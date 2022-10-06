И сколько теперь платить? Зачем понадобилось второй раз за год повышать тарифы ЖКХ
Разбираемся, как изменятся цены и можно ли получить компенсацию за внезапный рост платежей
В декабре этого года пройдет внеплановая индексация тарифов ЖКХ — об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. Планово тарифы на коммунальные услуги индексируют каждый год в июле. Взамен после повышения 1 декабря правительство обещает не повышать тарифы в 2023 году. Мы разобрались в том, для чего властям понадобилось внепланово повышать тарифы в конце года и сколько придется в итоге платить людям.
Почему коммуналку внезапно повысили
Тарифы на оплату коммунальных услуг стабильно индексируют раз в год, и в последний раз это происходило 1 июля. Таким образом, следующее повышение коммуналки должно было произойти только 1 июля 2023 года, но правительство РФ решило по-другому. Правда, взамен власти пообещали не повышать тарифы в течение полутора лет — до 1 июля 2024 года.
Прежде дважды за год тарифы росли в 2019 году. Тогда это объясняли тем, что государство на 2% повысило НДС и монополисты потребовали от правительства компенсации. В этот раз объяснение оказалось другим.
— Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — говорится в официальном сообщении Минэкономразвития РФ.
А замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько отметил, что на протяжении последних нескольких лет повышение тарифов было значительно ниже инфляции. Впрочем, об этом говорили и в Минэкономразвития, упомянув, что в последние три года правительство индексировало тарифы до двух раз ниже инфляции — это позволяло сделать индексацию «более плавной и безболезненной» для потребителей.
— Индексация тарифов продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг, — заявил Алексей Ересько.
По мнению экспертов, плановая индексация в июле 2023 года не вписалась в нынешний сценарий развития экономики, именно поэтому власти решили перенести ее на декабрь. Но, по словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, одномоментное подорожание услуг ЖКХ разгоняет инфляцию, потому что увеличиваются издержки и граждан, и бизнеса.
— Думаю, обещание про заморозку тарифов ЖКХ на полтора года правительство выполнит. Но было бы правильно использовать это время на то, чтобы выработать новую модель тарифной политики — с долгосрочным параметрами на пять лет, с эталонными затратами на операционные расходы, со ступенчатыми тарифами в зависимости от объемов потребления, — считает Павел Склянчук.
При этом дата, когда правительство планирует утвердить индексацию тарифов, пока неизвестна. В регионах также не знают, когда будут утверждены новые тарифы — например, в Департаменте тарифной и цифровой политики Тюменской области заявили, что на 30 сентября в законодательство не внесены поправки в существующие тарифы на ЖКУ.
Как изменятся тарифы
В Минэкономразвития РФ сообщили, что предельный уровень тарифов по стране не превысит 9%, но окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будут принимать местные правительства. Контролировать уровень тарифов будет ФАС России. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора (обращение с ТКО).
— Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений (предельный уровень индексации 9%. — Прим. ред.) вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц, — привели пример в Минэкономразвития РФ.
9 процентов — это максимально возможный процент повышения цен на коммуналку для населения, своеобразный порог суммарного повышения платы. Он отличается от экономически обоснованного роста платежей, и разницу между ними поставщикам ресурсов доплачивает государство. При этом нужно помнить, что речь идет об общем коммунальном платеже. По каждой из коммунальных услуг рост тарифа может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но совокупный платеж не должен превышать установленный предел.
Эксперты отметили, что повышение тарифов на услуги ЖКХ — непопулярная, но ожидаемая мера.
— По сути сейчас весь сектор ЖКХ работает в ноль или в минус. Откладывать решение по индексации тарифов — это загонять весь сектор в долги и кризис, что недопустимо в текущих условиях, — объяснил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. — Есть и еще одна причина повышать тарифы сейчас. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ не вызывает всплеска экономической активности. Последние три месяца в экономике РФ наблюдается дефляция, что для граждан гораздо хуже инфляции, так как означает не рост цен, а потерю рабочих мест. Индексация тарифов позволит вновь перейти к инфляции. В любом случае сейчас правительство выбирает из нескольких плохих вариантов. Для граждан и инфляция, и дефляция — это боль, но инфляция лучше.
Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов называет такое решение «компромиссным». По его словам, инфляция в этом году вышла за рамки прошлогодних планов, а это означает, что выросли издержки предприятий ЖКХ (в частности, при закупке материалов и оборудования).
— Увеличение тарифов необходимо для того, чтобы компании, работающие в отрасли, могли продолжать свою производственную деятельность. С другой стороны, индексация производится не на уровне ожидаемой инфляции — свыше 12%, поэтому в полной мере инфляционный фактор компенсирован не будет, а следующие полтора года тарифы меняться не будут, — говорит Илья Долматов.
Кому и как компенсируют рост платежей
Как и прежде, сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки населения. Граждане, у которых суммарный платеж за коммуналку превысит региональный норматив расходов на ЖКХ, могут обратиться за субсидией на оплату этих услуг. Размер субсидии варьируется в зависимости от региона — нормативы расходов на ЖКУ могут быть ниже в каждом регионе.
Субсидия на оплату услуг ЖКХ — это компенсация части стоимости услуг: гражданин платит как обычно, а государство возвращает ему часть денег.
За такой субсидией нужно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства — прийти можно лично (в МФЦ, центр жилищных субсидий или соцзащиту) или направить заявление через портал «Госуслуги». Оформить субсидию могут не только собственники жилья, но и квартиросъемщики — при условии, что имеют постоянную регистрацию. Субсидия назначается на 6 месяцев, потому нужно подавать новое заявление. Если подать документы с
Также действуют федеральные льготы до 50% за газ для отдельных категорий потребителей — участников ВОВ, ветеранов боевых действий, героев труда и так далее. Кроме того, регионы сами устанавливают льготы по тарифу на газ для пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот и других категорий.
Благодаря тому, что сохраняются различные меры поддержки населения по оплате коммунальных услуг, эксперты не ожидают значительного роста долгов со стороны потребителей. Однако экономисты не исключили, что потребуется расширить круг лиц, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ, чтобы задолженность не росла.
— Также необходимо улучшить работу по собираемости платежей за услуги ЖКХ, повысить эффективность работы отрасли. Это позволит сократить потери коммунальных ресурсов, улучшить их учет и оплату — всё это также благоприятно скажется на работе отрасли, — предложил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
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