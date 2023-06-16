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Проблема

Можно проверить в домашних условиях. Кардиолог рассказал, как самому определить жесткость сосудов и риск инсульта или инфаркта

Важный показатель, который расскажет правду о вашем здоровье

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Для начала убедитесь, не подскочило ли давление

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О сердечно-сосудистых заболеваниях мы слышим много, но в большинстве случаев многие даже не догадываются, насколько сами им подвержены. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал нашим коллегам из «Доктора Питера» про жесткость артерий — важный показатель, по которому можно судить о сердечно-сосудистом риске человека. В том числе о вероятности бляшек в его сосудах, кальцификации и, как следствие, риске инфаркта, инсульта. Подробнее — в этом материале.

Тамаз Гаглошвили, кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии Минздрава. Личный сайт.

Специалист назвал 7 основных факторов, повышающих жесткость артерий.

  1. Гипертония, особенно плохо контролируемая лекарствами. К примеру, человек знает о своей гипертонии, принимает лекарства, но цифры АД по каким-то причинам всё равно 140/90 и выше.
  2. Ожирение.
  3. Курение.
  4. Гиподинамия.
  5. Преддиабет.
  6. Сахарный диабет.
  7. Хронические ревматические заболевания.

Насколько у вас жесткие артерии

По словам кардиолога, самый точный способ определить повышенную жесткость артерий — это измерение скорости пульсовой волны. Но это можно выполнить только с помощью врача и специального устройства.

Но есть более простой и достаточно точный метод, который можно использовать самому в домашних условиях, — измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Для начала надо измерить систолическое артериальное давление (верхнее) на ноге и руке.

Врач показал, где надо проводить измерение АД

Врач показал, где надо проводить измерение АД

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Далее вычисляете лодыжечно-плечевой индекс, для этого надо разделить одно на другое, то есть давление на лодыжке делите на АД в плечевой артерии. По словам врача, вот о чем будет говорить полученный индекс:

  • менее 0,9: есть значимые бляшки в артериях ног. Это маркер высокого сердечно-сосудистого риска;
  • 0,9–1,0: есть высокая вероятность наличия значимых бляшек в сосудах;
  • 1,0–1,4: это норма, крупных бляшек нет;
  • более 1,4: у вас повышенная жесткость артерий, риск их кальцификации и высокий риск сердечно-сосудистых катастроф.

— Если ЛПИ не в диапазоне 1,0–1,4, стоит обратиться к кардиологу, пройти УЗИ артерий шеи, ног и сдать анализ крови на развернутый липидный профиль, — рекомендует Тамаз Гаглошвили.

Как уменьшить жесткость сосудов

По мнению врача-кардиолога Анны Кореневич, с помощью БАДов не получится уменьшить жесткость сосудов. И даже таблетки для снятия спазма в теле помогают снять неприятный симптом, но не воздействуют на причину. Специалист называла 4 способа, которые реально работают:

  • физическая нагрузка, причем любая, но обязательно регулярная;
  • полноценный сон;
  • правильное питание;
  • контроль над уровнем стресса.

Заведующий гериатрическим отделением больницы, терапевт высшей категории Александр Шустов уверен, что есть два подхода к своему здоровью.

Одни люди не задумываются о нем и плывут по течению, им желательно хотя бы раз в год проходить в своей поликлинике диспансеризацию. Если без преамбул, она даст уверенность, что в ближайшее время человек не умрет. Перечень обследований для диспансеризации выбирают именно на основе статистических данных о том, от чего чаще всего умирают люди.

Другие люди хотят жить активно и долго, им нужно, помимо диспансеризации, следить за некоторыми показателями здоровья и контролировать образ жизни. Не только заниматься спортом, но и думать, какую воду пьешь, что ешь, чем дышишь и так далее.

Александр Шустов каждый день общается с пожилыми пациентами и точно знает, что нужно сделать в 45 лет, чтобы в 80 и 90 хотеть жить. А это — обследовать свое здоровье.

Список обязательных анализов и обследований на основе рекомендаций врачей и обязательной диспансеризации. Сохраните его и проверьте свое здоровье

Список обязательных анализов и обследований на основе рекомендаций врачей и обязательной диспансеризации. Сохраните его и проверьте свое здоровье

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Что дополнительно рекомендует проверить врач после 45 лет

  • общий развернутый анализ крови;
  • электрокардиограмма (ЭКГ);
  • флюорография;
  • биохимический анализ крови;
  • общий анализ мочи;
  • анализ на витамин D;
  • анализ на ферритин и C-реактивный белок (в комплексе в один момент).

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