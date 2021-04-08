Возвращаем деньги за коммуналку: в России изменился порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ

В России перестал действовать упрощенный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Его вводили из-за пандемии коронавируса. С
Упрощенная процедура получения субсидии действовала с
— Право на субсидии имеют граждане, траты на ЖКУ у которых превышают 22% дохода, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Но самое главное условие — отсутствие задолженностей по коммунальным платежам. Если коммунальные услуги оплачиваются не по единому платежному документу, нужно приложить последнюю квитанцию за ЖКУ и документ, подтверждающий отсутствие задолженности.
Чтобы оформить субсидию, нужно предоставить паспорта заявителя и всех членов его семьи или свидетельства о рождении, если в семье есть дети младше
Предоставлять документы для субсидии нужно каждые полгода — именно на этот срок можно получить господдержку. Тем, кому субсидии продлили автоматически во время пандемии, при очередной подаче документов сделают перерасчет.
— Если расчеты покажут, что субсидия была меньше, необходимо написать заявление по поводу доплаты, и вам начислят недостающую сумму, — говорит Александр Андреев. — Если вам переплатили, нужно обратиться с заявлением и попросить предоставить реквизиты для возврата излишне оплаченных средств.
А вот совсем не возвращать излишки юристы не советуют — выйдет себе дороже. Это будет расцениваться как необоснованное обогащение. Хотя уголовной и административной ответственности за такую «махинацию» нет, государство сможет не только взыскать эти деньги обратно, но и начислить проценты за пользование ими.
Вернуть переплату придется только тем, кому продлили субсидию с