90-летняя сибирячка получила счет на 5 тысяч за вывоз несуществующего мусора с дачи

Жительница села Спирино Новосибирской области получила счет за вывоз мусора на 5805 рублей. Выяснилось, что, по данным регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами, в ее доме проживало три человека. При этом в доме зарегистрирована только одна женщина. После перерасчета сумма долга сократилась до 833 рублей.

НГС выяснил у «Экологии-Новосибирск», почему так получилось.

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