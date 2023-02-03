Какие тарифы на связь предлагают в Новосибирске? Изучаем данные операторов — цены доходят до 2000 в месяц

Плата за связь и интернет — одна из постоянных статей расходов у новосибирцев. Поэтому НГС решил изучить сайты популярных мобильных операторов, чтобы выяснить, какие тарифы они предлагают жителям региона.
Обращаем внимание, что при подготовке материала мы указывали пакеты минут, гигабайтов интернета и некоторые дополнительные услуги. Тарифы могут включать и другие подписки или функции. Цены могут меняться из-за скидок. Более подробная информация указана на сайтах операторов.
МТС
Тарифы МТС могут включать в себя домашнее телевидение, онлайн-кинотеатр, страховку, защиту от спама, безлимит на мессенджеры и соцсети и другие услуги. Также есть семейная подписка. Пресс-служба МТС не ответила на вопросы редакции о тарифах.
Билайн
У оператора «Билайн», судя по названиям, тарифы подстроены под конкретные цены. Например, предусматривают сниженные цены на общение в роуминге или звонки за границу.
— Мы всегда заранее предупреждаем абонентов об изменениях тарифов, даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана и не повышаем цены выше обозначенных регуляторами рынка (Минцифры и ФАС) значений, — сообщили НГС в пресс-службе оператора «Билайн».
Мегафон
У оператора «Мегафон» тарифы также ориентированы на конкретные цели. Например, в одном тарифе предусмотрено большое количество минут, в другом — гигабайт. Так же, как у других операторов, в пакетах «Мегафона» есть дополнительные услуги.
— Мы пересматриваем условия ряда архивных тарифов. Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, в том числе ростом затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сети, — пояснили в компании.
Tele2
В тарифы Tele2, кроме пакетов основных услуг, может быть включен безлимит на некоторые сайты и соцсети, телевидение, мессенджеры.
— Пересмотр цен — это нормальная рыночная практика, так как деятельность операторов не может существовать в отрыве от экономики. Цены меняются на все товары и услуги, и мобильная связь тут — не исключение. Более того, внешняя ситуация сильно повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. В результате наши затраты и себестоимость связи и мобильного интернета выросли в разы. Отметим, что требования клиентов к качеству телеком-услуг продолжают расти, как и уровень потребления. В этой ситуации для нас важно не допустить деградации качества сервисов, — пояснили НГС в пресс-службе Tele2.
Цены на услуги могут повыситься на
31 января стало известно, что оператор МТС будет удерживать комиссию за оплату связи. Читайте, что нужно делать, чтобы ее не платить.