Авария на Юго-Западном: жилмассив остался без горячей воды - когда ее вернут
Сейчас на месте ремонтируют теплотрассу
Жители Юго-Западного микрорайона в среду 8 июня остались без горячей воды. О приостановке ее подачи в связи с ремонтными работами на теплотрассах на Оборонной улице сообщили в СГК.
— К сожалению, дают о себе знать многочисленные повреждения старых сетей на левом берегу. На время работ будет приостановлена подача горячей воды жителям Юго-Западного микрорайона. Сожалеем, что жители в очередной раз испытывают неудобства из-за работ, но в текущей ситуации ремонта не избежать, — сообщили в СГК.
В Сибирской генерирующей компании рассчитывают отремонтировать поврежденную теплотрассу до конца дня, а подачу воды восстановить утром 9 июня.
В Новосибирске сейчас проходит 6 этап испытания теплосетей. В зону отключения попали три района — Центральный, Железнодорожный и Октябрьский. По ссылке вы можете ознакомиться с детальным графиком отключений до 15 июня.