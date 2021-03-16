«Если помоетесь, подарю подарок за отвагу»: в квартирах Троллейного жилмассива остыла горячая вода

В Новосибирске с 11 марта в нескольких домах Троллейного жилмассива остыла горячая вода. Жильцам сообщили, что низкой температура будет до 1 апреля . В Сибирской генерирующей компании объяснили, что произошло.



Об отключении в редакцию сообщил Владимир, житель дома на улице Новосибирской, 10 . По его словам, у воды в кране не просто снизилась температура, а она стала холодной.