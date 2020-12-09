Почти сто домов Плющихинского жилмассива остались без УК — ранее ими управлял «Дискус»

89 домов Плющихинского жилмассива остались без управления
Администрация Октябрьского района опубликовала извещение для жителей Плющихинского жилмассива об исключении 89 домов из управления УК «Достойный сервис».
Без управления остались 17 домов по улице Виталия Потылицына, 26 домов на Высоцкого и 46 домов на Татьяны Снежиной (полный перечень адресов можно посмотреть тут).
В извещении администрация района отмечает, что управляющая компания не исполнила прошлогодние предписания ГЖИ «об устранении нарушений лицензионных требований в части определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению собственникам, пользователям помещений многоквартирных домов». Мировые судьи с прошлого года приняли несколько решений о назначении наказания за нарушение, последнее вступило в силу летом 2020 года.
— Лицензиатом ООО УК «Достойный сервис» вышеназванные предписания обжаловались в судебном порядке и являются законными и обоснованными, что подтверждается постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2020 года, дело
В течение двух месяцев владельцы квартир в домах, которые больше не может обслуживать «Достойный сервис», могут принять решение о продолжении деятельности компании на общем собрании.
— В случае неуведомления ГЖИ НСО о решении общего собрания принимается решение об исключении сведений о таком доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, — добавляет в извещении администрация района.
Кто будет обслуживать эти дома до принятия решения, не указано. Корреспондент НГС направила запрос в ГЖИ НСО с просьбой разъяснить это, а также в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
ООО УК «Достойный сервис» (ранее — ООО УК «Дискус-сервис») принадлежит Алексею Джулаю — владельцу группы «Дискус», построившей дома в Плющихинском жилмассиве.
По информации системы «Контур.Фокус», к управляющей компании было подано 15 исков, из которых 5 — от СГК с общей суммой требований
Конфликт между компанией и основным поставщиком тепла в регионе — компанией СГК — разгорелся еще в 2018 году из-за долгов УК за тепло. Спустя год СГК удалось отсудить часть задолженности.
На сайте «Достойного сервиса» опубликовано объявление о том, что АО «Сибэко» (дочерняя структура СГК) «по надуманным основаниям» не заключает с УК договор на поставку тепла, письмо от «Сибэко» о расторжении договора и несколько решений мировых судей об отказе взыскать задолженность с «Достойного сервиса». Документы датированы августом 2019 года, более новых документов и объявлений, не считая графика работы, на сайте нет.