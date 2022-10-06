И сколько теперь платить? Зачем понадобилось второй раз за год повышать тарифы ЖКХ

— Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — говорится в официальном сообщении Минэкономразвития РФ.



А замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько отметил, что на протяжении последних нескольких лет повышение тарифов было значительно ниже инфляции. Впрочем, об этом говорили и в Минэкономразвития, упомянув, что в последние три года правительство индексировало тарифы до двух раз ниже инфляции — это позволяло сделать индексацию «более плавной и безболезненной» для потребителей.