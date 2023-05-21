Это может быть даже рак: четыре опасные болезни, на которые указывает постоянный голод

Язва

Первое, о чем упоминают врачи, говоря о нездоровом чувстве голода, — это проблемы с желудочно-кишечным трактом. Среди наиболее частых причин называют гастрит с повышенной кислотностью, а также язву желудка и двенадцатиперстной кишки



— В первую очередь это обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Может быть изжога, отрыжка, ноющие голодные боли уже через час-полтора после еды. Также встречаются ночные голодные боли — пациенты не могут заснуть, пока не поедят на ночь.

