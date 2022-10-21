«Было жаркое обсуждение»: мэр Новосибирска созвал экстренное совещание из-за конфликта СГК и «Дискуса»
Несколько дней назад из-за споров между компаниями отключали тепло у жителей Плющихинского жилмассива
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подключился к конфликту между ООО «Дискус плюс» и СГК — на неделе из-за споров жители домов Плющихинского жилмассива почувствовали нехватку тепла и горячей воды.
— Конфликтная ситуация существует между двумя хозяйствующими субъектами. Это строительная компания и компания, которая поставляет тепло, — СГК. Они выясняют отношения в судебном порядке. В результате этого спора была серьезная угроза прекращения подачи тепла, поэтому вынужден был инициировать проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям, — сообщил Локоть журналистам.
По словам мэра, на КЧС «было очень жаркое обсуждение».
— В результате вышел протокол, обязывающий всех участников этого процесса обеспечить теплом жилые кварталы и объекты, расположенные на территории Новосибирска. Это касается и СГК, и «Дискуса». На сегодняшний день тепло подано, а дальше взаимоотношения в Арбитражном суде выясняются, — сказал Анатолий Локоть.
На этой неделе у части жителей Плющихинского жилмассива пропадали отопление и горячая вода. Отключение было связано с конфликтом между «Дискусом» и СГК из-за котельной застройщика, которая отапливает дома жителей. Суд вынес определение на время разбирательства подключить жителей к ТЭЦ-5, которая принадлежит СГК. Коммунальщикам пришлось переподключать дома в присутствии судебных приставов и бойцов Росгвардии.