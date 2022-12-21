Эпидсезон в России: иммунолог рассказал, какими вирусами сейчас можно заразиться и как защитить себя

По словам специалиста, россияне в этом сезоне в основном болеют так называемым свиным гриппом А(H1N1) — это 80–85% среди всех выявленных случаев болезни.



Эпидемии гриппа обычно случаются каждые 5–6 лет, отметил иммунолог. И по срокам не исключено, что в этом сезоне она как раз может быть. Тем более что антиковидные меры, которые защищали нас в последние два года, в том числе от всех ОРВИ, почти везде отменили.

