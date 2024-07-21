Нужно ли удалять зубы мудрости и покупать ирригатор? Стоматолог ответила на самые популярные вопросы пациентов

Стоматолог — тот самый врач, к которому каждый человек должен заглядывать минимум раз в год, а то и чаще. Но далеко не все выполняют это предписание: дорого, страшно, да и непонятно, нужно ли записываться к дантисту: вроде кариес есть, но ничего не болит. А к какому врачу лучше обратиться — в частной клинике или в государственной? А вдруг я нарвусь на некачественную пломбу?
Эти и другие вопросы возникают у очень многих пациентов. Наши коллеги из MSK1.RU адресовали их врачу — стоматологу-терапевту Дарье Каробановой. Начиная с третьего курса университета она работала ассистентом дантистов разных специальностей и в итоге остановилась на терапии. Делает пациентам красивые улыбки вот уже три года.
Дарья рассказала, нужно ли удалять зубы мудрости, эффективен ли ирригатор и что делать, если при виде стоматологического кресла вас охватывает паника. Ее ответы на самые популярные вопросы о здоровье зубов — в карточках.
- Как часто нужно ходить к стоматологу?
- Почему лечить зубы так дорого?
- Можно ли хорошо вылечить зубы в государственной клинике?
- Можно отбелить зубы в домашних условиях?
- Безопасна ли процедура отбеливания?
- Есть ли противопоказания при отбеливании зубов?
- Многие звёзды сегодня устанавливают виниры. Как происходит эта процедура?
- Правда ли, что брекеты часто устанавливают без нужных на то показаний?
- Нужно ли удалять зубы мудрости? Почему они вообще вырастают?
- Как пережить удаление зубов мудрости?
- Можно ли лечить зубы под общим наркозом?
- Можно ли пить успокоительные перед приемом у стоматолога?
- Как побороть страх перед стоматологом?
- Обязательно ли лечить кариес, если ничего не болит?
- Что будет, если долго не чистить зубы?
- Надо ли лечить молочные зубы детям?
- Как не нарваться на некачественную пломбу?
- Нужны ли зубная нить и ирригатор или достаточно щетки и пасты?
- Что надо делать, чтобы зубы были здоровыми и красивыми?
- Как найти хорошего стоматолога?
Как часто нужно ходить к стоматологу?
Стоматолога нужно посещать раз в полгода. Тогда маленькие проблемы не перерастут в большие. И обязательно надо проводить профессиональную гигиену полости рта.
Почему лечить зубы так дорого?
На самом деле цены абсолютно обоснованы, потому что в стоматологии действительно применяют очень дорогие материалы, оборудование и инструменты. Плюс постоянно обновляются технологии, которыми пользуются врачи, — это тоже стоит больших денег. И само обучение достаточно дорогостоящее, стоматологам приходится постоянно повышать квалификацию.
Поэтому если пациент хочет получить качественную услугу, то за нее приходится платить.
Можно ли хорошо вылечить зубы в государственной клинике?
Конечно, да. Я и сама какое-то время работала в государственной университетской больнице.
Они абсолютно никак не отличаются. Возможно, отличаются материалы, но квалификация врачей в государственных больницах, наверное, может быть и выше, нежели в коммерческих.
Можно отбелить зубы в домашних условиях?
Немного можно. Но это, конечно, не сравнится с отбеливанием в кабинете стоматолога. Чтобы улучшить цвет зубов, пациенты могут использовать отбеливающие пасты — они достаточно эффективны.
Но использовать их нужно не целый год, а курсом. Можно пользоваться, например, утром реминирализирующей пастой, а вечером — отбеливающей, и тогда никакого вреда не будет.
Безопасна ли процедура отбеливания?
Да, безопасна. Есть несколько видов отбеливания: химическое, лазерное, фотоотбеливание, внутриканальное — его делают, если у пациента было эндодотическое лечение (методика лечения каналов корня зуба. — Прим. ред.).
В своей практике я чаще всего использую отбеливание Zoom. Оно самое эффективное, малотоксичное и менее чувствительное.
Я рекомендую проводить отбеливание раз в год. Но опять же, по показаниям. Иногда мы видим, что достаточно провести профессиональную гигиену, и зубы уже станут белее. У меня была пациентка, которая хотела отбеливать зубы каждые три месяца: ей казалось, что они у нее желтые, хотя всё было прекрасно. Так часто эту процедуру проводить нельзя.
