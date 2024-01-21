Карательная гинекология или шанс поднять рождаемость? Врачи — о предложении Минздрава проверять женское здоровье с 13 лет

Наши коллеги из MSK1.RU решили узнать, действительно ли один год многое решает, с чем может быть связана данная инициатива и как изменение возраста визита к гинекологу отразится на девочках-подростках. Рассказываем, что ответили врачи.

Исключить заболевания и ранние беременности

По словам опрошенных MSK1.RU гинекологов, данная инициатива вполне здравая: передвинув время первого осмотра у врача, получится исключить у юных девочек множество заболеваний, а также предотвратить ранние беременности.

— Как врач и мама двух дочек, я отношусь к этому хорошо. Потому что уже в этот период у девочек должны быть месячные. В норме менструация начинается в период с 11 до 14 лет. Раннее выявление — это ранняя диагностика, — рассказала MSK1.RU доктор медицинских услуг, гинеколог Ирина Филатова.