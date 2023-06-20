Хирурги прооперировали годовалого мальчика с удвоенным большим пальцем в Новосибирске

Детские хирурги прооперировали годовалого малыша с аномально большим пальцем в Новосибирске.
У Артёма Видемана из Междуреченска — лучевая полидактилия, врождённая аномалия развития, которая встречается у 1 на 10 тысяч новорождённых.
— При рождении увидели, что пальчик увеличен в два раза, он сросшийся из двух фаланг. Педиатр сказал, что операцию можно будет выполнить по достижению возраста 1 года, и, как только сыну исполнился год, мы отправили заявку на консультацию. Вызов на операцию пришёл практически сразу, и вот мы здесь, — цитирует мать Артема пресс-служба Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.
С таким пальцем ребенку было сложно брать игрушки и он больше пользовался правой рукой.
Врачи удалили часть пальца с лишней фалангой, а так же перенесли сухожилия.
— Теперь палец, хотя и всё равно немного визуально отличается от нормы, но близок к ней. Им пациент сможет полноценно пользоваться, — цитирует клиника врача травматолог-ортопед отделения детской и подростковой ортопедии и вертебрологии Фёдора Прокаева.
Ранее в Новосибирске хирурги клиники НИИТО им. Я. Л. Цивьяна изготовили уникальный 3D-имплант для 13-летней девочки с тяжелой деформацией стопы.