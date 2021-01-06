«Вода заледенела в туалетных бачках»: жители дома на Первомайке замерзают из-за неоконченного ремонта крыши

Жители Первомайки замерзают из-за недоделанного ремонта
В Первомайском районе Новосибирска жители общежития замерзают из-за дыр в крыше и стенах — ремонт дома начали делать еще летом, но работы бросили.
Об этом в редакцию НГС сообщили жильцы дома
— Капитальный ремонт дома начали делать уже очень давно. Занимаются им так: пришли, всё пораскурочили, наделали дыр там каких-то. Проводку меняли или трубы собирались менять. До конца ничего не доделают — приезжают рабочие, день сделали, всё бросили, — рассказала жительница дома Алёна Бунеева. — Везде, где эти трубы начали делать, остались дыры. Крыша обрушилась еще по лету. Они ее разобрали, должны были якобы поменять. Сейчас кровля еще не застелена, стоит холод.
По ее словам, в общих туалетах бывшего общежития железнодорожников замерзает вода. Поэтому у жильцов нет возможности ни приготовить, ни помыть детей.
— Вода заледенела в туалетных бачках. Стоит просто мороз, как на улице. В квартирах то же самое — окна пластиковые просто все промерзают, просто везде лед, каждый день отколачиваем. Не один раз жаловались в ЖЭУ: говорят, нет денег. И сейчас мороз был по 30, 40 градусов, в квартирах холод.
В управляющей компании «Перспектива», занимающейся обслуживанием этого дома, не смогли прокомментировать ситуацию — в праздничные дни работает автоответчик.
Во время морозов многие жители города жаловались на низкие температуры в своих квартирах и показывали фото с промерзшими окнами.