Как понять, что оторвался тромб: врачи назвали 4 признака

Появление тромбов может спровоцировать множество причин. Среди них малоподвижный образ жизни, который стал привычным с появлением удаленки, а также курение, из-за которого не только кровь сгущается, но и сосуды сужаются. Важную роль играет и обезвоживание, так как недостаток жидкости делает кровь вязкой.

В группе риска находятся люди старше 40 лет, особенно мужчины. Причина тому — ухудшение способности организма разжижать кровь. Кроме того, появление в организме других болезней, например онкологических, а также высокий уровень холестерина и сахара в крови могут негативно сказываться на состоянии сосудов и повышать риск тромбообразования.

Женщины особенно уязвимы во время беременности и в течение 40 дней после родов. В эти периоды организм активно готовится к родам и возможной кровопотере, что может вызвать дисбаланс между свертывающей и противосвертывающей системами.

— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — отмечает кардиолог Мехман Мамедов.