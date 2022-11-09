Жители нового микрорайона в Каменке заявили о частых отключениях тепла — что ответили коммунальщики
В ресурсоснабжающей компании отмечают, что температура в квартирах соответствует норме
Жители домов микрорайона Олимпийской Славы, 1 и 2 в селе Каменка заявили о регулярных перебоях с отоплением и горячей водой.
Каждый день без отопления
— Очередное отключение произошло вчера, 8 ноября: тепла и горячей воды не было с 14 до 21 часа. В последний год аварий стало еще больше. Люди уже ежедневно сидят без отопления и горячей воды, а то и вообще никакой нет, — написал в редакцию НГС житель дома Александр.
По словам Александра, в 2020 году у домов сменилась управляющая компания: вместо компании от застройщика «Арго» пришла УК «Жилко». При этом застройщик «Арго» остался в доме как ресурсоснабжающая организация — у компании своя котельная.
— От УК нет никакого содействия для решения текущей проблемы, так как они отвечают только за уборку территории дома, — добавил Александр.
В качестве подтверждения он прислал скриншот из чата с управляющей компанией, в котором регулярно появляются сообщения об отключении.
Что говорят управляющая компания и котельная?
В управляющей компании «Жилко» журналисту НГС действительно рекомендовали обратиться в «Арго»:
— Отключает ресурсоснабжающая организация. Они поставляют водоснабжение и водоотведение, как минимум последние 5 отключений — это по аварийным ситуациям у них, — сообщили в УК.
Генеральный директор ООО «Арго» Олег Мирошников, наоборот, говорит, что отключения чаще проводит управляющая компания.
— Бывает, что перекрывают стояки в связи с ремонтными работами самих жителей. То есть кому-то что-то надо поменять, УК отключает. Каких-то глобальных отключений нет, никаких проблем нет абсолютно. Мы как ресурсоснабжающая организация, по большому счету, к включению-выключению стояков отношения не имеем. Всё, что внутри дома, — не моя зона ответственности, — сказал Олег Мирошников.
Отключение 8 ноября всё же было связанно с ремонтными работами — по словам Олега Мирошникова, в доме прорвало трубу, ее заваривали:
— Отключение было 3 часа, теплотрасса горячая, тепло в домах не упало. Дом стоял под теплом, он не мог остыть, — подчеркнул директор «Арго».
До этого отключение было 6 ноября — в этот день к теплотрассе подключали новый дом, поэтому подачу тепла на время остановили. Температура в квартирах во всех случаях всё равно соответствовала нормам:
— Там не отключение, а понижение температуры сети. И вода есть. Она, может, не кипяток 70 градусов, но 40–50 градусов есть, — сказал Олег Мирошников. — В отличие от городских, у нас все сети новые, и каких-то глобальных происшествий нет.
ООО «Арго» — строительная компания из Новосибирска. Генеральный директор — экс-депутат Заксобрания области от «Единой России» Олег Мирошников, ему же принадлежит половина компании. Еще 50%, по данным «Контур.Фокуса», владеет китайская компания «Хэбэйская Строительная Корпорация Синьцзянь». Олег Мирошников также возглавляет Гусинобродский кирпичный завод. В Новосибирске «Арго» построила «Дом на Островского», микрорайон Олимпийской Славы и торговый центр LEXX.
Жители микрорайона Олимпийской Славы не первый раз жалуются на условия жизни в домах. Они уже выходили с пикетами к Заксобранию из-за плохой воды, были недовольны отсутствием благоустройства и перебоями с электричеством. Часть жильцов пытались организовать ТСЖ и подать на застройщика в суд. При этом были и соседи, которые устали от скандалов и хотели просто спокойно жить.