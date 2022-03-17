Кому платить налог на теплицу? Что изменилось в дачных законах в 2022 году

Электричество можно провести без посредников

В этом году у дачников появилась возможность подключиться к электросетям напрямую, заключив отдельный договор с электрокомпанией. Это позволит не зависеть от других членов СНТ и не брать на себя обязательства по оплате долгов неплательщиков.



К заявке необходимо приложить подтверждение членства в СНТ (справку или книжку садовода), а также документы о технологическом присоединении СНТ к электросетям.



Выполняя заявку, сетевые компании теперь обязаны довести электричество до границ участка, а не до границ СНТ, как это было раньше. При этом сохраняется льготный тариф на подключение. Он действует, если расстояние от границ участка заявителя до ЛЭП составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Единственное ограничение — мощность энергопринимающих устройств. Она не должна превышать 15 киловольт.



Можно строить жилые дома

Если раньше желание фермера жить не в официальных границах населенного пункта, а там, где у него земля, считалось противозаконным, то с 1 марта 2022 года индивидуальные жилые дома можно строить на землях сельскохозяйственного назначения. Но при одном условии — если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, здания должны соответствовать требованиям к объектам ИЖС, которые определяет Градостроительный кодекс.

