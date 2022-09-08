6 способов превратить урожай в алкоголь: среди рецептов есть даже шампанское!

— Яблоки мою, очищаю от всяких ненужностей и серединки, измельчаю в комбайне (можно пропустить через мясорубку), закладываю в бачок, добавляю сахар из расчета 100–150 граммов сахара на один килограмм яблок и примерно 100 граммов воды, — говорит Ольга. — Бачок можно заполнять не больше чем на три четверти объема. У кого нет бачка, можно делать в кастрюле. Закрываю крышкой, крышку заматываю скотчем.



Оставьте заготовку в таком виде на 7–10 дней в теплом месте, после чего отделите жмых от сока. Это можно сделать вручную через двойную марлю. Затем поместите сок в бутыль и в зависимости от ваших вкусовых предпочтений добавьте немного сахара или воды (примерно 50–100 граммов на литр сока). Заполняйте бутылки на три четверти, ставьте гидрозатвор и убирайте на второе брожение в теплое место.

