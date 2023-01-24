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Коммуналка — 45 тысяч: новосибирский бизнесмен получил январский счет за свое кафе — что его удивило

В управляющей компании объяснили, почему сумма в платежке увеличилась

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В декабре в Новосибирской области выросли тарифы на ЖКХ

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Новосибирец Артем Павлушин, который владеет кафе Primo Grill на улице Каменской, заявил о серьезном росте платежей за отопление и другие коммунальные услуги в его заведении. В ноябре бизнесмен отдавал за тепло 5412 рублей, в январе сумма составила 14 503 рубля. Сумма за все услуги увеличилась почти вдвое.

— Выросли тарифы с декабря, и вот теперь жить стало дороже. У меня был средний платеж за ЖКХ 20–25 тысяч, — рассказал Артем Павлушин НГС.

В платежке за январь пришел счет на 62 тысячи рублей, задолженность за прошлый расчетный период составила практически 17 тысяч рублей, оставшиеся 45 тысяч — авансовый платеж за январь.

По словам предпринимателя, в управляющей компании ему сказали, что платежи выросли из-за увеличения тарифов. Общие суммы и счета за тепло указаны в платежных документах.

Такую сумму бизнесмен платил в ноябре

Такую сумму бизнесмен платил в ноябре

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В декабре платеж вырос

В декабре платеж вырос

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В январе плата только за тепло составила <nobr class="_">14 500</nobr> рублей

В январе плата только за тепло составила 14 500 рублей

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НГС обратился в Сибирскую генерирующую компанию, чтобы узнать, изменилось ли количество потребляемой энергии в здании на Каменской.

— УК самостоятельно делает начисления жителям дома на Каменской и собирает с них оплату. Соответственно, мы не располагаем информацией по начислениям, которые произвела УК жителям, детализацию расчетов необходимо запросить в самой управляющей компании. Связывать рост платы на 80% с ростом тарифа некорректно, так как тариф на тепловую энергию вырос в Новосибирске с 1 декабря 2022 года на 11,9%, — пояснили в СГК.

Здание на Каменской, 55 содержит ООО «Управляющая компания».

— Отчет по гигакалориям есть. Я собственникам всегда отправляю подтверждающие документы, сумма пропорциональна занимаемой площади. Показания обычно сдают с 20-го по 20-е число, а в этом году топливная организация взяла с 20 ноября по 25 декабря. Мы надеемся, что за январь отчетный период уменьшится. Если у кого-то возникают вопросы, они могут обратиться за отчетными документами, — пояснила НГС директор «Управляющей компании» Наталья Долгашева.

В Новосибирске до 31 марта проводят перерасчет платы за отопление за прошедший год. Из-за этого суммы в платежках могут уменьшиться или увеличиться.

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