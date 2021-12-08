Правила стояка: как отремонтировать квартиру за счет управляющей компании

Если вкратце, то управляющие компании должны платить за ремонт общего имущества. Деньги на это на счет УК падают не с неба, а из ваших кошельков каждый месяц. (Ищите суммы в квитанции в разделе «Содержание и текущий ремонт общего имущества».) Потратить их компания может только на текущий ремонт. Главное — разобраться, где заканчивается это самое «общее имущество» и начинается ваше, за которое несете ответственность только вы.



Что считается помещениями общего пользования?

В этот перечень входит всё, кроме квартир. Лестницы, чердаки, лифты, подвалы, колясочные. Даже общий коридор (когда несколько квартир объединены в одну секцию). Всё это должна ремонтировать управляющая компания. Это и ежу понятно. Немного сложнее разобраться в ситуации с общежитиями коридорного типа. Там жильцам принадлежат только комнаты, всё остальное — общее имущество. Но управляющие компании часто заявляют, что это не их зона ответственности, и отказываются делать ремонт.



— Очень часто бывает, что без ведома УК соседи скидываются и сами делают ремонт, самостоятельно много чего меняют. Не в своих комнатах, а именно в общедомовом имуществе, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Поэтому управляющая компания, когда туда заходит, говорит: «Это не наши вентили, не наши трубы». Боится там что-то делать и влезать. Потому что если они залезут туда, получается, что берут на себя ответственность.

