Коммуналка — 45 тысяч: новосибирский бизнесмен получил январский счет за свое кафе — что его удивило

Новосибирец Артем Павлушин, который владеет кафе Primo Grill на улице Каменской, заявил о серьезном росте платежей за отопление и другие коммунальные услуги в его заведении. В ноябре бизнесмен отдавал за тепло 5412 рублей, в январе сумма составила 14 503 рубля. Сумма за все услуги увеличилась почти вдвое.