Врач составила список продуктов, которые напрочь убивают сексуальное желание

Но есть и такие продукты, которые негативно влияют на либидо у мужчин и женщин и действуют как антиафродизиаки, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



Триптофан и соя

У мужчин за половое влечение отвечает гормон тестостерон, а у женщин — тестостерон, пролактин и эстроген. Соответственно, продукты, которые снижают выработку тестостерона, негативно влияют на либидо как у женщин, так и у мужчин.