За остекление балконов будут штрафовать по-новому? Разбираемся, что изменилось в законе

В начале этой недели Минстрой огорошил всех якобы новыми правилами остекления балконов. Началось всё с того, что некоторые СМИ распространили информацию, будто, согласно новому приказу ведомства, за самовольную обшивку или остекление балкона в России с 1 марта 2022 года начнут штрафовать. Но. Во-первых, приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подписал еще 14 мая. Во-вторых, штрафы за остекленные балконы — никакое не нововведение. Они существуют с 2006 года (те самые «Правила пользования…» утвердили 21 января). Для граждан. То есть, нас с вами. А со следующего года к этим правилам придется прислушиваться еще и юрлицам. Вот и все нововведения.
Не мудрено, что за 15 лет существования правил мы подзабыли, что нельзя делать на собственном же (как нам, во всяком случае, кажется) балконе. Так что давайте разберемся, почему нельзя стеклить балконы (или все-таки можно?), что грозит за их модернизацию, как доказать свое право на стекло и что еще не стоит делать на балконе.
Почему нельзя стеклить балкон?
Потому что балкон по большому счету не совсем ваш. К личному имуществу относятся парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна. За их содержание отвечаете вы. И можете делать с ними что захотите. В пределах разумного и в рамках закона.
А вот балконные плиты и фасад — имущество общедомовое.
— Балконный закон направлен на то, чтобы более-менее одинаковые формы балконов были в домах, чтобы любую перепланировку, любое видоизменение (в том числе касающееся улицы) люди сами не делали со стороны улицы, — говорит адвокат Андрей Конышев. — У нас люди любят выделиться, а правительство таких выделяющихся не любит. В каком-то смысле закон направлен и на пополнение казны, поскольку штрафы за перепланировку немаленькие.
Кого заставят демонтировать остекление?
Вкратце: согласно закону, если по плану дома у балкона нет остекления, нужно брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования. Менять окна в уже застекленном балконе можно. Что-то ломать во имя панорамного балкона — только по согласованию.
Переделывать или демонтировать остекление балкона могут заставить владельцев квартир, расположенных в домах с фасадами, закрепленными в паспорте строения. В основном это касается исторических зданий.
Тех, кто остеклил себе балкон без согласования до вступления постановления в силу (то есть, до 21 января 2006 года), это правило не касается: сделали и сделали. Тем, кто модернизировал балкон позже, придется как-то доказывать свою правоту, а собственникам, которые только планируют провести такие работы, лучше согласовать изменения. Это связано с тем, что у большинства современных зданий фасад также закреплен в документах.
— Внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации, — сообщает пресс-служба российского Минстроя. — Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.
В каждом регионе действует свой закон о перепланировке. В базовых вещах они сходятся. Например, ломать несущие стены без согласования нельзя нигде. Но детали могут расходиться. Где-то, как в Москве, не нужно получать разрешение на остекление, если не нарушается прочность или несущие конструкции здания, работа инженерных или противопожарных систем, предусмотренный проектом архитектурный облик дома. В других регионах, даже если ничего такого не нарушается, согласовывать остекление балкона или лоджии все равно надо.
На сколько оштрафуют за остекление балкона?
Остекление балкона — это та же перепланировка. Поэтому и штрафы за нее следует искать в соответствующей статье КоАП.
За несогласованную перепланировку придется отвечать в суде. Если суд обяжет привести в первоначальное положение то, что подверглось перепланировке, все работы необходимо будет проводить за свой счет.
Как доказать, что балкон застеклен по правилам?
— Доказательствами могут послужить как свидетельские показания (жильцов, родственников), которые подтвердят, что остекление произошло давно, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Либо каким-то образом документально подтвердить. Самое простое — хранить все чеки и договор на услуги монтажников, которые этот балкон застеклили. Но в случае, если они не сохранились, можно обратиться в ту организацию, которая застеклила балкон, с просьбой предоставить документы о том, что они проводили работы. И организация может выдать эти документы. Это самое лучшее подтверждение, в котором будет прописано, когда именно этот балкон был остеклен.
А если я купил квартиру с «незаконным» балконом?
По-хорошему, надо было еще перед покупкой оценить фасад дома и балкон и уже на этом этапе попросить у продавца соответствующие документы. Если поезд ушел, но контакты предыдущих владельцев сохранились, позвоните им, спросите, как и когда они стеклили балкон. И постарайтесь найти необходимые документы или свидетелей. Вы — новый собственник, и вам отвечать за всё, что творится в квартире.
Как согласовать остекление?
На перепланировку балкона собственникам жилья необходимо получить специальное разрешение. Чтобы убедиться, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию и в ТСЖ.
— Любая перепланировка, в том числе остекление балкона, согласовывается не на общем собрании, а просто необходимо написать заявление в ТСЖ, которое уже примет решение — собирать общее собрание или нет, — говорит Андрей Конышев. — Потому что ТСЖ может и так поставить печать, подпись председателя и выдать разрешение на перепланировку. Фактически нужно собрать три подписи, чтобы узаконить перепланировку: от местной администрации, архитектурной инспекции и управляющей компании или ТСЖ.
Но во всем есть свои исключения. К примеру, если по проекту здание предусматривает остекление (этот момент уточните у застройщика), то проводить его после получения ключей можно без согласований. А вот если вы решили остеклить квартиру в старой хрущевке, понадобится разрешение от застройщика или администрации.
Что еще нельзя делать с балконом?
Но если бы к одному только остеклению присматривались контролирующие органы. Есть целая коллекция ошибок, которые совершают все, даже не задумываясь, что так делать не стоит.
Нельзя, например, слишком увеличивать балкон. Максимальная площадь, на которую вы вправе его расширить, — 30 кв. см. Из-за этого не будет критически нарушена устойчивость балконной плиты, а невооруженным взглядом со стороны фасада будет трудно определить отклонение от стандарта.
— Часто люди хотят увеличить балкон, при этом расширяться собираются минимум на полметра. Но по нормам максимально разрешенная площадь — до 30 кв. см относительно бетонной плиты, — говорит технический специалист компании по комплексному обустройству балконов и лоджий Андрей Иванов. — Это реально и по строительным нормам, и по нормам БТИ. Но стоит только немного превысить этот предел (и сделать, например, 35 см), то при продаже квартиры это будет считаться перепланировкой. Поэтому, если планируете в дальнейшем продавать свое жилье, придется подумать о том, как эту перепланировку узаконить.
Что еще нельзя делать на балконе, что грозит за нарушения и есть ли возможности обойти запреты — читайте в нашем материале, где мы собрали 7 популярных балконных ошибок, которые допускают все.