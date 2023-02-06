Вырезали дверь болгаркой. Ипотечную квартиру с мобилизованным созаемщиком банк продал за долги — что было дальше

— Пилили или «болгаркой», или дрелью — я уж не знаю чем. Выпилили и увезли на своей машине. А дверь ко всему прочему моя собственность. Дверь застройщика я давно сняла, она у меня хранилась на балконе, сейчас кое-как ее установила. <…> Когда полиция приезжала, они (Чарушина с помощниками. — Прим. ред.) прекращали пилить, давали объяснения, полиция уезжала и всё продолжалось, — вздыхает Ольга.



К вечеру 27 января полиция приехала вновь и приняла заявление по факту хищения двери, которая, по словам Ольги, стоила более 50 тысяч рублей. Из-за всех этих событий женщина оказалась на грани инсульта.



«Очень дерзкие действия»

Историей Ольги Виноградовой с момента эскалации конфликта с Юлией Чарушиной занимается адвокат Яна Мигачёва.



— Эти действия, по своему характеру очень дерзкие, продолжались несколько дней. Лица, которые совершали эти действия, почему так дерзко себя вели? Потому что чувствовали свою безнаказанность, а также беззащитность моей доверительницы [Ольги Виноградовой]. <…> Единственный из полиции сотрудник, Филиппов, сказал, что в любое жилище [посторонним] можно входить только на основании решения суда, либо с судебными приставами, чего здесь не было. <…> Здесь было незаконное проникновение в жилище, потому что решение суда, на основании которого был расторгнут ипотечный договор и обращено взыскание на квартиру, отменено, — комментирует адвокат.

