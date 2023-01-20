Сибирячка изменила кухню до неузнаваемости: у нее ушла неделя и 10 тысяч — смотрим «до и после»

У многих упоминание ремонта вызывает головную боль: грязь, бардак, куча времени и немалые вложения — обычно ремонт сопряжен именно с этим. Но оказалось, что для того, чтобы довольно радикально обновить интерьер, необязательно заказывать бригаду и тратить сотни тысяч рублей. Сибирячка Анастасия Шастина подарила микроремонт на день рождения сестре — в итоге ее кухня стала почти неузнаваемой всего за неделю. Как девушке это удалось, сколько и за что заплатили в процессе, она рассказала НГС.
В конце прошлого года сибирячка Анастасия Шастина придумала неординарный подарок на день рождения сестры Даши: предложила ей обновить кухню — но без полномасштабного ремонта, которого обычно все боятся. Все работы уложились в неделю и
— Кухня давно уже требовала обновления — мне кажется, лет десять прошло с момента, как они ее установили. Тогда повсеместно было модно венге, считалось, что это выглядит благородно и дорого, и сестра говорила, что у нее было какое-то венге-помешательство и теперь в квартире всё коричневое, — рассказала Анастасия журналисту НГС. — И она рассуждала так: нужно либо полностью менять кухню, либо каких-то мастеров вызывать. В итоге кухня стояла грустная, настроение тоже у всех было грустное. Даже на посудомойку все рукой махнули, когда сломалась. Мне кажется, самое важное в этом всем — чтобы кто-то сказал, что всё получится, чтобы у кого-то была такая уверенность. Она была у меня.
На подарок скинулись семьей, а обновление сёстры делали практически вдвоем: встречались по утрам, когда дети-школьники и муж Дарьи расходились по своим делам, занимались кухней до обеда, а потом занимались собственной работой — график у сестер гибкий. К ремонту посудомоечной машины привлекли мастера, к тому, чтобы снять и вернуть на место кухонные фасады, — мужа Дарьи.
Идея была в том, чтобы освежить кухню: обновить фасады, заменить ручки, покрасить фартук и холодильник. По ходу решили подклеить и покрасить обои и добавили постеры.
Самой монотонной и трудозатратной работой, по словам Анастасии, оказалась подготовка. Сложнее всего было подготовить кухонный фартук, выложенный мелкой плиткой: он был такого цвета, что на нем не были видны капельки масла от плиты, и за десять лет накопился внушительный слой, который надо было тщательно отчистить.
Кухонные фасады нужно было снять с петель, снять с них ручки и как-то распределить по поверхностям для перекрашивания. Неделю, признается Анастасия, семье ее сестры пришлось пожить в бардаке.
— Мы-то думали, что уже в первый день начнем красить, но подготовка заняла больше времени. Нужно всё снять, промыть, подготовить, скотчем малярным заклеить, — объяснила девушка. — С фасадами мы немножко схитрили: они из ЛДСП-плиты, которая сверху покрыта гладкой пленкой, и эта пленка в некоторых местах начала отходить сама. Сначала сестра сомневалась, что идея перекраски хорошая, потому что, раз пленка отходит, нужно полностью менять фасады. Я ее убедила снять пленку, раз она отходит. И даже там, где пленка прилегала плотно, она снялась без проблем. В итоге у нас была гладкая, но достаточно пористая поверхность, поэтому фасады мы грунтовали на два-три раза.
Фартук и холодильник обезжирили, а потом покрасили: фартук — в один цвет с обоями, холодильник — в цвет фасадов кухни. В процессе решили облегчить пространство вокруг вытяжки: убрали нефункциональный узкий шкафчик и перегородку сверху — в кухне будто сразу стало светлее и просторнее.
Около
Конкретного лимита бюджета не было. Анастасия заметила, что переделка была «порывом, который уже ничто не остановит», и, даже если бы работы вышли за какую-то психологическую отметку по стоимости, их завершили бы в любом случае.
Когда переделка закончилась, сёстры собирали реакции, как в финале выпусков «Квартирного вопроса», смеется Анастасия.
— У племянницы-школьницы были классные отклики: «Боже мой, неужели это наше жилье? Я не верю!» — рассказала она. — Сестра уже морально готова и заряжена перекрасить санузел, но мало быть заряженным, нужно, чтобы родилась какая-то финальная решимость: или сейчас, или никогда.
Анастасия Шастина призналась, что перекраска — уже несколько лет ее хобби, но за пределы ее собственной квартиры это раньше не выходило. До весны прошлого года она работала проектным менеджером в IT-компании, и хобби стало некой отдушиной. Полгода девушка официально не работала — выгорела и решила отдохнуть, жила на накопления, а сейчас снова ищет работу, но говорит, что подобные переделки всё равно не бросит.
— Весь этот ручной труд, все эти перекраски здорово переключают, особенно с умственного труда, и мне кажется, что это должно идти в паре. Если я сейчас устроюсь на работу в ИТ, у меня это всё равно останется как некое хобби или подработка, потому что это спасает и отвлекает, — объяснила она.
Анастасия говорит, что видит в этом потенциал и допускает, что подобные переделки могут стать основной деятельностью.
— Мне просто стало интересно, стали появляться идеи, у кого что переделать, и я предложила в соцсетях перекрашивать или готовить квартиры к продаже бюджетным ремонтом. У меня случился мэтч: с одной стороны — мое хобби с перекраской, аж руки чешутся, так хочется что-то перекрасить, с другой — это еще и польза. Сейчас беру квартиру знакомой в субаренду, буду сдавать посуточно. Они собирались делать ремонт, и я сказала: «Так, стоп, давай вместе делать!»
Анастасия Шастина говорит, что из-за того, что наше информационное поле во многом формируют наши вкусы и увлечения, она оказалась в «пузыре», где все что-то переделывают или перекрашивают. И вопросы вроде «А что, так можно?» ей уже кажутся странными — кажется, что все вокруг только этим и занимаются. И ждать, когда появится время или бюджет на полноценный ремонт, больше не нужно.
В начале января мы рассказывали о сибирячке, которая превратила любовь к переделкам и декору в профессию — теперь она готовит квартиры к продаже и аренде, и владельцам удается увеличить свою выгоду.
Переделали что-то в доме или квартире дешево и красиво? Расскажите свою историю Лизе Пичугиной.