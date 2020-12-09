Почти сто домов Плющихинского жилмассива остались без УК — ранее ими управлял «Дискус»

— Лицензиатом ООО УК «Достойный сервис» вышеназванные предписания обжаловались в судебном порядке и являются законными и обоснованными, что подтверждается постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2020 года, дело № А45–25449/2019 , — указано в извещении администрации Октябрьского района.



В течение двух месяцев владельцы квартир в домах, которые больше не может обслуживать «Достойный сервис», могут принять решение о продолжении деятельности компании на общем собрании.



— В случае неуведомления ГЖИ НСО о решении общего собрания принимается решение об исключении сведений о таком доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, — добавляет в извещении администрация района.



Кто будет обслуживать эти дома до принятия решения, не указано. Корреспондент НГС направила запрос в ГЖИ НСО с просьбой разъяснить это, а также в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.



ООО УК «Достойный сервис» (ранее — ООО УК «Дискус-сервис») принадлежит Алексею Джулаю — владельцу группы «Дискус», построившей дома в Плющихинском жилмассиве.