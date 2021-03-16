«Если помоетесь, подарю подарок за отвагу»: в квартирах Троллейного жилмассива остыла горячая вода

В Новосибирске жители домов Троллейного жилмассива остались без горячей воды
В Новосибирске с 11 марта в нескольких домах Троллейного жилмассива остыла горячая вода. Жильцам сообщили, что низкой температура будет
Об отключении в редакцию сообщил Владимир, житель дома на улице
— Приезжайте, я могу вам показать. Если помоетесь, я подарю какой-нибудь подарок. За отвагу. Я и теплосетевым деятелям предлагал: приезжайте, помойтесь, — рассказал Владимир НГС. Он отметил, что, по данным от председателя, горячей воды не будет
По словам главы ТСЖ «Очаг 2» Сергея Мацукова, об ухудшении параметров водоснабжения ему сообщил диспетчер.
— Вода холодная на Новосибирской 14, 14а, 16. Там, как я понимаю, целый узел, там рядом дом. Отсутствует циркуляция вообще, холодная вода течет. У нас последний дом, до нас вообще не доходит, — объяснил председатель.
В Сибирской генерирующей компании НГС объяснили, что температура снизилась из-за проблем с оборудованием на центральном тепловом пункте. Сейчас специалисты ведут ремонт. На входе в дом температура воды снизилась на улице
— Например, в доме по улице Новосибирской, 10 очень маленькое потребление, ночью остывает
Для ремонта нужны импортные запчасти, в ближайшие дни их должен доставить поставщик. Планируемый срок окончания работ —
Ранее НГС рассказывал, что делать, если в вашей квартире холодно в морозы, и куда обращаться, если управляющая компания не реагирует на жалобы.