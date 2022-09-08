6 способов превратить урожай в алкоголь: среди рецептов есть даже шампанское!
Всё-таки отлично, что овощи и ягоды можно не только есть, но и пить
Если вы испробовали все доступные рецепты, чтобы избавиться от урожая, но из разных углов квартиры на вас до сих пор с укором поглядывают то яблоки, то вишня, меняйте банки на бутылки и внимательно присмотритесь к рецептам, которыми с нами поделились наши читатели на форумах Городских порталов. Благодаря им вы сможете приготовить несколько вкусных и ароматных напитков, которые будут согревать вас долгими зимними вечерами. Но помните: превращать дегустацию в попойку — не дело!
Сидр
По урожайности яблоки могут составить конкуренцию кабачкам. Первое, что приходит в голову после того, как вы накрутили компоты и объелись шарлоток, — сидр. Его рецептом с нами поделилась читательница Ольга под ником ovchur.
— Яблоки мою, очищаю от всяких ненужностей и серединки, измельчаю в комбайне (можно пропустить через мясорубку), закладываю в бачок, добавляю сахар из расчета 100–150 граммов сахара на один килограмм яблок и примерно 100 граммов воды, — говорит Ольга. — Бачок можно заполнять не больше чем на три четверти объема. У кого нет бачка, можно делать в кастрюле. Закрываю крышкой, крышку заматываю скотчем.
Оставьте заготовку в таком виде на 7–10 дней в теплом месте, после чего отделите жмых от сока. Это можно сделать вручную через двойную марлю. Затем поместите сок в бутыль и в зависимости от ваших вкусовых предпочтений добавьте немного сахара или воды (примерно 50–100 граммов на литр сока). Заполняйте бутылки на три четверти, ставьте гидрозатвор и убирайте на второе брожение в теплое место.
— Когда напиток перебродит, его нужно разлить по темным стеклянным бутылкам, очень плотно закупорить, убрать в темное место (желательно прохладное, не больше +10 градусов) на дозревание, — рассказывает Ольга. — Бутыли уложить горизонтально, примерно через три месяца можно употреблять.
Малиновое вино
Для того чтобы приготовить малиновое вино, наша читательница Татьяна, известная на форумах под ником tkmyz, берет три килограмма ягод и килограмм сахара на полтора литра воды. Немытую малину она мнет в кастрюле, растворяет сахар в воде, заливает этим сиропом ягоды и закрывает кастрюлю крышкой. Впереди у вас будет пять дней, в течение которых заготовку надо будет мешать утром и вечером.
— Затем процедить содержимое через сито или дуршлаг, перелить в бутыль и снова добавить килограмм сахара, растворенный в полутора литрах теплой воды, — говорит Татьяна. — На бутыль надеваю резиновую перчатку. По окончании процесса брожения снять вино с осадка. Вино получается очень ароматное!
Вишневая медовуха
Чтобы приготовить вишневую медовуху по рецепту нашей читательницы под ником discovery52, вам понадобятся:
- мед — 2 кг;
- вода — 4 стакана;
- вишня — 4–5 кг.
— Мед положить в эмалированную кастрюлю либо в таз для варки варенья, залить водой и сварить сироп, периодически помешивая и снимая пену, — рассказывает читательница Городских порталов. — В бутыль с узким горлышком или в бочонок выложить промытую вишню без косточек и залить ее остуженным сиропом. Емкость накрыть сырой тряпкой и оставить в теплом помещении на три дня для брожения. Когда смесь забродит, вынести бутыль в погреб и, заткнув отверстие свернутым куском холста, оставить для созревания.
Через три месяца мед готов для употребления. Однако наша читательница напоминает, что вкус медовухи будет тем лучше, чем дольше его выдержка.
Хреновуха
В дело вступают мужчины. Один из них, известный на форумах Городских порталов под ником monkey1001, рассказал, как готовит хреновуху. Хотите повторить? Тогда записывайте ингредиенты:
- водка — 1 литр;
- лимон — 1 штука;
- мед — 2–2,5 ст. л.;
- черный перец — 5–6 горошин;
- хрен — 80–100 граммов.
— В пиале смешать мед, лимонный сок и 100 граммов водки до однородной консистенции, — делится любитель крепких напитков. — Порезать хрен тонкими полосками. Вылить из пиалы всё в банку. Добавить порезанный хрен и черный перец, перемешать. Поставить в теплое темное место, мы заворачиваем в полотенце и под батарею на 4–5 дней, когда уже отопление включают. Через 4–5 дней процедить через воронку с марлей или ваткой, и в холодильник. Хреновуха готова.
Шампанское
Этот рецепт удивил нашу редакцию больше остальных. Просто потому что мы и не предполагали, что в домашних условиях можно приготовить шампанское. Однако читательница под ником discovery52 говорит, что на обычной кухне вы легко приготовите этот «сильно пенящийся напиток красивого солнечного цвета». По крепости он выходит 9–10 градусов. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, так что предоставляем слово автору рецепта.
— Полтора килограмма кончиков виноградных веток (50–60 см) с молодыми листьями и завитками залить шестью литрами кипятка и поставить на трое суток в прохладное место, — начинает наша читательница. — После этого отжать ветки, добавить полтора килограмма сахара (лучше килограмм сразу и полкило постепенно подсыпать), закрыть водным затвором или перчаткой, выдержать 24 дня, слить в бутылки, не взбалтывая, через гибкую трубку. Выдержать в темноте и прохладе от семи дней. Я разливаю в бутылки из-под шампанского, закрываю пробкой и прополочным замком, храню горизонтально.
Свекловуха
Предупреждаем на берегу: на свеклу бывает аллергия, есть персональные противопоказания. Поэтому если вы раньше никогда не ели свеклу, потому что она вам неполезна (гастрит, пониженная кислотность, мочекаменная или желчнокаменная болезнь), пить ее тоже не стоит. Если же у вас со свеклой нормальные гастроэнтерологические отношения, подготовьте ингредиенты:
- светлый ром — 750 мл;
- свекла — 4 штуки;
- апельсин — 1 штука;
- сахарный сироп — 1 стакан.
Бордовую (а еще лучше — фиолетовую) свеклу нарежьте ломтиками, обдайте апельсин кипятком, выдавите из него сок, срежьте цедру и приготовьте сироп — смешайте в равных долях в кастрюле воду и сахар, доведите до слабого кипения на среднем огне, периодически помешивая, чтобы сахар растворился, накройте крышкой, дайте настояться полчаса и процедите.
Кладите свеклу на дно стерилизованной бутыли, добавьте сок апельсина и цедру, стакан сиропа, залейте всё это ромом и отправляйте на неделю в темное место. Как только прошло семь дней, фильтруйте и переливайте настойку в банку с крышкой и убирайте в холодильник на пару-тройку недель. Останется только еще раз профильтровать настойку, разлить по бутылкам и ждать подходящего случая, чтобы удивить гостей своей выдумкой и смекалкой.
Кстати, этот рецепт вошел в нашу барную карту, которую мы составляли к прошлому сезону. Там, между прочим, много интересного, даже кабачковое вино есть. Вспомните, если забыли, и узнайте, если еще не ознакомились: вино из кабачков и еще пять способов превратить урожай в алкоголь.