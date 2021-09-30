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Власти пообещали замерзающим жителям левого берега подключить отопление (в прошлый раз не вышло)

Там случилось несколько коммунальных аварий

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До конца дня на левом берегу Новосибирска должно появиться отопление

В четверг, 30 сентября, в эфире радио «Городская волна» мэр Новосибирска Анатолий Локоть отвечал на вопросы жителей города. В том числе стало известно, когда будет решена проблема отопления на левом берегу — там произошло несколько коммунальных аварий.

— Вчера из-за остановок ПНС-2 там произошел сбой в работе насосов, была включена оперативно в работу кировская районная котельная. За ночь котельная вышла на параметры что по давлению, что по температуре. До конца дня будет проводиться регулировка параметров тепловой сети и их нормализация, — рассказал в прямом эфире начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

Также он сообщил, что в зоне ТЭЦ-3, к которому относится Северо-Чемской жилмассив, отсутствуют перепады давления, сейчас идет регулировка. К вечеру ситуация должна стабилизироваться. Кроме того, Дмитрий Перязев прокомментировал ситуацию в Ленинском районе, где нет отопления из-за двух дефектов трубопровода в районе Котовского.

— Это работы зоны ТЭЦ-2 по Ленинскому выводу. Это два повторных дефекта на обратном трубопроводе. Тепловые сети на сегодняшний день работают. Но есть техническая возможность регулировки параметров давления, а именно располагаемого напора со стороны ТЭЦ, чем сейчас и занимается тепловой район вместе с ТЭЦ-2. Я думаю, что к 20:00 я получу доклад о нормализации параметров именно по этому участку. Это районы «Башня» и «Горский» и граница Ленинского и Кировского районов в районе улицы Вертковская, — добавил Дмитрий Перязев.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на низкое давление в трубах. В СГК объяснили, с чем это связано.

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коммунальная аварияосеньотопление
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