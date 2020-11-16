«Это рэкет какой-то»: новосибирцу выставили счет за вывоз мусора на 16 тысяч

Жителю Новосибирска Александру Козулину в ноябре пришел счет за вывоз мусора в общей сумме на 15 837 рублей. Когда мужчина обратился в «Экологию-Новосибирск», ему заявили, что в его квартире, которая расположена в доме на двух хозяев, прописаны 9 человек. При этом новосибирец утверждает, что прописан в помещении только он. Более того, мужчина много лет не живет по прописке.

— С 1984 года я прописан в поселке Рощинский. Родители умерли, в 2007 году отец умер. Я квартиру на себя переделал, но не живу там. Обычно приходят счета за землю, за дом — я плачу. В этот раз приходит 16 тысяч за мусор. Я позвонил туда, а мне говорят, что там 9 человек. Мне сказали: «Разбирайся или плати». Это рэкет какой-то. В прошлом году мне ничего не пришло, а тут 16 тысяч прилепили, — рассказал Александр.