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Заявку на бесплатное проведение газа до участка можно подать на Госуслугах

В некоторых регионах предусмотрены льготы для многодетных семей и пенсионеров

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Газификацию должны завершить к 2030 году

Газификацию должны завершить к 2030 году

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Возможность подать заявку на участие в программе социальной газификации появилась на портале Госуслуг. Также в ряде регионов заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе заседания штаба по газификации с участием заместителя председателя правительства Александра Новака и регионов. Ранее это можно было сделать в отделениях МФЦ, в абонентских пунктах «Газпром межрегионгаз» и сайтах операторов газификации.

Он также отметил, что для некоторых категорий граждан — многодетные семьи, пенсионеры — даже минимальная стоимость котла и прокладки сетей по участку неподъемна, поэтому более чем в 30 регионах для них предусмотрены субсидии, сертификаты и льготные кредиты на приобретение газового оборудования.

— Я призываю в оставшихся регионах, не откладывая, принимать решения по поддержке льготников. Эту работу надо синхронизировать и с подготовкой ваших бюджетов. Президент Владимир Путин на совещании с правительством и «Единой Россией» поручил внимательно следить за ценами на оборудование, — сказал он.

В июне Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах — крупная региональная компания. Подробнее о том, как будет проходить газификация можно прочитать в нашем материале.

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Андрей ТурчакГосдумагазгазификация
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