Ольга Виноградова.

Копии судебных решений в распоряжении НГС имеются.

Как вывозили вырезанную дверь новые покупатели квартиры: процесс погрузки

Как вывозили вырезанную дверь новые покупатели квартиры: процесс погрузки

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Выпиленная входная дверь и электросчетчик

27 января к двери квартиры Ольги Виноградовой пришли люди, представившиеся новыми владельцами. И начался настоящий триллер.

— Приехали женщина и двое мужчин. Они начали сразу выпиливать мне дверь. Мы с сестрой в доме находились вдвоем и боялись открывать. Вызывали полицию, а полиция на их стороне: мол, они собственники. Они пытались проникнуть в квартиру и 3 января, пока я была на работе. Тогда тоже вызывали полицию, которая также встала на сторону новых собственников, — сообщает Ольга.

Полицейские, говорит женщина, приезжали, общались со сторонами, видели документы на квартиру покупателей и удалялись. Только один раз участковый внимательно изучил решения всех судов и начал убеждать стороны не доводить конфликт до криминала.

Поначалу разговоры с Юлией Чарушиной — так представилась новая покупательница квартиры — сводились к тому, что Ольга должна освободить жилище до конца января. Но 27 января события приняли неожиданный поворот: Юлия Чарушина с помощниками выпилили металлическую дверь и проникли в квартиру, где находились Ольга с родственницей. Январское решение суда, которое фактически аннулировало предыдущее, на новую покупательницу никакого воздействия не оказало. До рукоприкладства дело не дошло: незваные гости удалились часов через шесть после появления у квартиры, зачем-то забрав с собой дверь и электрический счетчик. Полиция к этому времени уже уехала.

— Пилили или «болгаркой», или дрелью — я уж не знаю чем. Выпилили и увезли на своей машине. А дверь ко всему прочему моя собственность. Дверь застройщика я давно сняла, она у меня хранилась на балконе, сейчас кое-как ее установила. <…> Когда полиция приезжала, они (Чарушина с помощниками. — Прим. ред.) прекращали пилить, давали объяснения, полиция уезжала и всё продолжалось, — вздыхает Ольга.

К вечеру 27 января полиция приехала вновь и приняла заявление по факту хищения двери, которая, по словам Ольги, стоила более 50 тысяч рублей. Из-за всех этих событий женщина оказалась на грани инсульта.

«Очень дерзкие действия»

Историей Ольги Виноградовой с момента эскалации конфликта с Юлией Чарушиной занимается адвокат Яна Мигачёва.

— Эти действия, по своему характеру очень дерзкие, продолжались несколько дней. Лица, которые совершали эти действия, почему так дерзко себя вели? Потому что чувствовали свою безнаказанность, а также беззащитность моей доверительницы [Ольги Виноградовой]. <…> Единственный из полиции сотрудник, Филиппов, сказал, что в любое жилище [посторонним] можно входить только на основании решения суда, либо с судебными приставами, чего здесь не было. <…> Здесь было незаконное проникновение в жилище, потому что решение суда, на основании которого был расторгнут ипотечный договор и обращено взыскание на квартиру, отменено, — комментирует адвокат.

Похищение двери, по мнению адвоката, тянет на отдельную статью Уголовного кодекса: грабеж.

— Здесь не кража. В присутствии всех, с использованием «болгарки» вырезают дверь, не боятся никого, снимают и уносят. Это открытое хищение, грабеж… А если учесть «болгарку», то вообще можно разбоем квалифицировать. Это конкретная уголовка. Такого дерзкого преступления я еще не встречала, — пояснила Яна Мигачёва.

Адвокат рассказала, что уже подала соответствующие заявления в полицию.

Старая дверь от застройщика, которую пришлось временно поставить Ольге Виноградовой

Старая дверь от застройщика, которую пришлось временно поставить Ольге Виноградовой

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Позиция покупателей квартиры

Юлия Чарушина в разговоре с корреспондентом НГС призналась, что действует по доверенности. Мол, юридически покупал квартиру на свои деньги другой человек, но она может делать с жильем что угодно. На вопрос журналиста: для чего такая сложная схема использовалась при покупке ипотечного жилья с обременением, Юлия честно ответила, что покупатель — ее двоюродный брат, который фактически кредитует ее на покупку недвижимости.

— Юридически квартира оформлена на другого, но фактически она — моя. У меня доверенность на полное управление этой квартирой: на покупку, на продажу, на ЖЭУ, судебные приставы... Доверенность на три страницы на 15 лет. <…> Документы в ЕГРН оформлены 29 декабря 2022 года. <…> Но брат, он — предприниматель, вообще не в курсе этого конфликта, — подчеркнула Юлия Чарушина.

