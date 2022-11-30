«Из подъезда людей будут увозить на скорой»: в новосибирском доме подъезд превратился в каток из-за испарения

Жители дома на Римского-Корсакова, 4а в Новосибирске вынуждены на ощупь передвигаться по подъезду дома. По словам местных жителей, из-за очередной аварии в подвале весь подъезд
— Три дня назад у нас усугубилась ситуация. 28 ноября в подвале произошла очередная авария, из-за этого в подъезд клубами идет пар. Из-за пара ничего не видно. Чтобы как-то проветрить, мы вынуждены открывать входную дверь. Из-за этого у нас вся лестница покрылась льдом, — рассказала НГС Анжелика Вахрушева.
По словам женщины, из-за этого участились случаи падения на скользкой лестнице.
— Жильцы на скользкой лестнице падают регулярно. Я знаю минимум три случая падений, но, благо, все обошлось ушибами. Переживаем, что скоро из подъезда людей будут увозить на скорой в больницу, — отметила женщина.
Так, 29 ноября
— Вышла из дома примерно в 5 часов вечера, начала спускаться, поскользнулась и упала. Врачи мне диагностировали перелом ребра со смещением. Теперь постоянно придется лежать, боли сильные, сейчас на обезболивающих, — пояснила НГС Татьяна Вакарева.
По словам местных жителей, они обращались в управляющую компанию и в дежурную службу мэрии, однако результата нет.
В службе жизнеобеспечения города 051 сообщили, что заявка об аварийной ситуации по данному адресу поступала.
— Обращение от граждан было. Информацию передали в управляющую компанию. В ближайшее время на место должны выехать специалисты, — рассказала диспетчер.
Ранее жители этого же дома не смогли выйти из своего подъезда. Дверь превратилась в обледеневшую железяку — по словам местной жительницы, это случилось из-за испарений в подвале.