Коммуналка — 45 тысяч: новосибирский бизнесмен получил январский счет за свое кафе — что его удивило

Новосибирец Артем Павлушин, который владеет кафе Primo Grill на улице Каменской, заявил о серьезном росте платежей за отопление и другие коммунальные услуги в его заведении. В ноябре бизнесмен отдавал за тепло 5412 рублей, в январе сумма составила
— Выросли тарифы с декабря, и вот теперь жить стало дороже. У меня был средний платеж за ЖКХ
В платежке за январь пришел счет на 62 тысячи рублей, задолженность за прошлый расчетный период составила практически 17 тысяч рублей, оставшиеся 45 тысяч — авансовый платеж за январь.
По словам предпринимателя, в управляющей компании ему сказали, что платежи выросли из-за увеличения тарифов. Общие суммы и счета за тепло указаны в платежных документах.
НГС обратился в Сибирскую генерирующую компанию, чтобы узнать, изменилось ли количество потребляемой энергии в здании на Каменской.
— УК самостоятельно делает начисления жителям дома на Каменской и собирает с них оплату. Соответственно, мы не располагаем информацией по начислениям, которые произвела УК жителям, детализацию расчетов необходимо запросить в самой управляющей компании. Связывать рост платы на 80% с ростом тарифа некорректно, так как тариф на тепловую энергию вырос в Новосибирске с
Здание на Каменской, 55 содержит ООО «Управляющая компания».
— Отчет по гигакалориям есть. Я собственникам всегда отправляю подтверждающие документы, сумма пропорциональна занимаемой площади. Показания обычно сдают с
В Новосибирске до 31 марта проводят перерасчет платы за отопление за прошедший год. Из-за этого суммы в платежках могут уменьшиться или увеличиться.