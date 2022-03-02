С новым штрафом! Кому влетит в копеечку балконная реконструкция

В конце прошлого года Минстрой объявил об изменении правил пользования жилыми помещениями. В части балконов, которые с 2006 года не дают покоя Минстрою, а заодно и собственникам. Речь идет о несогласованном остеклении. Раньше за это штрафовали только физических лиц, а теперь под раздачу попадают еще и лица юридические. Самое время вспомнить, почему нельзя стеклить балконы и что грозит за модернизацию.
Можно ли стеклить балконы и лоджии в 2022 году?
Можно, но в пределах допустимого. Обычные пластиковые окна на балконе многоквартирного дома ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют, а вот если дело доходит до переустройства, перепланировки и изменения внешнего вида против местных правил благоустройства, это уже другой вопрос.
— Балконный закон направлен на то, чтобы более-менее одинаковые формы балконов были в домах, чтобы любую перепланировку, любое видоизменение (в том числе касающееся улицы) люди сами не делали со стороны улицы, — говорит адвокат Андрей Конышев. — В каком-то смысле закон направлен и на пополнение казны, поскольку штрафы за перепланировку немаленькие.
На сколько оштрафуют за остекление балкона?
Формулировки «незаконное остекление балкона» в правилах нет, но в соответствующей статье КоАП есть наказание за незаконное переустройство или перепланировку в многоквартирном доме. Здесь и стоит искать штрафные санкции.
Отвечать за несогласованную перепланировку придется в суде. Если суд обяжет привести в первоначальное положение то, что подверглось перепланировке, все работы необходимо будет проводить за свой счет.
Уже установленные стекла надо демонтировать?
Тем, кто остеклил себе балкон без согласования до вступления в силу постановления (то есть до 21 января 2006 года), ничего демонтировать не надо: сделали и сделали. Если остекление изначально было установлено без нарушений, никому не мешает и не вредит конструкциям. Также можно менять окна в уже застекленном балконе.
Переделывать или демонтировать остекление балкона могут заставить владельцев квартир, расположенных в домах с фасадами, закрепленными в паспорте строения. В основном это касается исторических зданий (когда дом относится к культурному наследию). Также демонтаж понадобится, если жильцы не просто установили остекление, а присоединили балкон к кухне, увеличили размер плиты, построили козырек над соседским балконом и установили опоры перед чужими окнами. То есть конструкция мешает другим жильцам и угрожает безопасности.
Тем, кто модернизировал балкон позже 21 января 2006 года, придется как-то доказывать свою правоту, а собственникам, которые только планируют провести такие работы, лучше согласовать изменения. Это связано с тем, что у большинства современных зданий фасад также закреплен в документах.
— Внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации, — сообщает пресс-служба российского Минстроя. — Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.
В каждом регионе действует свой закон о перепланировке. В базовых вещах они сходятся. Например, ломать несущие стены без согласования нельзя нигде. Но детали могут расходиться. Где-то, как в Москве, не нужно получать разрешение на остекление, если не нарушается прочность или несущие конструкции здания, работа инженерных или противопожарных систем, предусмотренный проектом архитектурный облик дома. В других регионах, даже если ничего такого не нарушается, согласовывать остекление балкона или лоджии всё равно надо.
Если вы покупаете квартиру и у вас есть подозрения насчет того, что балкон не соответствует правилам, лучше еще до покупки попросить у продавца соответствующие документы. Если поезд ушел, но контакты предыдущих владельцев сохранились, позвоните им, спросите, как и когда они стеклили балкон. И постарайтесь найти необходимые документы или свидетелей. Вы — новый собственник, и вам отвечать за всё, что творится в квартире.
Как доказать, что балкон застеклен по правилам?
— Доказательствами могут послужить как свидетельские показания (жильцов, родственников), которые подтвердят, что остекление произошло давно, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Либо каким-то образом документально подтвердить. Самое простое — хранить все чеки и договор на услуги монтажников, которые этот балкон застеклили. Но в случае, если они не сохранились, можно обратиться в ту организацию, которая застеклила балкон, с просьбой предоставить документы о том, что они проводили работы. И организация может выдать эти документы. Это самое лучшее подтверждение, в котором будет прописано, когда именно этот балкон был остеклен.
Как согласовать остекление?
На перепланировку балкона собственникам жилья необходимо получить специальное разрешение. Чтобы убедиться, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию и в ТСЖ.
— Любая перепланировка, в том числе остекление балкона, согласовывается не на общем собрании, а просто необходимо написать заявление в ТСЖ, которое уже примет решение — собирать общее собрание или нет, — говорит Андрей Конышев. — Потому что ТСЖ может и так поставить печать, подпись председателя и выдать разрешение на перепланировку. Фактически нужно собрать три подписи, чтобы узаконить перепланировку: от местной администрации, архитектурной инспекции и управляющей компании или ТСЖ.
Но во всем есть свои исключения. К примеру, если по проекту здание предусматривает остекление (этот момент уточните у застройщика), то проводить его после получения ключей можно без согласований. А вот если вы решили остеклить квартиру в старой хрущевке, понадобится разрешение от застройщика или администрации.
Что еще нельзя делать с балконом?
Если бы контролирующие органы присматривались к одному только остеклению. Есть целая коллекция ошибок, которые совершают все, даже не задумываясь, что так делать не стоит.
Нельзя, например, слишком увеличивать балкон. Из-за этого не будет критически нарушена устойчивость балконной плиты, а невооруженным взглядом со стороны фасада будет трудно определить отклонение от стандарта.
— Часто люди хотят увеличить балкон, при этом расширяться собираются минимум на полметра. Но по нормам максимально разрешенная площадь — до 30 см относительно бетонной плиты, — говорит технический специалист компании по комплексному обустройству балконов и лоджий Андрей Иванов. — Это реально и по строительным нормам, и по нормам БТИ. Но стоит только немного превысить этот предел (и сделать, например, 35 см), то при продаже квартиры это будет считаться перепланировкой. Поэтому, если планируете в дальнейшем продавать свое жилье, придется подумать о том, как эту перепланировку узаконить.
Что еще нельзя делать на балконе, что грозит за нарушения и есть ли возможности обойти запреты — читайте в нашем материале, где мы собрали 7 популярных балконных ошибок, которые допускают все.