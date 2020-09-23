Заберите ваши деньги: как понять, что вы заплатили за коммуналку лишнее, и сделать перерасчёт

Один из способов сэкономить на коммуналке — требовать перерасчета, когда что-то идет не так: отключают воду, недодают тепла или с электричеством постоянные перебои. Однако когда дело доходит до практики оформления перерасчета — появляются трудности, к которым многие из нас не готовы. Вместе с юристами мы разобрались, когда и как правильно возвращать деньги, переплаченные коммунальщикам.
Вода
Причин для перерасчета по воде несколько: это низкое качество, частые отключения и, в случае с горячей водой, недостаточная температура. По закону холодную воду не должны отключать дольше, чем на 4 часа за раз или 8 часов за месяц. То же самое и с горячей водой. Но есть исключения — если произошла авария, то ее могут устранять и дольше. В случае с горячей водой — до 24 часов, а вот по холодной воде таких ограничений в соответствующем постановлении правительства нет. Зато там написано, сколько вам должны вернуть: за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15 процента.
Все это, правда, не имеет отношения к опрессовкам — согласно СанПиНу, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения может достигать двух недель. Правда, в документе не указано — подряд или в общей сложности.
Если вода есть, но отличается по составу от положенной по СанПиНу, то плату за нее взимать вообще не должны. Правда, только за те дни, в которые она требованиям не соответствовала. За горячую воду аналогичный перерасчет полагается также, если она не такая уж и горячая. Температура горячей воды в кране должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C независимо от применяемой системы теплоснабжения.
— Документом, подтверждающим качество питьевой или горячей воды, является протокол лабораторных испытаний (исследований). Он может быть составлен любой организацией, имеющей аккредитацию в этой области, — объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Причиной для проведения таких исследований может стать любое нарушение свойств воды, например, неприятный запах. Обращаться с жалобами на низкое качество воды можно в региональное управление или местное отделение Роспотребнадзора.
Отопление
По данным Союза потребителей Российской Федерации, в большинстве регионов оплата отопления составляет больше половины всех расходов на коммунальные услуги. Если в вашем доме часто бывает холодно, то часть потраченных на тепло денег вам должны вернуть. Поводом для этого, согласно постановлению правительства, может быть как перерыв в отоплении, так и недостаточный обогрев квартиры.
Правила допускают перерывы в отоплении, но не больше 24 часов в месяц. Что не значит, что вам могут отключить тепло сразу на сутки. Перерыв в отоплении может быть не более 16 часов, если в комнатах сохраняется температура выше +12°C. Если температура от +10°C до +12 C — не дольше восьми часов, от +8°C до +10°C — четырех часов. Если отопление отсутствует дольше, то можно оформлять перерасчет — за каждый час вам должны вернуть 0,15% от платы за месяц. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или к поставщику.
Если отопление есть, но оставляет желать лучшего, то за него тоже можно вернуть часть денег. В норме температура должна быть не ниже +18°C (в угловых комнатах — +20°C). Там, где особенно холодно (если быть точнее, в документах это называется «районы с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже»), в жилых помещениях должно быть не меньше +20 °C (в угловых комнатах — +22 °C). Температура зимой может отличаться даже в разных городах одного региона, поэтому проверить, относится ли к «особо холодным» ваш населенный пункт, можно с помощью этого документа.
Чуть прохладней может быть ночью — температура может отклоняться вниз на три деления. Днем понижение температуры не допускается. Если температура выше нормы — это тоже непорядок. Допустимое отклонение +4°C.
Поскольку параметры микроклимата, к которым относится температура в жилых помещениях, регламентируются требованиями санитарных норм и правил, обращаться с жалобой можно в региональное управление или местное отделение Роспотребнадзора.
Электричество
Пересчитать плату за электричество могут, если оно отсутствует 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания) или 24 часа (при одном источнике питания). За каждый час отсутствия электричества более этого срока вам должны вернуть 0,15% от платы за месяц. Такой же расчет применяется, если электроэнергия не соответствует ГОСТам. Определить несоответствие должен специалист, для этого можно обратиться к поставщику электричества, в управляющую компанию или в службу жилищного и строительного надзора.
