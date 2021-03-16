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«Если помоетесь, подарю подарок за отвагу»: в квартирах Троллейного жилмассива остыла горячая вода

В СГК говорят, что температура снизилась на входе в дома

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Вода на входе в дом на улице Киевской, 23 снизилась <nobr class="_">до 60 градусов</nobr>

Вода на входе в дом на улице Киевской, 23 снизилась до 60 градусов

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В Новосибирске жители домов Троллейного жилмассива остались без горячей воды

В Новосибирске с 11 марта в нескольких домах Троллейного жилмассива остыла горячая вода. Жильцам сообщили, что низкой температура будет до 1 апреля. В Сибирской генерирующей компании объяснили, что произошло.

Об отключении в редакцию сообщил Владимир, житель дома на улице Новосибирской, 10. По его словам, у воды в кране не просто снизилась температура, а она стала холодной.

— Приезжайте, я могу вам показать. Если помоетесь, я подарю какой-нибудь подарок. За отвагу. Я и теплосетевым деятелям предлагал: приезжайте, помойтесь, — рассказал Владимир НГС. Он отметил, что, по данным от председателя, горячей воды не будет до 1 апреля.

По словам главы ТСЖ «Очаг 2» Сергея Мацукова, об ухудшении параметров водоснабжения ему сообщил диспетчер.

— Вода холодная на Новосибирской 14, 14а, 16. Там, как я понимаю, целый узел, там рядом дом. Отсутствует циркуляция вообще, холодная вода течет. У нас последний дом, до нас вообще не доходит, — объяснил председатель.

В Сибирской генерирующей компании НГС объяснили, что температура снизилась из-за проблем с оборудованием на центральном тепловом пункте. Сейчас специалисты ведут ремонт. На входе в дом температура воды снизилась на улице Киевской, 23 с 66–67 градусов до 60–64, на Пархоменко, 112 — с 63–65 до 47–59, на Новосибирской, 12 — с 62–64 до 40–56.

— Например, в доме по улице Новосибирской, 10 очень маленькое потребление, ночью остывает до 30, вечером — 54–55 градусов. Но надо учитывать, что это данные по температуре воды на входе в дом. При прохождении по стоякам она дополнительно остывает — отсюда и жалобы людей на холодную воду, — объяснили в СГК.

Для ремонта нужны импортные запчасти, в ближайшие дни их должен доставить поставщик. Планируемый срок окончания работ — 22 марта.

Ранее НГС рассказывал, что делать, если в вашей квартире холодно в морозы, и куда обращаться, если управляющая компания не реагирует на жалобы.

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СГКгорячая вода
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