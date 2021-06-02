90-летняя сибирячка получила счет на 5 тысяч за вывоз несуществующего мусора с дачи

Жительница села Спирино Новосибирской области получила счет за вывоз мусора на 5805 рублей. Выяснилось, что, по данным регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами, в ее доме проживало три человека. При этом в доме зарегистрирована только одна женщина. После перерасчета сумма долга сократилась до 833 рублей.
НГС выяснил у «Экологии-Новосибирск», почему так получилось.
«Живет в селе только во время дачного сезона»
— 4 мая я пошла платить за электроэнергию в почтовое отделение, где мне сказали, что на доме висит долг по вывозу мусора (основной — 5805,32 рубля). Посчитали так, что в доме живет три человека. Собственник дома — моя бабушка, ей
Кроме того, хозяйка дома не подписывала договоров с «Экологией-Новосибирск», поэтому не ожидала начислений.
По словам женщины, другие соседи из села, узнав об этом, решили проверить свои счета. Выяснилось, что некоторым из них также начислили задолженность на троих человек. После этого люди пошли за справками в сельсовет о количестве проживающих в доме. Затем их отнесли в «Экологию-Новосибирск» для перерасчета. Наталья получила такую же справку для своей бабушки.
— Взяв справку, я пошла в офис регоператора, чтобы они сделали перерасчет. Перерасчет сделали, и сумма сократилась с 5805,32 до 833,46. Но как быть, если мы два года не пользовались услугами, мы должны заплатить всё равно? Все соседи бабушки, которые живут рядом, тоже пошли за справками. В «Экологии-Новосибирск» сказали, что мы должны ориентироваться на федеральный закон, который вряд ли изучают и читают пенсионеры-дачники. Конечно же, хотелось бы получать уведомления, чтобы не иметь долгов, — объяснила Наталья.
Женщина объяснила, что ее бабушка не пользовалась услугами по вывозу мусора. Она сбрасывала все отходы в компостную яму, а пластик помогали вывозить родственники из города.
Оператор просит контролировать свои счета
На запрос НГС в пресс-службе «Экологии-Новосибирск» ответили, что заключение договоров с регоператором не требует фактического подписания. Также в компании утверждают, что жителям Спирино, которые предоставили контактные данные, ежемесячно отправляли уведомления о задолженностях.
— С целью контроля состояния лицевого счета рекомендуется открыть личный кабинет на сайте регоператора, — сообщили в компании.
Также в пресс-службе рассказали, что в селе заключено 614 договоров на оказание услуг по вывозу ТКО. Из них 609 — с физическими лицами, 5 — с юридическими. Общая задолженность жителей составляет более
— Информация для осуществления начислений поступает из разных источников: органов местного самоуправления, управляющих организаций, МВД и других. В случае, если произошли изменения по количеству проживающих, необходимо обратиться в адрес ООО «Экология-Новосибирск». Образцы заявлений размещены на официальном сайте, — добавили в пресс-службе.
В компании не объяснили, почему стоимость услуг была рассчитана на троих человек в доме.
В апреле в центре Новосибирска в некоторых дворах не вывозили мусор из контейнеров. НГС показывал фотографии с площадок. После публикации НГС прокуратура Новосибирска начала проверку работы регионального оператора.