Есть ли противопоказания при отбеливании зубов?
Да, например, аллергические реакции к компонентам агента, которые воздействуют на эмаль, беременность, высокая чувствительность зубов.
У людей с высокой чувствительностью во время процедуры бывают болевые приступы. Поэтому сначала им рекомендуется восстановить все минералы в эмали и только после этого приступать к отбеливанию.
Многие звёзды сегодня устанавливают виниры. Как происходит эта процедура?
Сначала пациент приходит на первичную консультацию и описывает, что его беспокоит, какие есть проблемы. Чаще всего это эстетический дефект, сколы, либо его не устраивает цвет зубов, а он не хочет постоянно делать отбеливание.
После пациент с врачом выбирают цвет и форму зубов. Стоматолог проводит профессиональную гигиену полости рта, так как на зубах тоже есть налет и он дает неправильный оттенок, отличающийся от настоящего цвета зуба. Также делают компьютерную томографию, то есть снимок: нужно посмотреть, все ли зубы здоровы, нет ли каких-то периодонтитов, кист и так далее.
Затем стоматолог подготавливает зубы и создает оттиск или слепок. Пациенту стачивают вестибулярную поверхность зубов, и он уходит от доктора с временными накладками. Они тоже хорошо выглядят, но сделаны из менее прочного материала.
Через 10–14 дней изготавливаются и устанавливаются постоянные виниры.
Правда ли, что брекеты часто устанавливают без нужных на то показаний?
Нет, это не так. На мой взгляд, поставить брекеты без показаний невозможно. Как минимум это очень дорого и как максимум это опасно для здоровья. В целом ортодонтическое лечение не самая приятная процедура.
Брекеты решают очень много проблем: выравнивание зубов, болевой синдром, проблемы с жеванием, с височно-нижнечелюстным суставом. Сейчас среди молодежи и взрослого населения модно носить брекеты. Но я думаю, что это модно потому, что люди сейчас больше заботятся о своем здоровье.
Нужно ли удалять зубы мудрости? Почему они вообще вырастают?
Зубы мудрости — это рудиментарные органы, которые достались нам от предков. Раньше термически обработанной пищи не было и зубно-челюстная система была другой. Нужно было больше пережевывать пищу, соответственно, нужно больше зубов. Сейчас наша челюсть более узкая и третьим молярам не остается места.
У части пациентов зубы мудрости находятся в кости, у других пациентов — прорезываются. В зависимости от этого доктор выбирает тактику лечения. Удалять, не удалять — это всегда спорный вопрос. Я, наверное, больше за удаление, потому что очень часто происходят осложнения.
Во-первых, пациенты не дочищают зубы, соответственно, там много налета и часто бывает кариес. Эти зубы могут разрушаться, что тоже дает осложнение в виде периодонтитов. Если зуб не прорезывается, очень часто он дистопирован (то есть находится в неправильном положении. — Прим. ред.), и в кости он смотрит в седьмой зуб — это вызывает болевые ощущения и смещение зубных рядов.
Но бывают случаи, когда их показано оставлять. Например, если нет седьмых зубов — тогда восьмые зубы выполняют функцию седьмых. Либо как основа для мостовидных протезов. Это очень индивидуально, надо консультироваться со стоматологом-хирургом.
Как пережить удаление зубов мудрости?
В день перед операцией (а можно сказать, что это операция полноценная) нужно себя обязательно настраивать. И настрой должен быть позитивным. Возможна какая-то успокоительная премедикация. Это нужно обсуждать с врачом — он, зная вас, подберет определенный способ.
И, конечно, нужно доверять врачу, к которому ты идешь, чтобы не было никаких страхов.
Можно ли лечить зубы под общим наркозом?
Можно, но для этого в клинике обязательно должны быть врач-анестезиолог и всё сопутствующее оборудование. Обычно под наркозом проводят крупные челюстно-лицевые операции, имплантации и лечат тех людей, которые не могут с собой справиться. Как правило, такие пациенты лечат сразу много: то есть, если накопился какой-то пул проблем, используют наркоз и лечат зубки.
Для врача лечение зубов под наркозом проходит даже легче, потому что всё спокойно, нет какой-то спешки.
Можно ли пить успокоительные перед приемом у стоматолога?
Нельзя принимать какие-то препараты без назначения врача перед любыми манипуляциями в полости рта, будь то отбеливание, удаление, кариес и так далее. Нужно обсудить это с врачом, так как успокоительные влияют на проходимость анестетика.
