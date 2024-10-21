«Блин, ты болеешь и выигрываешь!»: история известной шахматистки, которая живет с редкой болезнью, как у Селены Гомес

Сейчас Валентине Гуниной 35 лет. В прошлом году ей поставили диагноз «системная красная волчанка» Источник: Валентина Гунина / Vk.com; Наталья Лапцевич / 74.RU











— Когда я выиграла чемпионат Москвы по блицу, все сказали: «Блин, ты болеешь и выигрываешь!». Это многих удивляет.

Валентина Гунина — одна из самых известных российских шахматисток. Этим видом спорта она увлеклась еще в пять лет. В 22 года она завоевала спортивное звание «гроссмейстер России». Трижды становилась чемпионкой Европы и победительницей Всемирной шахматной олимпиады.

Узнав о достижениях Валентины, с трудом веришь, что шахматистка страдает очень редкой болезнью — системной красной волчанкой. Это аутоиммунное заболевание, при котором защитная система организма атакует здоровые ткани и органы.

Несмотря на тяжелое заболевание, 35-летняя спортсменка из Подмосковья ведет активный образ жизни и продолжает выступать на международной арене, хотя регулярно сталкивается с трудностями. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с шахматисткой и узнали, как выглядит жизнь пациентки с такой болезнью.

Кто такая Валентина Гунина Узнать Валентина Гунина родилась в 1989 году в Мурманске. Играть в шахматы научилась еще в пять лет благодаря отцу, который преподавал высшую математику. — Папа учил нас с братом по советскому образцу, мы прочли все книги Дворецкого (Марк Дворецкий — международный мастер по шахматам, заслуженный тренер СССР, РСФСР и Грузии. — Прим. ред.), — рассказала MSK1.RU шахматистка. Так как возможностей развития в шахматах в Мурманске было мало, семья вскоре перебралась в Подмосковье. Валентина упорно тренировалась, стала выступать на турнирах. В 2011 году она получила звание «гроссмейстер России». Гунина — заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка России и первая в истории трехкратная чемпионка Европы по шахматам.

Пять лет ставили диагноз

О своем диагнозе Валентина Гунина узнала в мае 2023 года. Раньше она не жаловалась на здоровье, разве что беспокоили боли в шее и пояснице, которые часто бывают у шахматистов из-за сидячей работы.

Череда визитов к врачам началась пять лет назад, когда у спортсменки заболел большой палец ноги. Шахматистка пошла к медикам, и оказалось, что уже полгода она живет со сломанной костью.

При этом Валентина не падала и не получала никакой травмы. Врачи стали искать причину произошедшего, но ни один доктор не понимал, в чем дело.

— Я обратилась к врачу, она долго собирала анамнез, отправила на кучу дообследований и сказала: «Что-то здесь не так». В итоге она первая посоветовала провериться на иммунные заболевания, сдать общий анализ, который покажет, в какую сторону копать. Я сама понимала, что когда болит весь организм, это не может быть простой артрит, — вспоминает Валентина.

Валентина играет в составе Федерации шахмат Москвы Источник: предоставлено Валентиной Гуниной

Так и начались бесконечные обследования, Валентина несколько раз ложилась в больницу, сдавала кучу анализов, но результаты были неоднозначными: какие-то показали волчанку, другие нет.

— Волчанка очень часто мимикрирует под другие заболевания, поэтому ее сложно выявить. И доктора не торопятся ставить диагноз, потому что лечение очень тяжелое, и оно на всю жизнь. Поэтому они тянут, смотрят, чтобы точно сказать, что это волчанка, — объясняет Гунина.

В итоге у медиков были подозрения на три иммунных заболевания. А потом шахматистка попала в Сеченовскую больницу. Там наконец удалось поставить точный диагноз: системная красная волчанка (СКВ) .

Что это за болезнь? Узнать Системная красная волчанка (СКВ) — это аутоиммунное заболевание, при котором защитная система организма начинает атаковать ядра своих же клеток. Это может привести к поражению практически всех систем и органов. Волчанка чаще встречается у женщин, чем у мужчин: соотношение среди пациентов 9:1. Это может быть связано с высоким уровнем гормона эстрогена. Их уровень максимально высокий у женщины во время репродуктивного периода. У каждого человека волчанка протекает по-разному. Сначала возникает слабость, утомляемость, ломота, боль в суставах, повышенная температура и ознобы. Дальнейшие симптомы зависят от того, в каких органах начнется процесс поражения. СКВ может поражать центральную нервную систему и почки. Во втором случае развивается гломерулонефрит — тяжелое заболевание, которое способно привести к летальному исходу и требует немедленного лечения. Также на фоне волчанки могут возникать артриты, дерматиты, повышенная чувствительность к ультрафиолету, головные боли, поражение периферических нервов. Терапии, направленной на устранение причины заболевания, нет, поскольку нет единого фактора заболевания.

