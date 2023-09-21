Вакцинацию детей от ковида остановили. Почему сейчас и чем это обернется?

— Я, честно говоря, не улавливаю прямую связь исследования и паузы в вакцинации, но хочу сказать, что дети не являются ключевым решением проблемы. Если не заниматься вакцинацией взрослых, то особого смысла в вакцинировании детей нет, — считает Крючков. — Конечно, есть дети из групп риска, им бы, может, в отдельных случаях вакцинация от ковида совсем не повредила, тем более что последствия ковида у детей могут быть гораздо серьезнее. Но если смотреть в целом, то вакцинация детей не является приоритетом. И надо сказать, что детская вакцинация не была сколько-нибудь массовой даже отдаленно.

