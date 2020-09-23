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Заберите ваши деньги: как понять, что вы заплатили за коммуналку лишнее, и сделать перерасчёт

Разбираемся вместе с юристами

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В некоторых случаях доказать, что вы переплатили, может быть непросто

В некоторых случаях доказать, что вы переплатили, может быть непросто

Один из способов сэкономить на коммуналке — требовать перерасчета, когда что-то идет не так: отключают воду, недодают тепла или с электричеством постоянные перебои. Однако когда дело доходит до практики оформления перерасчета — появляются трудности, к которым многие из нас не готовы. Вместе с юристами мы разобрались, когда и как правильно возвращать деньги, переплаченные коммунальщикам.

Вода

Причин для перерасчета по воде несколько: это низкое качество, частые отключения и, в случае с горячей водой, недостаточная температура. По закону холодную воду не должны отключать дольше, чем на 4 часа за раз или 8 часов за месяц. То же самое и с горячей водой. Но есть исключения — если произошла авария, то ее могут устранять и дольше. В случае с горячей водой — до 24 часов, а вот по холодной воде таких ограничений в соответствующем постановлении правительства нет. Зато там написано, сколько вам должны вернуть: за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15 процента.

Все это, правда, не имеет отношения к опрессовкам — согласно СанПиНу, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения может достигать двух недель. Правда, в документе не указано — подряд или в общей сложности.

На опрессовки пожаловаться не получится — горячую воду могут отключать на две недели

На опрессовки пожаловаться не получится — горячую воду могут отключать на две недели

Если вода есть, но отличается по составу от положенной по СанПиНу, то плату за нее взимать вообще не должны. Правда, только за те дни, в которые она требованиям не соответствовала. За горячую воду аналогичный перерасчет полагается также, если она не такая уж и горячая. Температура горячей воды в кране должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C независимо от применяемой системы теплоснабжения.

— Документом, подтверждающим качество питьевой или горячей воды, является протокол лабораторных испытаний (исследований). Он может быть составлен любой организацией, имеющей аккредитацию в этой области, — объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Причиной для проведения таких исследований может стать любое нарушение свойств воды, например, неприятный запах. Обращаться с жалобами на низкое качество воды можно в региональное управление или местное отделение Роспотребнадзора.

Отопление

По данным Союза потребителей Российской Федерации, в большинстве регионов оплата отопления составляет больше половины всех расходов на коммунальные услуги. Если в вашем доме часто бывает холодно, то часть потраченных на тепло денег вам должны вернуть. Поводом для этого, согласно постановлению правительства, может быть как перерыв в отоплении, так и недостаточный обогрев квартиры.

Правила допускают перерывы в отоплении, но не больше 24 часов в месяц. Что не значит, что вам могут отключить тепло сразу на сутки. Перерыв в отоплении может быть не более 16 часов, если в комнатах сохраняется температура выше +12°C. Если температура от +10°C до +12 C — не дольше восьми часов, от +8°C до +10°C — четырех часов. Если отопление отсутствует дольше, то можно оформлять перерасчет — за каждый час вам должны вернуть 0,15% от платы за месяц. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или к поставщику.

Температура воздуха может немного снижаться ночью, но не днем

Температура воздуха может немного снижаться ночью, но не днем

Если отопление есть, но оставляет желать лучшего, то за него тоже можно вернуть часть денег. В норме температура должна быть не ниже +18°C (в угловых комнатах — +20°C). Там, где особенно холодно (если быть точнее, в документах это называется «районы с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже»), в жилых помещениях должно быть не меньше +20 °C (в угловых комнатах — +22 °C). Температура зимой может отличаться даже в разных городах одного региона, поэтому проверить, относится ли к «особо холодным» ваш населенный пункт, можно с помощью этого документа.

Чуть прохладней может быть ночью — температура может отклоняться вниз на три деления. Днем понижение температуры не допускается. Если температура выше нормы — это тоже непорядок. Допустимое отклонение +4°C.

Поскольку параметры микроклимата, к которым относится температура в жилых помещениях, регламентируются требованиями санитарных норм и правил, обращаться с жалобой можно в региональное управление или местное отделение Роспотребнадзора.

Электричество

Пересчитать плату за электричество могут, если оно отсутствует 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания) или 24 часа (при одном источнике питания). За каждый час отсутствия электричества более этого срока вам должны вернуть 0,15% от платы за месяц. Такой же расчет применяется, если электроэнергия не соответствует ГОСТам. Определить несоответствие должен специалист, для этого можно обратиться к поставщику электричества, в управляющую компанию или в службу жилищного и строительного надзора.

Скачки напряжения могут привести к поломке бытовой техники. В таком случае можно обратиться в суд и потребовать, чтобы поставщик электричества возместил ущерб.

