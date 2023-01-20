Сибирячка изменила кухню до неузнаваемости: у нее ушла неделя и 10 тысяч — смотрим «до и после»

Идея была в том, чтобы освежить кухню: обновить фасады, заменить ручки, покрасить фартук и холодильник. По ходу решили подклеить и покрасить обои и добавили постеры.



Самой монотонной и трудозатратной работой, по словам Анастасии, оказалась подготовка. Сложнее всего было подготовить кухонный фартук, выложенный мелкой плиткой: он был такого цвета, что на нем не были видны капельки масла от плиты, и за десять лет накопился внушительный слой, который надо было тщательно отчистить.

