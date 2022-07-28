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На ремонт теплосетей на четырех улицах Новосибирска выделят 900 миллионов

Деньги получат в 2022–2023 годах

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Теплосети на четырех улицах Новосибирска отремонтируют за федеральные деньги

Теплосети на четырех улицах Новосибирска отремонтируют за федеральные деньги

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Новосибирск получит 913 миллионов рублей на реконструкцию тепловых сетей от Правительства России. На эти средства планируют отремонтировать 4,2 километра труб.

Деньги выделят на финансирование проекта «Реконструкция тепловых сетей с целью снижения аварийности» в 2022–2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. В рамках проекта планируется ремонт старых теплосетей.

— Это улицы Связистов, Революции, Дачная, Широкая. На этих улицах износ старых тепловых сетей доходит до 100%. Работа будет выполняться в 2022–2023 годах. Проект нацелен на комплексную модернизацию объектов теплоснабжения города для повышения надежности теплоснабжения и экономической эффективности, — сообщил министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов.

Ранее Правительство России одобрило выделение 630 миллионов рублей Новосибирской области. Их должны потратить на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения.

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