Скачки напряжения могут привести к поломке бытовой техники. В таком случае можно обратиться в суд и потребовать, чтобы поставщик электричества возместил ущерб.
— В законе о защите прав потребителей есть отдельное положение о том, что если услугами ненадлежащего качества был причинен имущественный вред — потребитель имеет право на возмещение ущерба. Однако его тоже надо доказывать. Потребуется заключение специалиста о том, что техника вышла из строя из-за скачка напряжения. Как показывает практика, достаточно заключения сервисного центра. Этот же сервисный центр может дать заключение о стоимости ремонта поврежденной техники или о том, что ремонт невозможен и требуется покупка новой, — объясняет заместитель руководителя юридической коллегии «ЮриуС» Алексей Коновалов.
Как оформлять перерасчет
Неважно, за какую услугу вы хотите вернуть деньги — воду или отопление, — все это происходит по одному алгоритму. Мы нарисовали для вас памятку — сохраните ее и пользуйтесь. А ниже вы найдете подробное описание всех этапов.
Отсутствие любой услуги нужно подтвердить актом проверки. Поэтому первый шаг, как только вы заметили, что чего-то не хватает, — сообщить об этом управляющей компании, ТСЖ или поставщику услуг.
— Это может быть звонок в аварийно-диспетчерскую службу или письменное заявление. Именно момент регистрации обращения будет считаться временем, с которого услуга отсутствует или оказывается некачественно, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев.
По правилам нужно сообщить диспетчеру свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения и вид коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы в ответ должен сообщить потребителю свои фамилию, имя и отчество, а также время и номер регистрации сообщения потребителя (запишите его куда-нибудь, он понадобится). Дальше все зависит от того, знает ли диспетчер причины проблемы. Если знает — должен немедленно сообщить и поставить в журнале соответствующую отметку (она будет доказательством того, что компания признает факт предоставления некачественной услуги). Если причина неизвестна — должна быть организована проверка. У специалистов есть два часа, чтобы приехать. Они должны составить акт проверки. Если никто не приехал или до аварийно-диспетчерской службы никак не дозвониться, акт проверки можно составить самостоятельно.
— В таком случае указанный акт подписывается не менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом, — говорится в правилах.
Составленная при поддержке Минстроя «Азбука потребителей услуг ЖКХ» советует указать в акте дату и время проведения проверки, все нарушения, которые вы обнаружили, и инструменты, которыми вы пользовались для их выявления.
— Бывает, что нарушение не подтверждается — тогда именно это и укажите в акте. Но чаще возникает спор: жильцы утверждают, что нарушение есть, коммунальщики — что его нет. Акт в любом случае должен быть составлен, — пишут авторы коммунального учебника.
Если спор относительно того, было или нет нарушение, так и не привел к общему мнению, жители дома и исполнитель коммунальной услуги определяют, как они будут в дальнейшем проверять качество услуги. Любая сторона конфликта может инициировать экспертизу.
На основании составленного акта или зарегистрированного диспетчером обращения (помните, мы записывали номер?) можно написать заявление с требованием перерасчета. И уже если оно не сработает — подавать иск в суд.
— Претензию нужно направлять тому, кто вам присылает квитанцию — либо управляющей компании, либо ТСЖ, либо поставщику. Закон о защите прав потребителей не содержит обязательного требования по составлению и направлению досудебной претензии. Но целесообразно и разумно начать с нее. Есть шанс, что на нее отреагируют или как минимум дадут ответ, в котором обозначат свою позицию. Это будет также доказательством того, что истец предпринимал попытки по мирному урегулированию спора, — говорит юрист Алексей Коновалов.
Его коллега Александр Андреев добавляет, что если поставщик не удовлетворит требования добровольно до подачи иска в суд, это позволит требовать взыскания в пользу потребителя штрафа в размере 50% от присужденных сумм.
Для суда потребуются документы на квартиру, платежные квитанции за спорный период (желательно еще и за 6 месяцев до него), заключение специалистов о некачественно оказанной услуге (например, результаты проверки, проведенной Роспотребнадзором), исковое заявление с расчетом цены иска (суммой перерасчета и ее обоснованием). Суд также может содействовать истребованию доказательств — например, обязать ответчика предоставить необходимые для дела данные о внутрихозяйственной деятельности организации.