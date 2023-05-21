Быстрый тест на возраст мозга: найдите 15 лиц на картинке

Есть несколько способов здесь и сейчас проверить, не начал ли ваш мозг стареть раньше времени. Достаточно посмотреть на себя со стороны. Если вы заметили, что стали больше ворчать, плохо запоминаете новую информацию, больше не хотите учиться новому, ваши мысли то и дело путаются,
а в соседях появились наркоманы и проститутки — это верные признаки того, что мозгу пора на пенсию. Но мы не ищем легких путей и находим более увлекательные способы устроить мозгу проверку. Один из них — тест, что вы только что открыли. Его условия поймет любой. На картинке, что вы увидите чуть ниже, изображено так много всего, но самое главное — на ней есть лица. Много лиц. Даже не будем говорить сколько. Главное, чтобы вы нашли их как можно больше. Как только поймете, что нашли их все — кликайте на подходящий вариант ответа и смотрите, насколько свеж ваш мозг.
На работу и возраст мозга сильно влияют вредные привычки и пренебрежение тренировкой мозга. А вот если вы ведете здоровый образ жизни, тренируете ваш мозг головоломками, задачами на логику и внимательность, то, скорее всего, вы думаете намного шустрее ваших сверстников. А чтобы и дальше продолжать развивать свой мозг — советуем обратить внимание еще на несколько наших тестов. Например, рекомендуем пройти простой тест на внимательность, нужно всего лишь найти ежа на картинке. Чуть сложнее окажется тест, который помогает определить склонность к болезни Альцгеймера, а еще сложнее окажется поиск флакончика духов на этой картинке с обилием деталей.