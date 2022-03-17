Кому платить налог на теплицу? Что изменилось в дачных законах в 2022 году

Хорошие новости: новых штрафов законодатели в этом сезоне для садоводов и огородников не придумали. Но появились иные возможности взыскать копейку-другую с любителей копаться на грядках. Рассказываем, как изменится жизнь дачников в самое ближайшее время.
Земля подорожает
Кадастровую переоценку в разных регионах до сих пор проводили в разные сроки. Из-за этого владельцы совершенно одинаковых участков платили совершенно разный земельный налог. Потому что его размер напрямую зависит от кадастровой оценки, но где-то землю оценили только что, а где-то — пять лет назад. Вот и появлялась налоговая пропасть. Теперь ее не будет. Сведения о цене участков решили обновить одновременно по всей стране. А поскольку за последнее время практически везде стоимость земли сильно выросла, у большинства садоводов вырастет и земельный налог.
Электричество можно провести без посредников
В этом году у дачников появилась возможность подключиться к электросетям напрямую, заключив отдельный договор с электрокомпанией. Это позволит не зависеть от других членов СНТ и не брать на себя обязательства по оплате долгов неплательщиков.
К заявке необходимо приложить подтверждение членства в СНТ (справку или книжку садовода), а также документы о технологическом присоединении СНТ к электросетям.
Выполняя заявку, сетевые компании теперь обязаны довести электричество до границ участка, а не до границ СНТ, как это было раньше. При этом сохраняется льготный тариф на подключение. Он действует, если расстояние от границ участка заявителя до ЛЭП составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Единственное ограничение — мощность энергопринимающих устройств. Она не должна превышать 15 киловольт.
Можно строить жилые дома
Если раньше желание фермера жить не в официальных границах населенного пункта, а там, где у него земля, считалось противозаконным, то с 1 марта 2022 года индивидуальные жилые дома можно строить на землях сельскохозяйственного назначения. Но при одном условии — если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, здания должны соответствовать требованиям к объектам ИЖС, которые определяет Градостроительный кодекс.
На строительство индивидуальных жилых домов в коттеджных поселках будут распространяться те же правила закона о долевом строительстве, что и для квартир в многоэтажках. То есть собирать с граждан деньги на строительство поселка застройщик сможет только через счета эскроу, предварительно пройдя те же разрешительные процедуры, что и для строительства многоэтажки.
Продление дачной амнистии
Упрощенный порядок оформления прав на дачные и садовые дома, построенные до мая 1998 года (когда приняли Градостроительный кодекс), будет действовать до 1 марта 2031 года.
Для регистрации права собственности в Росреестр необходимо предоставить документы на земельный участок и технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером.
Подать документы в Росреестр можно самостоятельно — по почте в бумажном виде (с уведомлением о вручении), лично в Росреестре или в МФЦ и в электронном виде.
Появились в дачной амнистии и некоторые новшества. Раньше под упрощенный порядок подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Теперь право собственности в упрощенном порядке можно оформлять на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
Налог на бани, теплицы, туалеты и сараи
В 2022 году вступили в силу изменения в налоговый кодекс, после чего бани, теплицы и сараи стали полноценной недвижимостью и, соответственно, объектами налогообложения. Но не все.
Для начала надо разобраться, что закон подразумевает под недвижимостью. Ей официально признают капитальные постройки, которые, во-первых, прочно связаны с землей (объекты с капитальным фундаментом), а во-вторых, их невозможно перенести без «несоразмерного ущерба назначению».
Кроме того, как объясняют в ФНС, даже на капитальные и зарегистрированные постройки площадью до
А вот если у вас на даче на капитальном фундаменте стоит теплица не меньше 50 квадратов, тогда да, тогда за нее придется заплатить налог. Но вряд ли такие строят для личных нужд.
СЮЖЕТ
А вот новых штрафов для садоводов и огородников пока не придумали, так что в этом сезоне можно ориентироваться на прошлогодние санкции. Читайте — кому всё еще нельзя жарить шашлык на участке и какая картошка считается вне закона.