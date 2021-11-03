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Одного из крупнейших мусорных перевозчиков Новосибирска требуют признать банкротом

Требования к компании составили более 7,2 миллиона рублей

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В 2019 году «Айсберг» был самым крупным участником мусорного рынка в Новосибирске

В 2019 году «Айсберг» был самым крупным участником мусорного рынка в Новосибирске

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Одного из крупнейших перевозчиков ТКО в регионе, компанию «Айсберг», потребовали признать банкротом. Иск поступил от новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».

Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых требований МУП «Спецавтохозяйство» к ООО «Айсберг» — более 7,2 миллиона рублей. Исковое заявление пока недоступно в картотеке, дата рассмотрения не назначена.

За несколько дней до этого «Спецавтохозяйство» подало гражданский иск к «Айсбергу» с требованием оплаты долга более 12 миллионов рублей. Согласно информации арбитража, долг сформировался за период с ноября по декабрь 2020 года. Третьим лицом в деле фигурирует регоператор «Экология-Новосибирск».

НГС направил запросы в МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Арктика Сити».

МУП «Спецавтохозяйство» в конце прошлого года выиграло конкурс «Экологии-Новосибирск» на сумму 1,7 миллиарда рублей. До 2023 года компания должна вывозить мусор из Кировского, Первомайского и Советского районов Новосибирска, а также сельсоветов Новосибирского района.

Остальные пять из шести контрактов на общую сумму 9,8 миллиарда рублей получила дочерняя структура компании «ВИС» (владелец «Экологии-Новосибирск») — ООО «ЭкоТранс-Н».

Компания «Айсберг» — один из крупных участников мусорного рынка. Вместе с ИП Волковой И. А. они входят в ГК «Арктика Сити».

По оценке заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО Вадима Агеенко, на конец 2019 года «Айсберг» и ИП Волкова И. А. вместе перевозили 63% всего объема твердых коммунальных отходов в Новосибирской области. С 1 ноября 2020 года они расторгли все договоры с региональным оператором из-за задолженности «Экологии-Новосибирск» перед ГК. Однако руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков рассказывал «Коммерсанту», что в следующие три года «Айсберг» продолжит работу внутри компании «ЭкоТранс-Н».

«Айсберг» на 50% принадлежит Ирине Волковой, а еще 50% у АО «Трест № 37 Ленинградспецстрой» (учредители — ряд строительных компаний). На сайте треста говорится, что он возводил дома в Санкт-Петербурге, городе Славутиче после чернобыльской аварии, строил и реконструировал заводы и комбинаты. Александр Волков, который значился исполнительным директором в ИП Ирина Волкова, также зарегистрировал собственное ИП по сбору отходов.

У «Айсберга» также был прямой контракт на 55,5 млн рублей за вывоз отходов из Ордынского района и на 15,704 млн за работу в Кыштовском районе области. У ИП Волкова И. А. — контракт на 329,016 млн рублей за Дзержинский район в Новосибирске и 4 района в области.

НГС подробно рассказывал о том, кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов.

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арбитражэкологиядолгисуд
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