Получить перерасчет можно не только при отсутствии электричества, но и при низком напряжении

Получить перерасчет можно не только при отсутствии электричества, но и при низком напряжении

— В законе о защите прав потребителей есть отдельное положение о том, что если услугами ненадлежащего качества был причинен имущественный вред — потребитель имеет право на возмещение ущерба. Однако его тоже надо доказывать. Потребуется заключение специалиста о том, что техника вышла из строя из-за скачка напряжения. Как показывает практика, достаточно заключения сервисного центра. Этот же сервисный центр может дать заключение о стоимости ремонта поврежденной техники или о том, что ремонт невозможен и требуется покупка новой, — объясняет заместитель руководителя юридической коллегии «ЮриуС» Алексей Коновалов.

Как оформлять перерасчет

Неважно, за какую услугу вы хотите вернуть деньги — воду или отопление, — все это происходит по одному алгоритму. Мы нарисовали для вас памятку — сохраните ее и пользуйтесь. А ниже вы найдете подробное описание всех этапов.

Перерасчет может оказаться легким делом, а может отнять много времени и сил

Перерасчет может оказаться легким делом, а может отнять много времени и сил

Отсутствие любой услуги нужно подтвердить актом проверки. Поэтому первый шаг, как только вы заметили, что чего-то не хватает, — сообщить об этом управляющей компании, ТСЖ или поставщику услуг.

— Это может быть звонок в аварийно-диспетчерскую службу или письменное заявление. Именно момент регистрации обращения будет считаться временем, с которого услуга отсутствует или оказывается некачественно, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев.

По правилам нужно сообщить диспетчеру свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения и вид коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы в ответ должен сообщить потребителю свои фамилию, имя и отчество, а также время и номер регистрации сообщения потребителя (запишите его куда-нибудь, он понадобится). Дальше все зависит от того, знает ли диспетчер причины проблемы. Если знает — должен немедленно сообщить и поставить в журнале соответствующую отметку (она будет доказательством того, что компания признает факт предоставления некачественной услуги). Если причина неизвестна — должна быть организована проверка. У специалистов есть два часа, чтобы приехать. Они должны составить акт проверки. Если никто не приехал или до аварийно-диспетчерской службы никак не дозвониться, акт проверки можно составить самостоятельно.

Отсутствие коммунальных услуг еще и доказывать придется

Отсутствие коммунальных услуг еще и доказывать придется

— В таком случае указанный акт подписывается не менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом, — говорится в правилах.

Составленная при поддержке Минстроя «Азбука потребителей услуг ЖКХ» советует указать в акте дату и время проведения проверки, все нарушения, которые вы обнаружили, и инструменты, которыми вы пользовались для их выявления.

— Бывает, что нарушение не подтверждается — тогда именно это и укажите в акте. Но чаще возникает спор: жильцы утверждают, что нарушение есть, коммунальщики — что его нет. Акт в любом случае должен быть составлен, — пишут авторы коммунального учебника.

Если спор относительно того, было или нет нарушение, так и не привел к общему мнению, жители дома и исполнитель коммунальной услуги определяют, как они будут в дальнейшем проверять качество услуги. Любая сторона конфликта может инициировать экспертизу.

На основании составленного акта или зарегистрированного диспетчером обращения (помните, мы записывали номер?) можно написать заявление с требованием перерасчета. И уже если оно не сработает — подавать иск в суд.

— Претензию нужно направлять тому, кто вам присылает квитанцию — либо управляющей компании, либо ТСЖ, либо поставщику. Закон о защите прав потребителей не содержит обязательного требования по составлению и направлению досудебной претензии. Но целесообразно и разумно начать с нее. Есть шанс, что на нее отреагируют или как минимум дадут ответ, в котором обозначат свою позицию. Это будет также доказательством того, что истец предпринимал попытки по мирному урегулированию спора, — говорит юрист Алексей Коновалов.

Его коллега Александр Андреев добавляет, что если поставщик не удовлетворит требования добровольно до подачи иска в суд, это позволит требовать взыскания в пользу потребителя штрафа в размере 50% от присужденных сумм.

Для суда потребуются документы на квартиру, платежные квитанции за спорный период (желательно еще и за 6 месяцев до него), заключение специалистов о некачественно оказанной услуге (например, результаты проверки, проведенной Роспотребнадзором), исковое заявление с расчетом цены иска (суммой перерасчета и ее обоснованием). Суд также может содействовать истребованию доказательств — например, обязать ответчика предоставить необходимые для дела данные о внутрихозяйственной деятельности организации.

Добивались ли вы перерасчета за коммуналку?

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    коммуналкакоммунальные платежиотоплениеперерасчет коммуналки
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