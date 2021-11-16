От микрозелени до картошки: что можно посадить дома прямо сейчас

Более подробно об особенностях выращивания разных микрокультур читайте в нашем обзоре — как вырастить руколу, лемонграсс и микрозелень у себя дома.



Зелень

От микрозелени она отличается, что понятно, размерами. Это уже не просто побеги, а вполне себе полноценный лук, листовая свекла или петрушка.



— Для выращивания лука на перо больше подойдет лук-выборка, а не севок, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Михалев. — Луковицы сажаем в землю через каждые 2 сантиметра без заглубления. С почвой должны соприкасаться только корневые чашки головок. После посадки всех луковиц землю нужно полить небольшим количеством теплой воды, чтобы почва стала слегка увлажненной. При этом сам плод должен остаться сухим, так как луковица может начать гнить.

