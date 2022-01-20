Новосибирская стройфирма запустила розыгрыш коттеджа за 14 миллионов в соцсетях, но потом передумала

В конце 2021 года в социальных сетях и СМИ новосибирская строительная компания «Дом ПРО» объявила о старте розыгрыша жилого дома в Чистых Лугах стоимостью в 14 миллионов рублей. Для участия в розыгрыше необходимо было лишь приобрести билет на вебинар за тысячу, о чем сообщал в соцсетях директор организации Валентин Прядко.
— Один счастливчик всего за тысячу рублей получит дом стоимостью 14 миллионов. Вдумайтесь: одна тысяча и 14 миллионов! Мы уже давно поняли, что честность и добросовестность — наиболее важные характеристики для развития и выживания компании. Это важно и во взаимоотношениях с потребителем, так и по отношению к государственным органам. Мы это прекрасно понимаем и соблюдаем правила игры с точки зрения регулятора закона и так далее, — сказал Прядко.
Победителя среди участников вебинара должен был определить генератор случайных чисел в прямом эфире. Однако 12 января в социальных сетях ООО «Дом ПРО» опубликовали видеообращение Валентина Прядко, заявившего об отмене розыгрыша.
— Мы планировали продать десять тысяч билетов на вебинар и потратить миллион рублей на рекламную кампанию, а потратили 1 миллион 921 тысячу рублей и продали всего 330 билетов. Очевидно, здравый смысл вынуждает меня отменить розыгрыш. Если вы купили билет только ради розыгрыша, напишите заявление в свободной форме, и мы вернем вам деньги на карту в течение двух недель, — сказал Прядко.
НГС обратился в «Дом ПРО» за комментарием, журналисту ответили:
— По тысяче рублей мы всем желающим вернем в течение двух недель, а больше к сказанному ранее в видео нам добавить нечего.
Одна из участников несостоявшегося розыгрыша Полина Аврамова осталась недовольна таким исходом:
— Даже возврат денег в этой ситуации, на мой взгляд, недостаточен. Всё равно, что вы купили лотерейный билет, а вам сказали: «Мы продали их недостаточно, розыгрыша не будет». Хочется просто придать эту ситуацию огласке. Это не реснички и не ноготочки разыгрывают, речь об акции серьезной строительной компании, и отношение должно быть соответствующее! — возмутилась Аврамова.
По мнению юриста Александра Щипанова, действия «Дом ПРО» в данном случае нужно расценивать не как лотерею, а как рекламную акцию, цель которой — привлечь внимание к вебинару и собственному бренду.
— После объявления правил проведения такого розыгрыша организатор обязан их соблюдать. Необоснованная отмена розыгрыша, особенно в случае, когда есть хоть одно лицо, выполнившее его условия, можно квалифицировать как нарушение законодательства о рекламе (ч. 14.3. КоАП). За это предусмотрен штраф на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, — сказал НГС Щипанов. — Если же руководство «Дом ПРО» нарушит свое обещание вернуть желающим по тысяче за вебинар, это может быть расценено как мошенничество. В любом случае окончательную квалификацию содеянного могут дать лишь правоохранительные органы и суд.
Согласно информации «Контур.Фокус», Валентин Прядко — директор и единственный учредитель двух строительных компаний: ООО «Дом-Просто» и ООО «Дом ПРО». Баланс первой фирмы на конец 2020 года составил 42,6 миллиона рублей, выручка — 15,7 миллиона. ООО «Дом ПРО» имеет нулевую выручку по итогам 2020 года, баланс — 60 тысяч рублей.
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