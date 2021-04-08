Возвращаем деньги за коммуналку: в России изменился порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ

А вот совсем не возвращать излишки юристы не советуют — выйдет себе дороже. Это будет расцениваться как необоснованное обогащение. Хотя уголовной и административной ответственности за такую «махинацию» нет, государство сможет не только взыскать эти деньги обратно, но и начислить проценты за пользование ими.



Вернуть переплату придется только тем, кому продлили субсидию с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года . По субсидии, которая была продлена в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года , возвращать излишки не нужно.

