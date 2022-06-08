Авария на Юго-Западном: жилмассив остался без горячей воды - когда ее вернут

Жители Юго-Западного микрорайона в среду 8 июня остались без горячей воды. О приостановке ее подачи в связи с ремонтными работами на теплотрассах на Оборонной улице сообщили в СГК.



— К сожалению, дают о себе знать многочисленные повреждения старых сетей на левом берегу. На время работ будет приостановлена подача горячей воды жителям Юго-Западного микрорайона. Сожалеем, что жители в очередной раз испытывают неудобства из-за работ, но в текущей ситуации ремонта не избежать, — сообщили в СГК.

