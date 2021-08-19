Не ждите, пока они упадут с дерева: как правильно выбрать, собрать и хранить садовые яблоки

Единственный момент — лучше сажать такие сорта яблок, которые лучше всего приживутся в конкретном регионе.

Как правильно собирать урожай яблок?

Две основные ошибки, которые можно по незнанию допустить при сборе яблок — это дожидаться, пока они сами упадут на землю, или трясти дерево, пока яблоки не свалятся вниз. Такой урожай подойдет разве что для компотов, пирогов или варенья, но долго храниться он точно не будет. Так же, как и яблоки, сорванные раньше времени. Для того, чтобы сохранить максимальный срок годности, яблоки лучше всего собирать тогда, когда у кожицы появится характерный для того или иного сорта цвет. Для большей уверенности можно снять одно яблоко и разрезать его. Если у косточек насыщенный коричневый цвет — смело собирайте остальной урожай.



— Предназначенные для хранения яблоки срывайте аккуратно, чтобы не повредить плодоножку или сам плод, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Начинайте с нижних веток и постепенно продвигайтесь к верхушке. Не вытирайте с яблок восковой налет и аккуратно складывайте их в заранее подготовленную тару — деревянные емкости или соломенные корзины.

