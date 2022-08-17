На Кропоткина меняют проблемную трубу, где зимой часто были аварии — 7 кадров с места
Работы ведут с конца мая
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В Новосибирске продолжается ремонт магистральной трубы теплоснабжения на улице Кропоткина. Во время прошлой зимы на участке пять раз устраняли дефекты. Замена должна помочь улучшить теплоснабжение от двух ТЭЦ.
17 августа место работ посетили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко. Показываем, что происходит на участке.
В Новосибирске в течение двух лет обновили около 600 метров трубы на улице Ватутина. На время работ движение на участке перекрыли. Также на дороге заменили около 5 километров покрытия.