Быстрый тест на возраст мозга: найдите 15 лиц на картинке

Есть несколько способов здесь и сейчас проверить, не начал ли ваш мозг стареть раньше времени. Достаточно посмотреть на себя со стороны. Если вы заметили, что стали больше ворчать, плохо запоминаете новую информацию, больше не хотите учиться новому, ваши мысли то и дело путаются, а в соседях появились наркоманы и проститутки — это верные признаки того, что мозгу пора на пенсию. Но мы не ищем легких путей и находим более увлекательные способы устроить мозгу проверку. Один из них — тест, что вы только что открыли. Его условия поймет любой. На картинке, что вы увидите чуть ниже, изображено так много всего, но самое главное — на ней есть лица. Много лиц. Даже не будем говорить сколько. Главное, чтобы вы нашли их как можно больше. Как только поймете, что нашли их все — кликайте на подходящий вариант ответа и смотрите, насколько свеж ваш мозг.