Лучше всего снижает холестерин и помогает похудеть. Диетолог из Израиля рассказал об уникальном влиянии этого овоща

Дыня, как и кабачок, огурец, арбуз и тыква, принадлежит к семейству тыквенных и обладает различными и уникальными характеристиками. О пользе дыни говорит диетолог из Израиля.



Орли Васид Мизрахи, клинический диетолог Института женского здоровья Службы здравоохранения Маккаби в округе Шарон, Израиль.