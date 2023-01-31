МТС будет удерживать комиссию с платежей за связь — какой способ станет самым невыгодным

Абоненты МТС будут платить за сотовую связь дороже с 1 февраля 2023 года. Об изменениях сотовый оператор предупредил пользователей через СМС-рассылку 30 и 31 января.
Согласно сообщению, размер комиссии составит до 1% от суммы платежа включительно:
- при оплате банковскими картами в приложении «Мой МТС», на сайте mts.ru, а также «в некоторых партнерских сервисах» (список последних не раскрывается) — 1% от суммы платежа;
- при оплате через СБП в приложении «Мой МТС» и на сайте — 0,4%.
При совершении автоплатежей в приложении и автоплатежей любого банка, при оплате в магазинах СБП и оплате картой МТС Банка взимать комиссию компания не планирует.
В качестве причины в компании называют «дополнительные расходы», которые влечет для компании пополнение баланса рядом способов.
НГС обратился с запросом в компанию МТС, чтобы узнать, о каких именно расходах идет речь, а также список партнерских сервисов, платить через которые придется больше.
Ранее НГС писал о том, что Сбербанк ввел комиссию за вывод средств в сторонние банки — это осложнило жизнь многим зарплатным клиентам.