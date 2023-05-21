Это может быть даже рак: четыре опасные болезни, на которые указывает постоянный голод

Если вы не сидите на специальной диете или не считаете калории, то в первое время можно и не заметить, что чувство голода стало сильнее или появляется чаще. И даже когда человек начинает чем-то перекусывать постоянно, он часто думает, что дело только в отсутствии силы воли или зависимости от условных булочек и шоколадок. На самом же деле постоянный или сильный голод при прежнем питании может быть симптомом серьезных заболеваний. Мы поговорили с врачами о том, какие проблемы могут скрываться за неожиданно возросшим аппетитом.
Язва
Первое, о чем упоминают врачи, говоря о нездоровом чувстве голода, — это проблемы с желудочно-кишечным трактом. Среди наиболее частых причин называют гастрит с повышенной кислотностью, а также язву желудка и двенадцатиперстной кишки
— В первую очередь это обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Может быть изжога, отрыжка, ноющие голодные боли уже через час-полтора после еды. Также встречаются ночные голодные боли — пациенты не могут заснуть, пока не поедят на ночь.
Отличить голодные боли от другой болей в области живота довольно легко — боль затихает сразу после еды. Строго говоря, это не голод, но ощущение облегчения после еды может приводить к тому, что человек начнет есть слишком часто и переедать. При таких болях обязательно нужно обращаться к врачу.
Снижение ферритина
Ферритин — это белок, в составе которого железо запасается в тканях. Строго говоря, снижение ферритина — это не самостоятельное заболевание, а следствие более глубоких проблем в организме.
— Сниженный ферритин может быть вызван избыточной менструацией, хроническим подкравливанием — например, в кишечнике, в десне, у женщин — в репродуктивных органах, где угодно. Он также может быть вызван онкозаболеваниями, колонизацией хеликобактерной инфекции в желудке и рядом других проблем, — говорит гастроэнтеролог, нутрициолог «Новой больницы» Анастасия Чайка.
Особенность голода при сниженном ферритине в том, что человек не просто испытывает голод — его тянет именно на сладкое.
— При сниженном ферритине человек постоянно что-нибудь поджевывает, но это обычно что-нибудь сладкое — человек как будто просто не может без него. Как правило, это самый простой способ, сигнал головного мозга попытаться прикрыть этот дефицит, — объясняет Анастасия Чайка.
Заподозрить, что на сладкое тянет неспроста, можно по сопутствующим симптомам — снижение ферритина впоследствии вызывает нарушение сна, кроме того, ногти становятся ломкими, а волосы — сухими, тонкими, могут выпадать. Сам человек при этом часто становится раздражительным и чувствует постоянную усталость, сонливость.
Пролактинома
Пролактинома — это опухоль передней доли гипофиза, которая вырабатывает гормон пролактин, причем в избыточном количестве. Гастроэнтеролог Анастасия Чайка говорит, что пролактин, помимо того, что отвечает за лактацию у женщин, еще и стрессовый гормон.
— Когда повышается пролактин, следом за ним повышается кортизол, кортизол стимулирует выработку инсулина, а когда у нас инсулин высокий, мы хотим есть, — объясняет она. — Человек находится в постоянном стрессе, у него социальная жизнь практически выпадает. Кроме того, из-за постоянного стресса страдает фертильность — соответственно, под вопросом семейная и личная жизнь. Плюс хронический стресс негативно влияет на здоровье в целом, могут обостряться другие заболевания.
Активную пролактиному, то есть вырабатывающую гормон, обычно подавляют препаратами и впоследствии удаляют. Если пролактинома неактивная — ее наличие не влияет на здоровье, поэтому за ней наблюдают.
Рак поджелудочной железы
Чувство постоянного голода может возникать вследствие онкологии и является одним из немногочисленных симптомов рака поджелудочной железы.
— Чаще всего этот вид рака протекает малосимптомно и диагностируется на поздних стадиях, одним из поздних симптомов является пожелтение склер, кожных покровов, истощение пациента, — говорит гастроэнтеролог Анастасия Чайка.
Анастасия Чайка говорит, что если человек сбалансированно питается, не ест много так называемого джанк-фуда (это продукты с большим количеством жира и сахара и низким содержанием полезных веществ — например, чипсы, газировка, мороженое), но при этом постоянно испытывает голод, то необходимо проверить желудок и сделать хотя бы УЗИ, а лучше МРТ или КТ поджелудочной железы.
Как понять, что пора к врачу?
Чувство голода между приемами пищи для здорового организма нормально после физической или высокой умственной нагрузки, во время кратковременной гормональной перестройки (например, у женщин в период менструации). Такой голод быстро проходит после поступления необходимого объема питательных веществ. Кроме того, чувство голода может быть следствием неправильного питания — нерегулярных приемов пищи, несбалансированной пищи.
Гастроэнтеролог Галина Барташевич говорит, что также голод может возникать при недостатке сна: чем меньше человек спит, тем больше он хочет есть.
— Во всех других случаях, когда нет явной причины для выраженного чувства голода, лучше обратиться за консультацией к терапевту, который проведет обследование, направит к узким специалистам для исключения серьезного заболевания, и в случае необходимости будет назначено лечение, — говорит гастроэнтеролог ИНВИТРО-Урал Алена Михайлова.
Она отмечает, что особенно важно вовремя обратиться к врачу, если чувство голода сопровождается еще и другими симптомами — повышенной утомляемостью, раздражительностью, жаром, потливостью, слабостью, болью в эпигастральной области, тошнотой, изжогой, похудением или быстрым набором веса, отсутствием чувства насыщения даже при большом объеме съеденной пищи.