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Жители нового микрорайона в Каменке заявили о частых отключениях тепла — что ответили коммунальщики

В ресурсоснабжающей компании отмечают, что температура в квартирах соответствует норме

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По словам собственников, проблеме с отключениями несколько лет

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Жители домов микрорайона Олимпийской Славы, 1 и 2 в селе Каменка заявили о регулярных перебоях с отоплением и горячей водой.

Каждый день без отопления

— Очередное отключение произошло вчера, 8 ноября: тепла и горячей воды не было с 14 до 21 часа. В последний год аварий стало еще больше. Люди уже ежедневно сидят без отопления и горячей воды, а то и вообще никакой нет, — написал в редакцию НГС житель дома Александр.

По словам Александра, в 2020 году у домов сменилась управляющая компания: вместо компании от застройщика «Арго» пришла УК «Жилко». При этом застройщик «Арго» остался в доме как ресурсоснабжающая организация — у компании своя котельная.

— От УК нет никакого содействия для решения текущей проблемы, так как они отвечают только за уборку территории дома, — добавил Александр.

В качестве подтверждения он прислал скриншот из чата с управляющей компанией, в котором регулярно появляются сообщения об отключении.

Сообщения об отключениях приходят с интервалом в 2 дня

Сообщения об отключениях приходят с интервалом в 2 дня

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Что говорят управляющая компания и котельная?

В управляющей компании «Жилко» журналисту НГС действительно рекомендовали обратиться в «Арго»:

— Отключает ресурсоснабжающая организация. Они поставляют водоснабжение и водоотведение, как минимум последние 5 отключений — это по аварийным ситуациям у них, — сообщили в УК.

Генеральный директор ООО «Арго» Олег Мирошников, наоборот, говорит, что отключения чаще проводит управляющая компания.

— Бывает, что перекрывают стояки в связи с ремонтными работами самих жителей. То есть кому-то что-то надо поменять, УК отключает. Каких-то глобальных отключений нет, никаких проблем нет абсолютно. Мы как ресурсоснабжающая организация, по большому счету, к включению-выключению стояков отношения не имеем. Всё, что внутри дома, — не моя зона ответственности, — сказал Олег Мирошников.

Отключение 8 ноября всё же было связанно с ремонтными работами — по словам Олега Мирошникова, в доме прорвало трубу, ее заваривали:

— Отключение было 3 часа, теплотрасса горячая, тепло в домах не упало. Дом стоял под теплом, он не мог остыть, — подчеркнул директор «Арго».

До этого отключение было 6 ноября — в этот день к теплотрассе подключали новый дом, поэтому подачу тепла на время остановили. Температура в квартирах во всех случаях всё равно соответствовала нормам:

— Там не отключение, а понижение температуры сети. И вода есть. Она, может, не кипяток 70 градусов, но 40–50 градусов есть, — сказал Олег Мирошников. — В отличие от городских, у нас все сети новые, и каких-то глобальных происшествий нет.

ООО «Арго» — строительная компания из Новосибирска. Генеральный директор — экс-депутат Заксобрания области от «Единой России» Олег Мирошников, ему же принадлежит половина компании. Еще 50%, по данным «Контур.Фокуса», владеет китайская компания «Хэбэйская Строительная Корпорация Синьцзянь». Олег Мирошников также возглавляет Гусинобродский кирпичный завод. В Новосибирске «Арго» построила «Дом на Островского», микрорайон Олимпийской Славы и торговый центр LEXX.

Жители микрорайона Олимпийской Славы не первый раз жалуются на условия жизни в домах. Они уже выходили с пикетами к Заксобранию из-за плохой воды, были недовольны отсутствием благоустройства и перебоями с электричеством. Часть жильцов пытались организовать ТСЖ и подать на застройщика в суд. При этом были и соседи, которые устали от скандалов и хотели просто спокойно жить.

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