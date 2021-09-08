Льготная против семейной: чем отличаются две главные ипотеки с господдержкой

Семейная ипотека

Программа «Семейная ипотека» позволяет получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% (до 5% для жителей Дальнего востока). Воспользоваться ей могут все российские семьи, где с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился ребенок (неважно, первый, второй, третий или шестнадцатый), и семьи с детьми-инвалидами. Родители, воспитывающие усыновленных и удочеренных детей, также могут принять участие в программе. Важно, чтобы выполнялось то самое условие о дате рождения ребенка. Оформить семейную ипотеку можно до 31 декабря 2023 года.



Основные условия кредитования:



кредит по ставке до 6%;



срок — до 30 лет;



первоначальный взнос — не менее 15%.



Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — до 6 миллионов.



Воспользоваться семейной ипотекой можно для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком). При этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик). Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Важно, что все работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