«Доска плывет, диагонали смещаются»

Первые симптомы болезни у Валентины стали проявляться в виде болей в пальцах, кистях, бедрах и стопах. Девушка стала плохо чувствовать себя на турнирах: не могла сконцентрироваться, проваливала игры. Кроме того, шахматистка стала сильно уставать.

— Я не могла встать с кровати, могла спать целый день. Близкие заставляли меня двигаться, брат заставлял гулять сквозь слезы. Это было очень тяжело, потому что меня тошнит, голова кружится, — рассказывает Гунина.

Самое неприятное в волчанке — так называемые приступы. Они случаются несколько раз в день и могут продолжаться несколько часов. Вот как Валентина описывает эти моменты:

— Дикая тошнота, мне иногда кажется, что выйдет весь мой завтрак. Потом всё крутит, у меня идет жар по телу. Мама говорит, что иногда я как печка. Волчанка дает синдром Рейно: ноги холоднючие, а тело горячее. Головокружение. Иногда кажется, что я теряю сознание.

Волчанка сильно влияет на эмоциональное состояние Валентины. Из-за болезни у нее часто меняется настроение Источник: Валентина Гунина / Vk.com

Болезнь сильно влияет на жизнь и работу Валентины. На фоне волчанки у нее развилось депрессивное расстройство, стало тяжело играть в турнирах. Из-за этого сильно скачет настроение, а иногда случается деперсонализация.

— В такие моменты мне кажется, что реальность сужается. На шахматной доске всё искажается, доска плывет, иногда я вижу, как она поворачивается. Линии, диагонали смещаются, — говорит она.

Чтобы справиться с такими приступами, Валентина применяет специальные психологические техники. Одна из любимых называется «безопасность». Шахматистка представляет, что находится в пузыре, и тревожность отступает.

— Мне тяжело играть классику. Недавно был чемпионат России, и я прямо мучилась, потому что настроение скакало туда-сюда. Я плакала до тура, иногда после тура. Это было очень тяжело, потому что классика — это довольно серьезное испытание, там очень много времени сидя за доской, и я ставила себе только две классики в году, — рассказывает гроссмейстер.

В шахматах под классикой понимают классический контроль времени на партию — 60 минут и более. Если лимит времени меньше часа — это уже быстрые шахматы, которые также называют блиц.

Я хотела бы играть больше классики, но понимаю, что у меня пока нет нужных физических данных. Валентина Гунина шахматистка, страдающая системной красной волчанкой

У пациентов с волчанкой хромает и концентрация. Валентина говорит, что с трудом может посмотреть фильм или прочесть книгу — только отрывками по 5–15 минут.

Помогают жить, но дают побочки

Вылечить волчанку полностью нельзя. Пациенты с СКВ должны принимать гормональную или цитостатическую терапию. Эти лекарства помогают замедлить прогрессирование заболевания и предотвратить обострения. Но в то же время они сильно бьют по печени и часто имеют серьезные побочные эффекты.

— Гормон дает большие побочки. Мне кажется, что у меня чешутся кости внутри. Иногда ты устаешь, такое чувство, что энергия в минус пошла. Меня тошнит, кружится голова, у меня одышка. И идет перегрев тела. Допустим, я куда-то слетала, и организм начинает перегреваться внутри. От этого мне тоже больно, — описывает свое состояние Валентина.

Как сказал мой доктор, лучше вставать и жить, как нормальный человек, понимая, что ты наносишь лечением урон организму. Валентина Гунина шахматистка, страдающая системной красной волчанкой

Постепенно организм шахматистки привык к лекарствам, ее состояние улучшилось, но ей всё равно нужно постоянно наблюдаться у невролога и ревматолога, поскольку болезнь может прогрессировать.

— У меня среднетяжелая форма волчанки. Есть случаи намного тяжелее, чем у меня. Вот у Селены Гомес это всё пошло дальше, и потребовалась пересадка почки, — отмечает Гунина.

Что там у Селены Гомес? Узнать Американская певица Селена Гомес узнала, что больна системной красной волчанкой, в 21 год. Популярность артистки тогда была на пике, но в конце 2013 года она резко отменила все выступления. О причине перерыва в карьере артистка не распространялась. В интернете поползли слухи о депрессии из-за разрыва с Джастином Бибером, проблемах с наркотиками и алкоголем. Лишь спустя два года Гомес рассказала о своем диагнозе публике. Больше двух недель она провела в отделении интенсивной терапии, затем проходила курс химиотерапии и психологической реабилитации. В 2017 году из-за осложнений волчанки у певицы почти отказали почки. Ей провели трансплантацию органа, донором стала ее лучшая подруга и американская актриса Франсия Райса.

