СЕЙЧАС +12°С
Пробки 7/10
usd 61.42
eur 62.36
Тема дняУбийце экс-депутата дали срок
Все новости
Все новости

На Кропоткина меняют проблемную трубу, где зимой часто были аварии — 7 кадров с места

Работы ведут с конца мая

485
Замену труб начали 27 мая

Замену труб начали 27 мая

Поделиться

В Новосибирске продолжается ремонт магистральной трубы теплоснабжения на улице Кропоткина. Во время прошлой зимы на участке пять раз устраняли дефекты. Замена должна помочь улучшить теплоснабжение от двух ТЭЦ.

17 августа место работ посетили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко. Показываем, что происходит на участке.

— Объемы ремонта увеличены в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Это повышает надежность системы теплоснабжения Новосибирска, — рассказал на встрече мэр

— Объемы ремонта увеличены в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Это повышает надежность системы теплоснабжения Новосибирска, — рассказал на встрече мэр

Поделиться

Зимой, в случае нештатной ситуации, благодаря этому участку теплоснабжение части домов можно будет переключать между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5

Зимой, в случае нештатной ситуации, благодаря этому участку теплоснабжение части домов можно будет переключать между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5

Поделиться

Старый трубопровод здесь уложили 54 года назад, он обеспечивает теплом 75 домов, сообщает пресс-служба СГК

Старый трубопровод здесь уложили 54 года назад, он обеспечивает теплом 75 домов, сообщает пресс-служба СГК

Поделиться

Укладка основной части трубопровода на улицах Кропоткина и Ипподромской завершена

Укладка основной части трубопровода на улицах Кропоткина и Ипподромской завершена

Поделиться

По словам мэра Анатолия Локтя, участок нужно было менять из-за большого числа аварий на нем, которые произошли зимой

По словам мэра Анатолия Локтя, участок нужно было менять из-за большого числа аварий на нем, которые произошли зимой

Поделиться

Все работы планируется завершить до 15 сентября, выполнить благоустройство — до 10 октября

Все работы планируется завершить до 15 сентября, выполнить благоустройство — до 10 октября

Поделиться

В Новосибирске в течение двух лет обновили около 600 метров трубы на улице Ватутина. На время работ движение на участке перекрыли. Также на дороге заменили около 5 километров покрытия.

По теме

СГКОтоплениеТруба
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2