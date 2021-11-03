Одного из крупнейших мусорных перевозчиков Новосибирска требуют признать банкротом

Одного из крупнейших перевозчиков ТКО в регионе, компанию «Айсберг», потребовали признать банкротом. Иск поступил от новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».
Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых требований МУП «Спецавтохозяйство» к ООО «Айсберг» — более 7,2 миллиона рублей. Исковое заявление пока недоступно в картотеке, дата рассмотрения не назначена.
За несколько дней до этого «Спецавтохозяйство» подало гражданский иск к «Айсбергу» с требованием оплаты долга более 12 миллионов рублей. Согласно информации арбитража, долг сформировался за период с ноября по декабрь 2020 года. Третьим лицом в деле фигурирует регоператор «Экология-Новосибирск».
НГС направил запросы в МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Арктика Сити».
МУП «Спецавтохозяйство» в конце прошлого года выиграло конкурс «Экологии-Новосибирск» на сумму 1,7 миллиарда рублей. До 2023 года компания должна вывозить мусор из Кировского, Первомайского и Советского районов Новосибирска, а также сельсоветов Новосибирского района.
Остальные пять из шести контрактов на общую сумму 9,8 миллиарда рублей получила дочерняя структура компании «ВИС» (владелец «Экологии-Новосибирск») — ООО «ЭкоТранс-Н».
Компания «Айсберг» — один из крупных участников мусорного рынка. Вместе с ИП Волковой
По оценке заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО Вадима Агеенко, на конец 2019 года «Айсберг» и ИП Волкова
«Айсберг» на 50% принадлежит Ирине Волковой, а еще 50% у АО «Трест
У «Айсберга» также был прямой контракт на 55,5 млн рублей за вывоз отходов из Ордынского района и на 15,704 млн за работу в Кыштовском районе области. У ИП Волкова
НГС подробно рассказывал о том, кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов.