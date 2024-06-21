Не чай и даже не кофе. 9 напитков, с которых врачи советуют начинать ваш рабочий день

Любимый напиток модели Ирины Шейк — вода с лимоном Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Известная модель Ирина Шейк пьет вместо кофе по утрам воду с лимоном. Бывший президент США Барак Обама предпочитает апельсиновый сок или зеленый холодный чай.



Елена Темникова, певица, утром предпочитает овощной сок. Вариантов утренних напитков много. Разные виды кофе — с молоком, сливками, сиропом, сахаром и без него. Если чай, то зеленый, фруктовый, мятный или классический черный.



Но какие варианты утренних напитков самые правильные? А какие необычные и разнообразят ваше привычное меню? Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертами.



Активируем метаболизм

Диетологи уверены: начинать день нужно правильно — с такого напитка, который поможет организму активизировать метаболизм и проснуться. И наилучший в списке всех возможных напитков — это простая вода, питьевая, без газа и каких-либо добавок. Если ежедневно приучить себя выпивать достаточное количество воды после пробуждения, это даст заряд энергии гораздо лучше, чем чашка кофе или крепкого чая.



Воду нужно пить еще и потому, что тело за ночь избавляется от продуктов метаболизма. Утром мы встаем и идем в туалет, выводим достаточно много жидкости с мочой — ее нужно восполнить.



Жидкость против обезвоживания

Пока мы спим, тело слегка обезвоживается за счет потерь воды с дыханием, при потении, добавим к этому еще и поход в туалет — потери могут достигать 0,5 литра и более. Поэтому утром нужно как можно быстрее восстановить баланс. Лучше всего это может сделать обычная вода, выпитая натощак. Стакан воды поможет запустить процесс пищеварения, ускорит метаболизм и выведение отработанных метаболитов. Он же помогает поддержать тонус кожи, уровень давления, работу почек и печени. Если это лето, когда погода жаркая, можно выпивать два стакана воды с небольшим перерывом, в холодное время года вполне достаточно одного.



Выбор диетолога

Помимо воды, которая возглавляет список того, что надо пить с утра, диетолог предлагает также еще два варианта напитков, которые помогут взбодриться и почувствовать прилив сил, стать активнее с утра.



— Тем, кто хочет заменить традиционный утренний кофе более полезными альтернативами, похожими по вкусу, можно предложить напиток с цикорием, — советует Елена Парецкая. — Вкус напитков очень похож, а вот состав компонентов совершенно разный. Напиток с цикорием гораздо полезнее, не содержит кофеина, обладающего мочегонным эффектом, но дает организму порцию полезных витаминов и минералов. Он помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снижает уровень глюкозы в крови, что особенно полезно для диабетиков. Его можно пить с молоком или без него, с сиропом или сахаром.



Какао можно считать еще одним полезным напитком, дающим заряд бодрости и сил.



Не забывайте про какао Источник: Максим Бутусов / E1.RU











— В нём есть природные антиоксиданты, вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. Но важно использовать не гранулят с сахаром и кучей добавок, а порошок, который нужно варить на огне с добавлением молока или воды, — советует врач.



Выбор напитков огромный Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Топ-лист утренних напитков от шефа

А вот что предлагает попробовать Актан Толобаев, шеф-бариста ресторана Touch of Matcha.



Теплая лимонная вода

Питьевая вода с лимоном — один из лучших способов начать свой день. Она увеличивает выработку желудочного сока, помогая очистить пищеварительную систему и ускорить обмен веществ. Обеспечивает печень сырьем для выработки ферментов и поддержки детоксикации. Но важно помнить, что есть люди, которым этот напиток противопоказан.



Ингредиенты:



вода питьевая;

лимон.

Фреш из грейпфрута и яблока

Грейпфрут — отличный источник витаминов С и А. На чей-то вкус он может показаться слишком горьким, но если выжать его вместе с яблоком, то добавится сладости и получится вкусный сок.



Ингредиенты:



грейпфрут;

яблоко.

Матча-тоник

Яркий освежающий напиток из японского чая матча, тоника и имбирного фреша. Матча-тоник обладает множеством полезных свойств. Он содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, богат витаминами и минералами, такими как железо, магний, кальций и калий. Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца, костей и мышц.



Ингредиенты:



матча;

тоник;

имбирный фреш;

лед.

Смузи зеленый

Смузи из авокадо в сочетании с ананасом, шпинатом и яблоком — очень освежающий и бодрящий напиток. Отлично подойдет для раннего завтрака.



Ингредиенты:



авокадо;

ананас;

шпинат;

яблоко;

вода питьевая.

Черничный смузи

Освежающий черничный смузи состоит из апельсинового фреша, авокадо, замороженной черники и банана. Простой и вкусный способ начать свой день.



Ингредиенты:



черника;

смородина черная;

фреш апельсина;

банан;

березовый сироп;

вода.

Матча бамбл

Матча бамбл — это микс матча эспрессо, апельсинового фреша, фреша яблочного и льда. У него яркий и освежающий вкус: сначала чувствуется сладость яблочного фреша, затем — цитрусовая кислинка и легкий вкус матча.



Ингредиенты:



матча;

апельсин;

яблоко;

лед.

Пейте воду во время еды

Если хотите похудеть, во время еды поставьте рядом стакан воды. Каждый раз, когда вы пережевали и проглотили пищу, делайте небольшой глоток. Это поможет не только есть медленнее, но еще и вовремя почувствовать сытость. В результате на вашей тарелке наверняка будет оставаться еда, ведь организм подаст сигнал, что голод уже позади.



А ешьте только за столом. Забудьте про ужины перед телевизором или перекусы за компьютером, пока работаете. Всё это отвлекает вас от приема пищи, вы не замечаете, как съедаете всё подчистую, а сытости так и нет. Такие перекусы мешают похудеть.



Кому нельзя пить воду во время еды

Терапевт, врач-диетолог СМ-Клиники Елена Тихомирова отмечает: если у человека нет заметных проблем со здоровьем, пить воду можно в любой момент времени, хоть до приема пищи, хоть во время, хоть после. Если нет болезней, пищеварительная система справится с нагрузкой и сможет переварить еду как при наличии в желудке воды, так и без нее.



Но некоторым людям запивать еду не стоит. Например, тем, кто сейчас находится в стадии обострения следующих болезней:

