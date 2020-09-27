В Дзержинском районе дома остались без света, горячей воды и тепла из-за аварии

Несколько домов по улицам Бориса Богаткова и Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества, горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии в одном из подвалов.
— Сегодня ночью затопило горячей водой подвал дома № 241, люди без воды, электричества и отопления. У многих пострадал ремонт в квартирах из-за пара, поднимающегося из подвала, — пожаловалась жительница Елена.
— Сегодня с 08:00 нет электричества, горячей воды и отопления в доме по адресу Бориса Богаткова, 241. Председатель ТСЖ дозвонился до мэрии, где ему сообщили, что заявка принята, но, скорее всего, никто не поможет, так как сегодня выходной день. Продукты пропадают, пожилые люди замерзают, и дети полуголодные, — добавила жительница дома Мария.
На портале «Мой Новосибирск» указаны шесть домов, в которых отключили теплоснабжение, однако про отключение электроэнергии не сказано ничего.
В службе «051» корреспонденту НГС сообщили, что пока подключить электроэнергию возможности нет:
— Нужна просушка, теплосети до сих пор откачивают воду из подвала. Под расписку ТСЖ думают предложить временный генератор.
В августе здесь произошла подобная ситуация. Из-за отключения электроэнергии не работали магазины и светофоры.