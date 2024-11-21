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Здоровье тест Тест на деменцию: всего 10 вопросов покажут, стоит ли вам беспокоиться

Тест на деменцию: всего 10 вопросов покажут, стоит ли вам беспокоиться

Проверьте, не пора ли разобраться в своем здоровье

2 630
9 комментариев

Думаете, если вы постоянно забываете выключить чайник, это тревожный звоночек?

Если вы зашли в комнату и забыли, что хотели сделать, это называется эффектом дверного проема. Если время от времени забываете выключить утюг, возможно, это сказывается усталость. Но когда понимаете, что провалы в памяти появляются всё чаще, а привычные бытовые дела даются всё сложнее да к тому же логическое мышление куда-то запропастилось, вероятно, это повод обратиться к специалистам. Ведь такие признаки характерны для серьезного заболевания — деменции. Это расстройство относится к прогрессирующим, поэтому особенно важно выявить его и приступить к лечению как можно раньше. Наш тест не заменит консультаций врача и полноценной диагностики, но поможет понять, есть ли у вас поводы для беспокойства.

ТЕСТПройден 1280 раз
1 / 10

Бывало ли у вас такое, что вы пошли в другую комнату с четким пониманием, что вам нужно, но, когда пришли, забыли?

  • Да

  • Нет

2 / 10

Вы оказались в новой компании людей, где каждый из присутствующих представился, но вы не смогли запомнить ни одного имена — похоже на вас?

  • Да

  • Нет

3 / 10

Когда вы возвращаетесь домой или идете в знакомое место, вдруг не можете вспомнить, как добраться или на какую улицу свернуть — бывало ли у вас такое чувство растерянности?

  • Да

  • Нет

4 / 10

Вы хотите рассказать в компании друзей интересный случай из своей жизни, но забыли суть истории или никак не можете подобрать нужных слов — случалось ли с вами такое?

  • Да

  • Нет

5 / 10

Бывали ли такое, что вы забывали о важной встрече, о которой вы точно помнили еще день назад?

  • Да

  • Нет

6 / 10

Утром вы поставили чайник на плиту, отвлеклись на что-то в другой комнате и совсем забыли о том, что собирались вскипятить воду — характерно для вас?

  • Да

  • Нет

7 / 10

Заметили ли вы, что простое общение с людьми стало утомительным занятием и вам всё труднее следить за разговором или поддерживать тему?

  • Да

  • Нет

8 / 10

Часто ли стало случаться, что вы оставляете ключи, телефон или другие важные вещи в каких-либо местах, а потом долго не можете вспомнить, где их искать?

  • Да

  • Нет

9 / 10

Вы начинаете готовить знакомое блюдо, но вдруг теряетесь, забыв рецепт или порядок действий, хотя раньше делали это без труда — бывали такие моменты?

  • Да

  • Нет

10 / 10

Запомните три слова: арбуз, сноуборд, палка. А теперь нарисуйте по памяти круглый циферблат часов, указав на нем все цифры и стрелки, показывающие время 13:25. После рисунка назовите слова, которые запоминали вначале. Легко ли вам далось это задание?

  • Да

  • Нет

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Тест Деменция Здоровье Вопросы Заболевание
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Комментарии
9
Светлана В-ва
20 минут
не запоминаю имена потому что на фиг не надо))
Гость
29 минут
Первые вопросы пошли четко "Да", я аж испугался. Да, бывает когда пришел в комнату и не помнишь зачем. А когда толпа левых людей все скопом представляются, я не то что не могу запомнить - я и не пытаюсь. Но дальше все ответы уже "Нет" (до того, чтобы не помнить, на какую улицу к дому свернуть, я еще слава богу не дошёл), и в итоге 2 балла и вывод об отсутствии деменции.
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