Пациентам с СКВ нужно защищаться от солнца, но в то же время принимать витамин D, чтобы профилактировать обострения Источник: Валентина Гунина / Vk.com

Также шахматистке нужно пожизненно принимать витамины: D, магний, кальций и другие. Еще Валентина принимает антидепрессанты.

— Я проходила целую терапию. У меня часто меняется настроение, может скакать в течение пять минут. Это очень тяжело, очень больно. Я такой психчик небольшой. К счастью, у меня есть техники, которые я применяю для успокоения, — рассказывает она.

«По нам не видно, что мы болеем»

Каждые три месяца Валентине надо сдавать около 20 анализов и делать снимки суставов, чтобы следить за развитием заболевания. Несмотря на то что СКВ сильно влияет на качество жизни, она сохраняет оптимизм.

— По нам не видно, что мы болеем. Мои родные знают, как я мучаюсь дома. А когда я выхожу на улицу, я всё время улыбаюсь. Не люблю показывать, что мне плохо. Люди понимают: когда у меня приступ, они не подходят, не спрашивают, что случилось. Потому что понятно, что случилось. Случилась болезнь, — рассказывает Гунина.

По словам врачей, дебют волчанки, а также обострения часто случаются после беременности и родов Источник: Валентина Гунина / Vk.com

В больнице, куда шахматистка регулярно ложится на обследование, она познакомилась с большим количеством девушек с таким же диагнозом. По ее словам, очень мало людей с волчанкой в принципе могут работать.

— Никто нас не понимает, кроме таких же больных, как мы. Одна девочка жаловалась, что ее винят родители: как это, ты не можешь что-то сделать? А у меня был период, когда я не могла даже пыль протереть, — объясняет гроссмейстер.

Работала в стол, а потом стала чемпионкой

Врачи рекомендуют Валентине побольше заниматься физической активностью. Но когда болит всё тело, дается это с трудом. Раньше она ходила на йогу и в бассейн. Сейчас сил хватает лишь на растяжку и прогулки.

— Брат меня обычно выгуливает. Я смеюсь: он выгуливает наших двух собак и еще меня. Но я очень рада и благодарна Вселенной, что мозг работает. Есть проблемы с памятью, но всё равно люди говорят, что я играю очень хорошо и со стороны не видно, что я болею, — рассказывает спортсменка.

Когда я выиграла чемпионат Москвы по блицу, все сказали: «Блин, ты болеешь и выигрываешь!» Это многих удивляет. Валентина Гунина шахматистка, страдающая системной красной волчанкой

На тренировках и сборах справляться с плохим самочувствием спортсменке помогает личный тренер. Когда ей становится плохо, он ведет ее пить кофе. Они пережидают приступ и продолжают заниматься.

Какое-то время Валентина работала в стол. Долго и тяжело она училась играть заново, учитывая болезнь. На турнир по блицу она поехала просто работать над ошибками, ни на какую победу не рассчитывала. Но в итоге победила.

— Я довольно хорошо сыграла, у меня были хорошие партии. Тренер был так доволен, что мы какие-то призы выиграли, сказал: «Не ожидал, что ты так можешь играть». Видно, что мы много работали. А во второй день я выиграла и стала чемпионкой — все были в шоке, — вспоминает Валентина.

Российская федерация шахмат, за которую выступает Гунина, понимает ситуацию и всегда поддерживает подопечную. Работает с шахматисткой и доктор команды.

— Она постоянно со мной на связи, она меня смешит, дает какие-то советы. Когда у меня проявляются пятна от волчанки, меня берет паника, и я всегда спрашиваю: «Доктор, я умираю?» — «Нет». — «А, ну ладно», — со смехом говорит Валентина.

Я не люблю, когда меня жалеют. Я люблю такой черный юмор. Он помогает больше веселиться, идти дальше вперед. Валентина Гунина шахматистка, страдающая системной красной волчанкой

Но самая главная мотивация для Валентины — шахматы. Она признается, что этот спорт буквально спас ей жизнь.

— Ради шахмат я встаю, езжу на турниры, недавно слетала во Владивосток. Я очень боялась, думала, что я не перенесу такой дальний полет. Я плакала в туалете, потому что это было невыносимо, — вспоминает гроссмейстер.