Можно принять легкие седативные средства, например ромашку или пустырник. Но они имеют накопительный эффект, поэтому делать это надо немного заранее.
Как побороть страх перед стоматологом?
Существует даже такое понятие — дентофобия, она очень распространена. Здесь нужно смотреть на причины. Например, панический страх возникает у детей, которые никогда не были у стоматолога. У взрослых это, в основном, печальный опыт из Советского Союза, когда дантистом был такой врач с щипцами или с ужасной непонятной машиной в руках.
Сейчас есть очень много классных детских стоматологий, где внутри всё в игрушках и мультиках. Чтобы избежать развития страха у детей, я рекомендую сразу обращаться в такие клиники.
В случае со взрослыми пациентами должна быть работа с психологом. Потому что страх не совсем обоснован: сейчас сфера стоматологии очень продвинулась, это абсолютно не больно. Также в кабинетах часто играет успокаивающая музыка, пациентам дают что-нибудь в руки — сжимать, как подушку успокоения.
Обязательно ли лечить кариес, если ничего не болит?
Если кариес на начальной стадии, мы просто его наблюдаем в течение полугода — развивается он или нет. Не развивается — не лечим. Также существуют гидроабразивные способы лечения, когда мы не стачиваем большую поверхность эмали, а используем специальные пескоструйные аппараты.
Если же мы видим, что кариес развивается, то мы его лечим.
Что будет, если долго не чистить зубы?
Думаю, ничего хорошего. В нашей полости рта на самом деле живет огромное количество микроорганизмов, которые постоянно размножаются. Это благоприятные условия для развития кариеса. Возникает налет — мне кажется, самому человеку будет дискомфортно. И гигиена просто необходима.
Надо ли лечить молочные зубы детям?
Некоторые пациенты не хотят лечить детям молочные зубы — якобы это временные зубы, которые выпадут. Не хотят тратить на это деньги. Это абсолютно неправильно, может быть огромное количество осложнений. Я за то, чтобы решить маленькую проблему, нежели потом решать глобальную.
Как не нарваться на некачественную пломбу?
В целом все пломбы хорошего качества. Если брать совсем какой-то китайский материал, наверное, можно нарваться, но в основном нет.
Когда только ввели санкции, была небольшая паника из-за дефицита материалов, но это очень быстро решилось. Мы пользуемся исходниками, которые доставляют производители из Германии, США, Италии, Японии, Китая. Они есть, просто стали дороже из-за маршрута доставки.
Нужны ли зубная нить и ирригатор или достаточно щетки и пасты?
Зубная щетка, паста, нить и ирригатор — это прямая профилактика заболеваний кариеса. Я считаю, это must have, все должны иметь их в домашнем уходе.
Очень часто в межзубных промежутках образуется кариес, и именно ирригатор и зубная нить помогают от них избавиться. Не всегда частицы пищи, которые остаются после приема пищи, можно вычистить зубной щеткой. А это является благоприятной средой для развития микроорганизмов и в последующем для образования кариеса.
Всем пациентам я советую приобрести ирригатор. Поначалу пользоваться им неудобно и непривычно, но потом приспосабливаешься.
Что надо делать, чтобы зубы были здоровыми и красивыми?
Чистить зубы два раза в день: утром и вечером. Обязательно посещать стоматолога и проводить профессиональную гигиену полости рта раз в полгода. Помнить, что на цвет зубов влияют курение, употребление кофе, чая, газировки и других красящих продуктов в больших количествах. Еще для зубов очень полезна жесткая пища.
Как найти хорошего стоматолога?
Вы можете начать с простых манипуляций. Например, сначала прийти ко врачу на профгигиену полости рта, чтобы понять, подходит ли он вам. Сейчас стоматолог — он немножко еще и психолог, то есть он располагает пациента. Я считаю, в стоматологии это необходимо, потому что люди, у которых нет какой-то панической реакции, всё равно немного волнуются. Мы это понимаем и стараемся находить индивидуальный подход. Поэтому можно начать с каких-то более простых манипуляций.
Обязательно нужно проверить наличие у врача образования, потому что бывают разные случаи. Также стоматолог должен соблюдать правила антисептики. Пациент может это увидеть: берет ли он в перчатках телефон, выходит ли за пределы кабинета. Такие мелочи могут показать, что врач немного халатно относится к процессу лечения.