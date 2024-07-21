Нужно ли удалять зубы мудрости и покупать ирригатор? Стоматолог ответила на самые популярные вопросы пациентов

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Зубы мудрости — это рудиментарные органы, которые достались нам от предков. Раньше термически обработанной пищи не было и зубно-челюстная система была другой. Нужно было больше пережевывать пищу, соответственно, нужно больше зубов. Сейчас наша челюсть более узкая и третьим молярам не остается места.



У части пациентов зубы мудрости находятся в кости, у других пациентов — прорезываются. В зависимости от этого доктор выбирает тактику лечения. Удалять, не удалять — это всегда спорный вопрос. Я, наверное, больше за удаление, потому что очень часто происходят осложнения.



Во-первых, пациенты не дочищают зубы, соответственно, там много налета и часто бывает кариес. Эти зубы могут разрушаться, что тоже дает осложнение в виде периодонтитов. Если зуб не прорезывается, очень часто он дистопирован (то есть находится в неправильном положении. — Прим. ред.), и в кости он смотрит в седьмой зуб — это вызывает болевые ощущения и смещение зубных рядов.