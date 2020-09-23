Заберите ваши деньги: как понять, что вы заплатили за коммуналку лишнее, и сделать перерасчёт

Один из способов сэкономить на коммуналке — требовать перерасчета, когда что-то идет не так: отключают воду, недодают тепла или с электричеством постоянные перебои. Однако когда дело доходит до практики оформления перерасчета — появляются трудности, к которым многие из нас не готовы. Вместе с юристами мы разобрались, когда и как правильно возвращать деньги, переплаченные коммунальщикам.



Вода



Причин для перерасчета по воде несколько: это низкое качество, частые отключения и, в случае с горячей водой, недостаточная температура. По закону холодную воду не должны отключать дольше, чем на 4 часа за раз или 8 часов за месяц. То же самое и с горячей водой. Но есть исключения — если произошла авария, то ее могут устранять и дольше. В случае с горячей водой — до 24 часов, а вот по холодной воде таких ограничений в соответствующем постановлении правительства нет. Зато там написано, сколько вам должны вернуть: за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15 процента.

