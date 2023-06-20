Хирурги прооперировали годовалого мальчика с удвоенным большим пальцем в Новосибирске

— При рождении увидели, что пальчик увеличен в два раза, он сросшийся из двух фаланг. Педиатр сказал, что операцию можно будет выполнить по достижению возраста 1 года, и, как только сыну исполнился год, мы отправили заявку на консультацию. Вызов на операцию пришёл практически сразу, и вот мы здесь, — цитирует мать Артема пресс-служба Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.