Чарушина объяснила, что сфера ее деятельности — покупка и продажа квартир. Изучив в интернете различные риэлторские объявления, корреспондент НГС обнаружил более 60 объявлений, привязанных к телефонному номеру Юлии Чарушиной, по которым в аренду посуточно сдавались различные коттеджи. Услышав эту информацию, женщина рассмеялась: «Та-а-ак! Поковырялись уже! Ну, я же риелтор… А у брата совсем другой бизнес».

Новая владелица категорично отвергла все обвинения в нарушении закона. Говорит, в январском решении суда, которое фактически обнулило предыдущее судебное решение, указано только про отношения между Газпромбанком и Виноградовой, которые нужно пересмотреть. А вот про нового покупателя или про саму квартиру, мол, там не написано вообще. Поэтому ей сейчас следует заехать в квартиру, а прежним владельцам идти в суд и оспаривать сделку по торгам, которые провело Росимущество 24 ноября 2022 года.

В процессе разговора с корреспондентом НГС Чарушина заметила, что всерьез намерена попасть в купленную квартиру в ближайшее время. Что она будет делать с новой дверью, журналисту риелтор рассказывать не стала.

Кто купил квартиру на самом деле

По данным Федеральной электронной площадки ТЭК-Торг, 24 ноября 2022 года ипотечная трехкомнатная квартира площадью 72,6 квадратных метров в доме на улице Спортивной была продана за 3 миллиона 649 тысяч 933 рубля и 96 копеек. Покупателей было несколько, победителем оказался Андрей Марциновский.

Андрей Марциновский — единоличный владелец ООО «Алмаз». Компания образована в июне 2016 года. Под этим юрлицом работает бар Doski, расположенный в районе станции метро «Студенческая». (Doski на улице Ленина относятся к другим владельцам). Финансовые показатели ООО «Алмаз» на конец 2021 года: выручка — 107,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,5 миллиона рублей. У Марциновского также есть доли (по 12,2%) и в других ООО: «Флай-М», «Сибириада-Инвест», «Фурор-Нск», «Б-14» и «Компания Диалог»

Андрей Марциновский подтвердил корреспонденту НГС покупку квартиры и передачу доверенности Юлии Чарушиной, но сразу уточнил, что не в курсе скандала. Предприниматель признался: это деятельность, которой занимается Чарушина, а он только дает деньги.

— Там мои деньги, а она ведет этот бизнес. Это как управляющий. Если вы — руководитель ресторана, вы же не находитесь всё время в зале, не руководите поварами и так далее. Вы просто ставите управляющего, и он со всем этим работает. <…> Продажа на торгах — фактически там цена не равна цене, по которой в агентстве недвижимости продается такая же квартира. Примерно 10–15% [разницы]. Но можно ошибиться с трендом. Сейчас вот повышательный тренд на стоимость [недвижимости], поэтому это более-менее выгодно. Если начнется понижательный тренд, то с разницей в 10–15% никто работать не захочет, — объяснил Андрей Марциновский.

Купленную квартиру, заметил предприниматель, они планировали продержать месяц-два, после чего продать. Возможно, в это время квартира сдавалась бы посуточно. Ранее адвокат Мигачева, комментируя произошедший скандал, сказала, что Чарушина упоминала о некотором упущенном ежедневном доходе с квартиры.

Андрей Марциновский услышал скандальную историю о купленной на его деньги квартире от корреспондента НГС. Бизнесмен попросил дать ему время разобраться во всем и через несколько часов прокомментировал ситуацию.

— Я поговорил с девушкой (Чарушиной. — Прим. ред.), которая управляет этой частью бизнеса. Ну да, она что-то не поняла… Я прочитал решение суда, которое было принято [в январе 2023 года]. Ей (Чарушиной. — Прим. ред.) показалось, что решение суда к нашему случаю вообще никакого отношения не имеет… А я ей объяснил, какое отношение решение суда имеет к нам: оно явилось основанием для всех следующих действий. <…> Она не юрист, она просто не понимает, как из одного следует другое, — заверил Марциновский.

Бизнесмен заметил, что они будут ждать действий банка и решений новых судов. И если окончательная ситуация сложится не в их пользу, станут требовать от Газпромбанка возвращения потраченных на покупку квартиры денег. Второй раз ввязываться в торги с этой квартирой, если их вдруг снова инициируют, заметил Марциновский, он не станет. А увезенную дверь и снятый электрический счетчик, пообещал бизнесмен, владелице квартиры обязательно вернут.

— 31 марта 2021 года по данному ипотечному кредиту возникла непрерывная просроченная задолженность. На ранних этапах просроченной задолженности клиенту направлялись уведомление по СМС, а также по почте, проводились телефонные переговоры о необходимости урегулирования вопроса с проблемной задолженностью, а также осуществлялся выезд по адресу заемщика, — коротко прокомментировали ситуацию в Газпромбанке.

За время написания статьи дверь и электросчетчик хозяевам квартиры еще не вернули.

В апреле 2022 года НГС рассказал историю, как предпринимательница купила на торгах трехкомнатную квартиру с жильцами, которые не собирались выселяться.

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