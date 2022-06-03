Испытания теплосетей в Новосибирске — на каких улицах отключат горячую воду до 15 июня
В зону отключения попали три района — Центральный, Железнодорожный и Октябрьский
3 июня специалисты «Сибирской генерирующей компании» начнут проверять на прочность теплосети, входящие в область теплоснабжения ТЭЦ-2. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СГК.
Проверка ознаменует 6-й этап гидравлических испытаний в Новосибирске. В результате горячая вода будет отключена в домах на улицах Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов.
В зону отключения попадают улицы: Серебренниковская, М. Горького — от Красного проспекта до Каменской, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Б. Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова, Колыванская, Коммунистическая, Советская — до Вокзальной магистрали, Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина — между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск — Главный, проспект Димитрова до пл. Кондратюка — в Центральном округе.
— Подъемы давлений в трубах будем проводить в круглосуточном режиме до 13 июня. Еще несколько дней потребуется, чтобы устранить выявленные повреждения, — говорится в сообщении.
В СГК добавили, что крайний срок отсутствия горячей воды — до 15 июня включительно.
Ранее жители Новосибирска пожаловались, что в часть домов не вернули горячую воду после испытаний.