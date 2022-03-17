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Кому платить налог на теплицу? Что изменилось в дачных законах в 2022 году

Кому-то можно строить жилой дом, а кто-то рискует поплатиться за капитальную баню

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Не всякая теплица считается недвижимостью

Не всякая теплица считается недвижимостью

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Хорошие новости: новых штрафов законодатели в этом сезоне для садоводов и огородников не придумали. Но появились иные возможности взыскать копейку-другую с любителей копаться на грядках. Рассказываем, как изменится жизнь дачников в самое ближайшее время.

Земля подорожает


Кадастровую переоценку в разных регионах до сих пор проводили в разные сроки. Из-за этого владельцы совершенно одинаковых участков платили совершенно разный земельный налог. Потому что его размер напрямую зависит от кадастровой оценки, но где-то землю оценили только что, а где-то — пять лет назад. Вот и появлялась налоговая пропасть. Теперь ее не будет. Сведения о цене участков решили обновить одновременно по всей стране. А поскольку за последнее время практически везде стоимость земли сильно выросла, у большинства садоводов вырастет и земельный налог.

Электричество можно провести без посредников


В этом году у дачников появилась возможность подключиться к электросетям напрямую, заключив отдельный договор с электрокомпанией. Это позволит не зависеть от других членов СНТ и не брать на себя обязательства по оплате долгов неплательщиков.

К заявке необходимо приложить подтверждение членства в СНТ (справку или книжку садовода), а также документы о технологическом присоединении СНТ к электросетям.

Выполняя заявку, сетевые компании теперь обязаны довести электричество до границ участка, а не до границ СНТ, как это было раньше. При этом сохраняется льготный тариф на подключение. Он действует, если расстояние от границ участка заявителя до ЛЭП составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Единственное ограничение — мощность энергопринимающих устройств. Она не должна превышать 15 киловольт.

Можно строить жилые дома


Если раньше желание фермера жить не в официальных границах населенного пункта, а там, где у него земля, считалось противозаконным, то с 1 марта 2022 года индивидуальные жилые дома можно строить на землях сельскохозяйственного назначения. Но при одном условии — если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, здания должны соответствовать требованиям к объектам ИЖС, которые определяет Градостроительный кодекс.

Какой дом можно построить в саду и по каким правилам

Какой дом можно построить в саду и по каким правилам

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На строительство индивидуальных жилых домов в коттеджных поселках будут распространяться те же правила закона о долевом строительстве, что и для квартир в многоэтажках. То есть собирать с граждан деньги на строительство поселка застройщик сможет только через счета эскроу, предварительно пройдя те же разрешительные процедуры, что и для строительства многоэтажки.

Продление дачной амнистии


Упрощенный порядок оформления прав на дачные и садовые дома, построенные до мая 1998 года (когда приняли Градостроительный кодекс), будет действовать до 1 марта 2031 года.

Для регистрации права собственности в Росреестр необходимо предоставить документы на земельный участок и технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером.

Подать документы в Росреестр можно самостоятельно — по почте в бумажном виде (с уведомлением о вручении), лично в Росреестре или в МФЦ и в электронном виде.

Появились в дачной амнистии и некоторые новшества. Раньше под упрощенный порядок подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Теперь право собственности в упрощенном порядке можно оформлять на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Эти документы понадобятся вам для дачной амнистии

Эти документы понадобятся вам для дачной амнистии

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Налог на бани, теплицы, туалеты и сараи


В 2022 году вступили в силу изменения в налоговый кодекс, после чего бани, теплицы и сараи стали полноценной недвижимостью и, соответственно, объектами налогообложения. Но не все.

Для начала надо разобраться, что закон подразумевает под недвижимостью. Ей официально признают капитальные постройки, которые, во-первых, прочно связаны с землей (объекты с капитальным фундаментом), а во-вторых, их невозможно перенести без «несоразмерного ущерба назначению».

Кроме того, как объясняют в ФНС, даже на капитальные и зарегистрированные постройки площадью до 50 кв. м есть льготы. Например, если кроме дома у вас на даче стоит баня 10 на 10 метров, платить за нее не придется, какой бы капитальной она ни была.

А вот если у вас на даче на капитальном фундаменте стоит теплица не меньше 50 квадратов, тогда да, тогда за нее придется заплатить налог. Но вряд ли такие строят для личных нужд.

СЮЖЕТ

Обустраиваем дачуОбустраиваем дачу

А вот новых штрафов для садоводов и огородников пока не придумали, так что в этом сезоне можно ориентироваться на прошлогодние санкции. Читайте — кому всё еще нельзя жарить шашлык на участке и какая картошка считается вне закона.

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