Детскую площадку на Планировочной засыпали горами снега — видео необычной уборки

— Скорее всего, это временный отвал, потом его вывезут, — сказал диспетчер УК.

В конце декабря большая гора снега появилась на новогодней улице Ленина в Новосибирске. Сугроб вырос напротив кинотеатра «Победа» и по высоте приблизился к соседнему ларьку «Дяди Денера».