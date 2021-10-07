Новосибирцы третьи сутки не могут заплатить за тепло и горячую воду — объясняем, что произошло

Новосибирцы не могут оплатить счета за тепло и горячую воду. Сбой в работе сервисов СГК произошел еще позавчера. Читатели НГС сообщают, что оплата не проходит с 5 октября .



— Мне 67 лет — малоимущая и получаю субсидию на коммунальные услуги, но надо оплатить до 10-го числа. Но с 5 октября в кассе от управляющей компании нет приема, так как что-то случилось с компьютером, — написала утром 7 октября в редакцию читательница НГС.

Заплатить за отопление и горячую воду невозможно ни через приложения, ни через кассы управляющих компаний.

