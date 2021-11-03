Одного из крупнейших мусорных перевозчиков Новосибирска требуют признать банкротом

Одного из крупнейших перевозчиков ТКО в регионе, компанию «Айсберг», потребовали признать банкротом. Иск поступил от новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».

Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых требований МУП «Спецавтохозяйство» к ООО «Айсберг» — более 7,2 миллиона рублей. Исковое заявление пока недоступно в картотеке, дата рассмотрения не назначена.

За несколько дней до этого «Спецавтохозяйство» подало гражданский иск к «Айсбергу» с требованием оплаты долга более 12 миллионов рублей. Согласно информации арбитража, долг сформировался за период с ноября по декабрь 2020 года. Третьим лицом в деле фигурирует регоператор «Экология-Новосибирск».