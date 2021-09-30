Власти пообещали замерзающим жителям левого берега подключить отопление (в прошлый раз не вышло)

В четверг, 30 сентября, в эфире радио «Городская волна» мэр Новосибирска Анатолий Локоть отвечал на вопросы жителей города. В том числе стало известно, когда будет решена проблема отопления на левом берегу — там произошло несколько коммунальных аварий.

— Вчера из-за остановок ПНС-2 там произошел сбой в работе насосов, была включена оперативно в работу кировская районная котельная. За ночь котельная вышла на параметры что по давлению, что по температуре. До конца дня будет проводиться регулировка параметров тепловой сети и их нормализация, — рассказал в прямом эфире начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.