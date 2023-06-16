Можно проверить в домашних условиях. Кардиолог рассказал, как самому определить жесткость сосудов и риск инсульта или инфаркта

Насколько у вас жесткие артерии

По словам кардиолога, самый точный способ определить повышенную жесткость артерий — это измерение скорости пульсовой волны. Но это можно выполнить только с помощью врача и специального устройства.



Но есть более простой и достаточно точный метод, который можно использовать самому в домашних условиях, — измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Для начала надо измерить систолическое артериальное давление (верхнее) на ноге и руке.

