За остекление балконов будут штрафовать по-новому? Разбираемся, что изменилось в законе

Кого заставят демонтировать остекление?

Вкратце: согласно закону, если по плану дома у балкона нет остекления, нужно брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования. Менять окна в уже застекленном балконе можно. Что-то ломать во имя панорамного балкона — только по согласованию.

Переделывать или демонтировать остекление балкона могут заставить владельцев квартир, расположенных в домах с фасадами, закрепленными в паспорте строения. В основном это касается исторических зданий.



Тех, кто остеклил себе балкон без согласования до вступления постановления в силу (то есть, до 21 января 2006 года), это правило не касается: сделали и сделали. Тем, кто модернизировал балкон позже, придется как-то доказывать свою правоту, а собственникам, которые только планируют провести такие работы, лучше согласовать изменения. Это связано с тем, что у большинства современных зданий фасад также закреплен в документах.

— Внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации, — сообщает пресс-служба российского Минстроя. — Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

