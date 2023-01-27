Детскую площадку на Планировочной засыпали горами снега — видео необычной уборки

Сегодня, 27 января, детскую площадку рядом с домами на улице Планировочной в Новосибирске завалили снегом. Видео с необычным способом уборки в редакцию прислала читательница Ксения.
— Я мама двоих ребятишек, которые очень любят гулять. Сейчас шла мимо единственной детской площадки, которая прилегает прямо к соседнему дому. Там работает техника и прямо заваливает нашу детскую площадку снегом, — написала Ксения.
Она уточнила, что действие происходило во дворе домов на Планировочной, 35/1 и 36.
В управляющей компании «ЖКХ Служба заказчика Ленинского района» НГС пояснили, что заявка с Планировочной, 35/1 им уже поступила, в ситуации будут разбираться.
— Скорее всего, это временный отвал, потом его вывезут, — сказал диспетчер УК.
В конце декабря большая гора снега появилась на новогодней улице Ленина в Новосибирске. Сугроб вырос напротив кинотеатра «Победа» и по высоте приблизился к соседнему ларьку «Дяди Денера».