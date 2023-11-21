«Никто не хочет в это вкладываться». Почему в России перестали производить свои антибиотики и чем это грозит

В конце октября Городские порталы писали, что в России остался один отечественный действенный антибиотик — Грамицидин С, а их производство в целом находится в состоянии упадка. Об этом заявила начальник отдела микробиологии НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе, доктор биологических наук Вера Садыкова.
По ее словам, к грамицидину С практически отсутствует резистентность, он производится на территории России и продается в аптеках. При этом сейчас в мире набирает темпы антибиотикорезистентность — устойчивость бактерий к антибиотикам. Поэтому ученые сосредоточены на разработке новых антигенов.
Корреспондент MSK1.RU обсудила с Верой Садыковой и фармакологами, существует ли в России дефицит антибиотиков и сколько препаратов всё еще противостоит бактериям. Рассказываем, сможем ли мы найти действенные лекарства в аптеках и вылечиться от вирусов.
Золотое производство
— К сожалению, после развала нашей биотической промышленности, после переориентации фарминдустрии отечественное увековеченное производство антибиотиков сейчас находится в угнетающем состоянии, — заявила Садыкова в конце октября на конгрессе «Биотехнология и устойчивое развитие».
Российская фармацевтическая промышленность, как отметила доктор наук, начала «разваливаться» в
Для производителей антибиотиков существует одна весомая проблема: недостаточное финансирование. Разработка препаратов требует больших вложений, но прибыль их не окупает. Поэтому долгое время Россия закупала фармсубстанции (лекарственные средства в виде одного или нескольких веществ, предназначенных для изготовления лекарственных препаратов. — Прим. ред.) за рубежом, например, в Китае и Индии.
Об этой проблеме говорит и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин. По его словам, производить антибиотики неприбыльно, потому что в среднем антибиотик живет 10 лет, а траты могут составлять до миллиарда долларов — отбить их невозможно.
— Никто не хочет вкладываться в антибиотики. На западе даже было принято решение обложить налогом компании, которые выпускают фармакологические препараты и собираются развиваться в сторону антибиотикотерапии. Потому что инвесторы не вкладывают в антибиотики, во всём мире так, — сказал Кондрахин в разговоре с MSK1.RU.
При этом с лекарственными формами в России проблем нет: их по-прежнему делают в разных городах.
Он такой один
Сейчас главный приоритет в фармпромышленности — возрождение собственного производства фармацевтических субстанций. С нуля в России изготавливают только один антибиотик — тот самый Грамицидин С. Все остальные производятся из импортных субстанций.
Грамицидин С был открыт в 1942 году микробиологами Георгием Гаузе и Марией Бражниковой. Его получают синтетическим путем. Микроорганизмы практически не развивают устойчивость к этому антибиотику. Его применяют как местное антибактериальное средство.
— Он единственный в России изготавливается от начала и до конца. Если проводить аналогию с производством хлебобулочных изделий, то мы сами выращиваем пшеницу, сами получаем муку, и из этой муки сами печем хлеб. Мы же не импортируем зерно, — объяснила Садыкова.
Грамицидин С хорош тем, что спустя 81 год существования к нему по-прежнему отсутствует резистентность. Но антибиотик применяется только для наружного применения — им лечат заболевания полости рта и горла. В целом, в стране еще остались действенные антибиотики, которые изготавливают из заграничных субстанций.
— Новых антибиотиков мы не делаем, используем те, которыми лечились наши бабушки и дедушки, мы их модифицируем. Это могут быть 1–3 препарата, не больше, — отметил Кондрахин.
Лечили все болезни — получили суперинфекцию
Задачу по производству своих антибиотиков осложняет антибиотикорезистентность — устойчивость бактерий к противомикробным препаратам. По словам Кондрахина, она возникла с появлением первого антибиотика на рубеже XX века и продолжает набирать обороты.
— Это грандиозная проблема в фармакологии. Она начинается с момента появления антибиотиков в 1935 году, — рассказал он.
Особенно сильно антибиотикорезистентность выросла к туберкулезу. Палочку Коха, которая вызывает заболевание, стало тяжело убить. Сейчас человечество может оказаться в ситуации, когда появится суперинфекция (устойчивая к антибиотикам. — Прим. ред.), а лечить ее будет нечем.
Почему развивается антибиотикорезистентность? По словам Кондрахина, всё дело в том, что люди стали лечить антибиотиками все болезни.
— Все болезни лечат антибиотиками, их доступность стала больше, — уточнил эксперт. — Происходит смещение в сторону привыкания микроорганизмов. И, мало того, сейчас изменяются стандарты на грамм массы тела, у нас и люди стали немного крупнее. Это всё привело к тому, что надо изменить отношение к антибиотикам.
Вторая причина — снижение дозы или кратности приема антибиотиков. Так часто происходит в малообеспеченных странах, где нет денег на эти препараты. А в связи с миграцией населения супербактерии могут попасть на территорию России.
В то же время фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк считает, что антибиотикорезистентность — индивидуальная история.
— У человека, который принимал много разных антибиотиков, в том числе сильных, резистентность будет намного выше, нежели у человека, который изначально никогда не лечился ими. Поэтому здесь нет действенных или недейственных антибиотиков, все они действенные, — сказал Шуляк нашему корреспонденту.
Стратегия — снизить количество антибиотиков
С антибиотикорезистентностью борются уже не первый год. Недавно Минздрав разработал новый стандарт лечения ОРВИ, в котором предложил полностью исключить применение антибиотиков при лечении вирусов. Об этом же пациентам многие годы говорят врачи.
— Стратегия говорит о том, что нам нужно снизить количество антибиотиков там, где их не надо применять. Мы говорим пациентам, что антибиотик — не тот препарат, который можно купить в аптеке и пойти лечиться им. Нельзя применять их бездумно.
В октябре Садыкова рассказывала, что в НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе активно ведутся разработки и исследования новых противогрибковых и антибактериальных антибиотиков: астолидов, гауземицина, амикумацина. Сотрудники института также разработали комплекс новых антимикробных пептидных антибиотиков — эмерицеллипсинов.
Противоопухолевые антибиотики, по словам Садыковой, разрабатываются в меньшей мере, потому что сейчас они стали менее актуальны и у них есть альтернативы.
— Основная тенденция — это борьба с антибиотикорезистентностью. Для разработки новых антибиотиков ее уже нужно учитывать, — отметила она.
«Рынок наполнен антибиотиками»
Сергей Шуляк рассказал, что в России антибиотики на разрабатываются — производители работают, в основном, над более инновационными препаратами для лечения онкологии и других заболеваний. Но волноваться по этому поводу не стоит, потому что антибиотиков нам хватает.
— Смысла [в производстве антибиотиков] нет, потому что сейчас нужно обеспечить Россию другими препаратами. Рынок наполнен антибиотиками и российского, и локального, и зарубежного производства.
При этом отечественный рынок не завязан на какой-либо одной компании, заявил Шуляк.
Ранее мы рассказывали, что в последние несколько недель в России растет заболеваемость COVID-19 и другими вирусами. В связи с этим в Москве начали клинические исследования новых вакцин от коронавируса. Обновленный препарат будет защищать от нового штамма вируса XBB-1.
Также MSK1.RU писал о том, что вакцина «Спутник V» утратила защитные свойства от коронавируса, а прививаться россиянам пока нечем. Несмотря на то, что зарегистрировано много других вакцин, их эффективность не доказана.