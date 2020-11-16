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«Это рэкет какой-то»: новосибирцу выставили счет за вывоз мусора на 16 тысяч

Регоператор рассчитал оплату на 9 человек, а хозяин квартиры утверждает, что прописан один

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Александр Козулин получил счет за вывоз мусора на 9 человек, хотя прописан в квартире один

Александр Козулин получил счет за вывоз мусора на 9 человек, хотя прописан в квартире один

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Новосибирцу выставили счет за вывоз мусора на 16 тысяч

Жителю Новосибирска Александру Козулину в ноябре пришел счет за вывоз мусора в общей сумме на 15 837 рублей. Когда мужчина обратился в «Экологию-Новосибирск», ему заявили, что в его квартире, которая расположена в доме на двух хозяев, прописаны 9 человек. При этом новосибирец утверждает, что прописан в помещении только он. Более того, мужчина много лет не живет по прописке.

— С 1984 года я прописан в поселке Рощинский. Родители умерли, в 2007 году отец умер. Я квартиру на себя переделал, но не живу там. Обычно приходят счета за землю, за дом — я плачу. В этот раз приходит 16 тысяч за мусор. Я позвонил туда, а мне говорят, что там 9 человек. Мне сказали: «Разбирайся или плати». Это рэкет какой-то. В прошлом году мне ничего не пришло, а тут 16 тысяч прилепили, — рассказал Александр.

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Мужчина объяснил, что приезжает в квартиру в Рощинском только летом, максимум на один день — проверить, всё ли в порядке, а живет в Новосибирске. До этого счетов за мусор ему никогда не приходило. После того как ему выставили счет на 16 тысяч, он взял справку в администрации Чернореченского сельсовета о том, что зарегистрирован в квартире один, и о том, что не живет там (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции НГС).

Справку о том, что он не живет в Рощинском, Александр отправил на электронную почту «Экологии-Новосибирск».

— Я там один. Я бы согласен платить, но если я не живу, за что я буду платить? Было бы мне лет 30–40, я бы побегал. А так мне 58, куда я пойду? Какие 9 человек? У отца с матерью семья была 4 человека: сестра, отец, мать и я, — рассказал Александр.

В «Экологии-Новосибирск» подтвердили, что выставили счет на 15 165 рублей (еще 672 рубля пени). Это начисления за период с января 2019-го по сентябрь 2020 года на 9 человек.

— Вся информация, необходимая для организации начислений по указанному адресу, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» предоставлена администрацией Искитимского района. До настоящего времени обращений от потребителя в адрес регионального оператора о некорректности информации не поступало, — сообщили в компании.

В «Экологии-Новосибирск» отметили, что неправильно начисленную сумму можно пересчитать. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие количество зарегистрированных или проживающих, свидетельства о праве собственности на объект недвижимости или выписку из ЕГРН, а также контактную информацию о собственниках.

Если у вас есть льготы на оплату коммунальных услуг, нужно предоставить СНИЛС.

Если вы живете не по месту прописки, вам также нужно предоставить регоператору документы, которые это подтверждают: например, договор аренды или купли-продажи жилья и чеки об оплате за вывоз мусора по месту фактического проживания.

С 1 ноября в Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора — теперь стоимость вывоза 1 кубометра мусора стоит 420,29 рубля. Раньше она была ниже — 301,92 рубля. Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12.

В сентябре жителю Новосибирска Алексею выставили миллионный долг в приложении МТС — мужчине отключили связь и интернет. Тогда в компании объяснили всё простым сбоем программы, через несколько часов приложение стало работать корректно.

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вывоз мусоратарифыЖКХ
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