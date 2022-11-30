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«Из подъезда людей будут увозить на скорой»: в новосибирском доме подъезд превратился в каток из-за испарения

По словам местных жителей, из-за очередной аварии в подвале весь подъезд объят паром

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По словам местных жителей, участились случаи падения на скользкой лестнице в подъезде

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Жители дома на Римского-Корсакова, 4а в Новосибирске вынуждены на ощупь передвигаться по подъезду дома. По словам местных жителей, из-за очередной аварии в подвале весь подъезд № 3 объят паром.

— Три дня назад у нас усугубилась ситуация. 28 ноября в подвале произошла очередная авария, из-за этого в подъезд клубами идет пар. Из-за пара ничего не видно. Чтобы как-то проветрить, мы вынуждены открывать входную дверь. Из-за этого у нас вся лестница покрылась льдом, — рассказала НГС Анжелика Вахрушева.

По словам женщины, из-за этого участились случаи падения на скользкой лестнице.

— Жильцы на скользкой лестнице падают регулярно. Я знаю минимум три случая падений, но, благо, все обошлось ушибами. Переживаем, что скоро из подъезда людей будут увозить на скорой в больницу, — отметила женщина.

Так, 29 ноября 66-летняя Татьяна Вакарева, спускаясь на первый этаж по лестнице, поскользнулась и сломала ребро.

— Вышла из дома примерно в 5 часов вечера, начала спускаться, поскользнулась и упала. Врачи мне диагностировали перелом ребра со смещением. Теперь постоянно придется лежать, боли сильные, сейчас на обезболивающих, — пояснила НГС Татьяна Вакарева.

По словам местных жителей, они обращались в управляющую компанию и в дежурную службу мэрии, однако результата нет.

В службе жизнеобеспечения города 051 сообщили, что заявка об аварийной ситуации по данному адресу поступала.

— Обращение от граждан было. Информацию передали в управляющую компанию. В ближайшее время на место должны выехать специалисты, — рассказала диспетчер.

Ранее жители этого же дома не смогли выйти из своего подъезда. Дверь превратилась в обледеневшую железяку — по словам местной жительницы, это случилось из-за испарений в подвале.

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