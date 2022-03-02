С новым штрафом! Кому влетит в копеечку балконная реконструкция

В конце прошлого года Минстрой объявил об изменении правил пользования жилыми помещениями. В части балконов, которые с 2006 года не дают покоя Минстрою, а заодно и собственникам. Речь идет о несогласованном остеклении. Раньше за это штрафовали только физических лиц, а теперь под раздачу попадают еще и лица юридические. Самое время вспомнить, почему нельзя стеклить балконы и что грозит за модернизацию.



Можно ли стеклить балконы и лоджии в 2022 году?

Можно, но в пределах допустимого. Обычные пластиковые окна на балконе многоквартирного дома ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют, а вот если дело доходит до переустройства, перепланировки и изменения внешнего вида против местных правил благоустройства, это уже другой вопрос.