«Никто не хочет в это вкладываться». Почему в России перестали производить свои антибиотики и чем это грозит

Золотое производство

— К сожалению, после развала нашей биотической промышленности, после переориентации фарминдустрии отечественное увековеченное производство антибиотиков сейчас находится в угнетающем состоянии, — заявила Садыкова в конце октября на конгрессе «Биотехнология и устойчивое развитие».

