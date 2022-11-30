«Из подъезда людей будут увозить на скорой»: в новосибирском доме подъезд превратился в каток из-за испарения

— Обращение от граждан было. Информацию передали в управляющую компанию. В ближайшее время на место должны выехать специалисты, — рассказала диспетчер.



Ранее жители этого же дома не смогли выйти из своего подъезда. Дверь превратилась в обледеневшую железяку — по словам местной жительницы, это случилось из-за испарений в подвале.

