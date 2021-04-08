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Возвращаем деньги за коммуналку: в России изменился порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ

Рассказываем, как их будут начислять и за что можно получить перерасчет

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Но сначала вам еще надо доказать, что тратите на коммуналку слишком много

Но сначала вам еще надо доказать, что тратите на коммуналку слишком много

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В России перестал действовать упрощенный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Его вводили из-за пандемии коронавируса. С 1 апреля получить субсидии можно по старым новым правилам. Разбираемся, кто имеет право на субсидии, как их получить и можно ли не возвращать, если вам начислили лишнего.

Упрощенная процедура получения субсидии действовала с 1 января 2021 года. Чтобы люди лишний раз не ходили по разным инстанциям, всё решили сделать автоматически: госорганы получали всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. 1 апреля автоматическое продление отменили — подавать заявления получатели субсидий теперь снова должны самостоятельно и вовремя.

— Право на субсидии имеют граждане, траты на ЖКУ у которых превышают 22% дохода, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Но самое главное условие — отсутствие задолженностей по коммунальным платежам. Если коммунальные услуги оплачиваются не по единому платежному документу, нужно приложить последнюю квитанцию за ЖКУ и документ, подтверждающий отсутствие задолженности.

Чтобы оформить субсидию, нужно предоставить паспорта заявителя и всех членов его семьи или свидетельства о рождении, если в семье есть дети младше 14 лет, справки о доходах либо об отсутствии доходов у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет за шесть календарных месяцев, предшествующих подаче заявления. Отнести документы за всю семью может один человек.

Предоставлять документы для субсидии нужно каждые полгода — именно на этот срок можно получить господдержку. Тем, кому субсидии продлили автоматически во время пандемии, при очередной подаче документов сделают перерасчет.

— Если расчеты покажут, что субсидия была меньше, необходимо написать заявление по поводу доплаты, и вам начислят недостающую сумму, — говорит Александр Андреев. — Если вам переплатили, нужно обратиться с заявлением и попросить предоставить реквизиты для возврата излишне оплаченных средств.

А вот совсем не возвращать излишки юристы не советуют — выйдет себе дороже. Это будет расцениваться как необоснованное обогащение. Хотя уголовной и административной ответственности за такую «махинацию» нет, государство сможет не только взыскать эти деньги обратно, но и начислить проценты за пользование ими.

Вернуть переплату придется только тем, кому продлили субсидию с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года. По субсидии, которая была продлена в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, возвращать излишки не нужно.

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деньгисубсидииЖКХ
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