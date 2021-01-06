«Вода заледенела в туалетных бачках»: жители дома на Первомайке замерзают из-за неоконченного ремонта крыши

Об этом в редакцию НГС сообщили жильцы дома № 13 на улице Героев Революции.

— Капитальный ремонт дома начали делать уже очень давно. Занимаются им так: пришли, всё пораскурочили, наделали дыр там каких-то. Проводку меняли или трубы собирались менять. До конца ничего не доделают — приезжают рабочие, день сделали, всё бросили, — рассказала жительница дома Алёна Бунеева. — Везде, где эти трубы начали делать, остались дыры. Крыша обрушилась еще по лету. Они ее разобрали, должны были якобы поменять. Сейчас кровля еще не застелена, стоит холод.