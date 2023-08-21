Лучше всего снижает холестерин и помогает похудеть. Диетолог из Израиля рассказал об уникальном влиянии этого овоща

Август — сезон бахчевых, на каждом углу появляются арбузные развалы. Этот сладкий фрукт с сочной красной мякотью особенно любим россиянами в жаркие летние дни. А вот его соседка по бахчевым развалам — дыня не так популярна. На самом деле этот недооцененный летний овощ (да-да, именно овощ, хотя его относят, как и арбуз, к ягодам, но биологи настаивают, что дыня — овощ) также приносит много пользы для здоровья. Подробности — в материале «Доктора Питера».
Дыня, как и кабачок, огурец, арбуз и тыква, принадлежит к семейству тыквенных и обладает различными и уникальными характеристиками. О пользе дыни говорит диетолог из Израиля.
Орли Васид Мизрахи, клинический диетолог Института женского здоровья Службы здравоохранения Маккаби в округе Шарон, Израиль.
— Дыня богата водой и содержит мало калорий (около 35 ккал на
Регулярное употребление дыни может помочь предотвратить запор. Кроме того, пищевые волокна, содержащиеся в дыне, делают ее отличным перекусом, который надолго сохраняет чувство сытости.
Полезна для кожи и зрения
Антиоксиданты зеаксантин и лютеин, содержащиеся в дыне, защищают глаза и очищают сетчатку от свободных радикалов. Доказано также, что витамин С замедляет прогрессирование катаракты. А еще он поддерживает выработку коллагена, необходимого для кожи и волос.
Защищает сердце, снижает холестерин и давление
Дыня содержит антиоксиданты, в том числе бета-каротин, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают риск сердечных заболеваний и рака.
Содержащиеся в дыне клетчатка, калий и витамин С поддерживают здоровье сердца, помогают контролировать давление и снижают уровень ЛПНП, вредного холестерина.
Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия также может снизить риск инсульта и образования камней в почках, а также защитить от потери мышечной массы.
Помогает похудеть
Если заменить калорийные десерты на дыню, то можно контролировать вес и снижать тягу к сладкому. Этот фрукт с легкостью может стать полезной альтернативой чему-то вкусненькому после еды.
Ешьте ее правильно!
Важно знать, что дыню стоит есть отдельно от других продуктов, но не на голодный желудок. Предпочтительнее — спустя час после обеда или ужина. Так она лучше усвоится.
Нельзя запивать дыню холодной водой, молоком и алкоголем. Есть риск получить расстройство желудка.
Как отыскать вкусную дыню
Сорт «торпеда». «Носик» дыни должен быть мягким. Если хочется не тающее во рту, а твердое лакомство — смотрим на рисунок: у сладкой «торпеды» он крупный и шероховатый.
Сорт «колхозница». Главные критерии — запах и размер. Дыню лучше брать небольшого размера с ярко выраженным запахом. Рисунок на «колхознице» зависит от вида, в основном линии и сетки не влияют на вкус.
Дыня «колхозница» бывает разных сортов: высшего, первого и второго. Но отличаются они не сильно: высший слаще, но ненамного. Этот вид также более гладкий, остальные покрываются сетками.