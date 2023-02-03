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Какие тарифы на связь предлагают в Новосибирске? Изучаем данные операторов — цены доходят до 2000 в месяц

В пакеты включают не только минуты и гигабайты

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В Новосибирске можно найти недорогой тариф на связь, но и количество минут и гигабайтов будет небольшим

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Плата за связь и интернет — одна из постоянных статей расходов у новосибирцев. Поэтому НГС решил изучить сайты популярных мобильных операторов, чтобы выяснить, какие тарифы они предлагают жителям региона.

Обращаем внимание, что при подготовке материала мы указывали пакеты минут, гигабайтов интернета и некоторые дополнительные услуги. Тарифы могут включать и другие подписки или функции. Цены могут меняться из-за скидок. Более подробная информация указана на сайтах операторов.

МТС

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Тарифы МТС могут включать в себя домашнее телевидение, онлайн-кинотеатр, страховку, защиту от спама, безлимит на мессенджеры и соцсети и другие услуги. Также есть семейная подписка. Пресс-служба МТС не ответила на вопросы редакции о тарифах.

Билайн

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У оператора «Билайн», судя по названиям, тарифы подстроены под конкретные цены. Например, предусматривают сниженные цены на общение в роуминге или звонки за границу.

— Мы всегда заранее предупреждаем абонентов об изменениях тарифов, даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана и не повышаем цены выше обозначенных регуляторами рынка (Минцифры и ФАС) значений, — сообщили НГС в пресс-службе оператора «Билайн».

Мегафон

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У оператора «Мегафон» тарифы также ориентированы на конкретные цели. Например, в одном тарифе предусмотрено большое количество минут, в другом — гигабайт. Так же, как у других операторов, в пакетах «Мегафона» есть дополнительные услуги.

— Мы пересматриваем условия ряда архивных тарифов. Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, в том числе ростом затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сети, — пояснили в компании.

Tele2

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В тарифы Tele2, кроме пакетов основных услуг, может быть включен безлимит на некоторые сайты и соцсети, телевидение, мессенджеры.

— Пересмотр цен — это нормальная рыночная практика, так как деятельность операторов не может существовать в отрыве от экономики. Цены меняются на все товары и услуги, и мобильная связь тут — не исключение. Более того, внешняя ситуация сильно повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. В результате наши затраты и себестоимость связи и мобильного интернета выросли в разы. Отметим, что требования клиентов к качеству телеком-услуг продолжают расти, как и уровень потребления. В этой ситуации для нас важно не допустить деградации качества сервисов, — пояснили НГС в пресс-службе Tele2.

Цены на услуги могут повыситься на 20–30 рублей в зависимости от объема услуг.

31 января стало известно, что оператор МТС будет удерживать комиссию за оплату связи. Читайте, что нужно делать, чтобы ее не платить.

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