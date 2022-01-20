Новосибирская стройфирма запустила розыгрыш коттеджа за 14 миллионов в соцсетях, но потом передумала

В конце 2021 года в социальных сетях и СМИ новосибирская строительная компания «Дом ПРО» объявила о старте розыгрыша жилого дома в Чистых Лугах стоимостью в 14 миллионов рублей. Для участия в розыгрыше необходимо было лишь приобрести билет на вебинар за тысячу, о чем сообщал в соцсетях директор организации Валентин Прядко.



— Один счастливчик всего за тысячу рублей получит дом стоимостью 14 миллионов. Вдумайтесь: одна тысяча и 14 миллионов! Мы уже давно поняли, что честность и добросовестность — наиболее важные характеристики для развития и выживания компании. Это важно и во взаимоотношениях с потребителем, так и по отношению к государственным органам. Мы это прекрасно понимаем и соблюдаем правила игры с точки зрения регулятора закона и так далее, — сказал Прядко.