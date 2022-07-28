На ремонт теплосетей на четырех улицах Новосибирска выделят 900 миллионов
Деньги получат в 2022–2023 годах
Новосибирск получит 913 миллионов рублей на реконструкцию тепловых сетей от Правительства России. На эти средства планируют отремонтировать 4,2 километра труб.
Деньги выделят на финансирование проекта «Реконструкция тепловых сетей с целью снижения аварийности» в 2022–2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. В рамках проекта планируется ремонт старых теплосетей.
— Это улицы Связистов, Революции, Дачная, Широкая. На этих улицах износ старых тепловых сетей доходит до 100%. Работа будет выполняться в 2022–2023 годах. Проект нацелен на комплексную модернизацию объектов теплоснабжения города для повышения надежности теплоснабжения и экономической эффективности, — сообщил министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов.
Ранее Правительство России одобрило выделение 630 миллионов рублей Новосибирской области. Их должны потратить на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения.