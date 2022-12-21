Эпидсезон в России: иммунолог рассказал, какими вирусами сейчас можно заразиться и как защитить себя

В Роспотребнадзоре рассказали, что за неделю с 6 по 12 декабря зарегистрировали 48 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в России. По сравнению с предыдущей неделей это больше на 11%. Рост зафиксирован в большинстве регионов, рассказывает «Доктор Питер».
Заболеваемость гриппом и ОРВИ, согласно данным эпидемиологов, выросла еще заметнее — на 35 процентов.
— Так называемый свиной грипп (H1N1) выявлен уже в 82 субъектах РФ, — добавили в надзорном ведомстве.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.
Будет проблемой
Врач-иммунолог Николай Крючков считает, по сравнению с прошлым сезоном ситуация с гриппом развивается опережающими темпами. Но всё же хоть подъем заболеваемости гриппом довольно заметный, он уступает как другим ОРВИ, так и отдельно коронавирусу. К примеру, среди всех тех, кто болеет респираторными инфекциями и прошел тестирование, грипп выявляли в последнее время только у 6,5%.
Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.
— По официальным данным, коронавирусной инфекции на конец ноября в процентном отношении больше, чем гриппа. И она будет в этом сезоне проблемой
Также эксперт напомнил и о существовании микст-инфекций — когда люди заражаются сразу несколькими респираторными вирусами.
По словам специалиста, россияне в этом сезоне в основном болеют так называемым свиным гриппом А(H1N1) — это
Эпидемии гриппа обычно случаются каждые 5–6 лет, отметил иммунолог. И по срокам не исключено, что в этом сезоне она как раз может быть. Тем более что антиковидные меры, которые защищали нас в последние два года, в том числе от всех ОРВИ, почти везде отменили.
Эксперт советует не забывать про маски и дистанцирование в общественных местах — от гриппа и ОРВИ это работает даже лучше, чем от коронавирусной инфекции.
Заболели — оставайтесь дома
Заведующая амбулаторно-консультативным отделением Клинической больницы Святителя Луки Валерия Голубова напоминает о том, что, если вы плохо себя чувствуете, лучше остаться дома.
Валерия Голубова — врач-оториноларинголог, заведующая амбулаторно-консультативным отделением Клинической больницы Святителя Луки.
— Надо максимально избегать того, чтобы с ОРВИ появляться в общественных местах, — отметила Валерия Голубова.
Во-первых, больной человек распространяет инфекцию и может заразить других людей. А кроме того, для него самого существует опасность. На ослабленный иммунитет может присоединиться бактериальная инфекция, и, как следствие, болезнь продлится дольше или возможны осложнения.
По словам доктора, неосложненные формы ОРВИ обычно проходят за семь дней. О том, что ситуация с выздоровлением развивается неправильно, скажут новые симптомы. Например, может появиться боль в ухе, гнойные выделения из носа, высыпания на теле, будет повторно подниматься температура. В этом случае надо сразу обратиться к врачу, который назначит лечение.