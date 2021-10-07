Новосибирцы третьи сутки не могут заплатить за тепло и горячую воду — объясняем, что произошло

Новосибирцы третьи сутки не могут заплатить за тепло и горячую воду
Новосибирцы не могут оплатить счета за тепло и горячую воду. Сбой в работе сервисов СГК произошел еще позавчера. Читатели НГС сообщают, что оплата не проходит с
— Мне 67 лет — малоимущая и получаю субсидию на коммунальные услуги, но надо оплатить до
Заплатить за отопление и горячую воду невозможно ни через приложения, ни через кассы управляющих компаний.
В СГК о сбоях в работе серверов сообщили рано утром
— Из-за этого временно недоступны корпоративные сервисы СГК, в том числе «Личный кабинет» и «Мобильное приложение» СГК, а также сервисы на других платформах. Наши специалисты уже ведут восстановительные работы. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в пресс-службе СГК. — Наши специалисты делают всё возможное, чтобы исправить неполадки.
В компании не уточнили, что делать жителям, которым необходимо оплатить счет именно сейчас.
— Пока проведение платежей недоступно, рассчитываем, что сегодня в течение дня наши технические специалисты решат проблему. Начисления платы за отопление и горячее водоснабжение сделаны 1 октября, с этого дня у потребителей есть 30 дней, чтобы оплатить без начисления пени, — добавили в компании.
В среду, 6 октября, из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались десятки домов на улице Выборной в Новосибирске. При этом на дорогу вылился кипяток.